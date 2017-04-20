Портнов: несколько бесплатных советов международным истцам

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный суд ООН отказал Украине в ходатайстве о санкциях в отношении Российской Федерации за финансирование терроризма. Суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер на основании конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям. По словам председателя суда, Украина не предоставила доказательств о финансировании Россией терроризма.

В то же время Международный суд постановил, что Россия должна снять ограничения по правам крымских татар. Суд обязал Россию возобновить Меджлис крымско-татарского народа и прекратить дискриминацию меньшинств.

Юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал промежуточное решение суда, дав несколько бесплатных советов международным истцам.

“Когда подаёшь куда-нибудь иск, первое о чем нужно подумать, что по независящим от тебя причинам в конце процесса твоё положение может стать хуже, чем до подачи", — написал Портнов.

"Второе. Если есть сомнения в победе, а вопрос очень важный, нужно взвесить, не легализует ли твой лишь частичный выигрыш или неожиданное поражение в конце пути положение твоего врага, усилив его судебным актом по твоему собственному иску.

Третье. Публичная информационная борьба может долго позиционировать тебя победителем, но как только ты проиграешь дело по собственному иску — установишь для оппонента юридические факты и подаришь ему то, чего он даже сам не ожидал и не просил.

Четвёртое. Подавая иски, нужно сразу продумывать второй, третий и следующие шаги. Спонтанное решение подать иск только потому, что ты прав — легкомысленность и недальновидность.

Не благодарите. Пользуйтесь", - посоветовал юрист.