Кулич или паска? Статья, написанная по итогам одного эксперимента

Василий Стоякин, обозреватель

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг,

И случай, бог изобретатель…

Совершенно случайно я, прямо в светлый праздник Пасхи, провел социальный эксперимент, о котором и хочу отчитаться.

Результаты этого эксперимента, как оно часто бывают, не внушают оптимизма. "Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо" (А. и Б. Стругацкие).

Немного о терминах УНИАН Фестиваль "Пасха в Гаю" во Львове

Так получилось, что словосочетание "пасхальный кулич" я первый раз в жизни увидел лет пять назад на ценниках в супермаркете и счел их тлетворным влиянием Запада. В тех регионах России и Украины, где мне приходилось жить, традиционное пасхальное кушанье называется "паска" или "пасха". Причем различаются два варианта – паска как таковая и паска с творогом.

И вот, публикую это я в FB пост о неадекватной цене на паски в Киеве (это я еще не видел ту самую, легендарную – за 1500 гривень) и меня тут же поправляют, что речь идет о куличах. За короткое время я узнал, что:

— в отдельных районах Киевской и Московской областей действительно используется слово "кулич";

— в тех же самых районах существует и "паска" как совершенно отдельное кулинарное изделие, представляющее собой пасочку из творога. Путать ее с куличом не надо – другой состав и другая методика изготовления;

— нет ничего удивительного в том, что я никогда не видел паску как паску, поскольку в магазинах она практически не продается (только творожная масса как полуфабрикат), а изготовляется либо на дому, либо в монастырях. Так вышло, что знакомых, делающих творожные паски, у меня не было, а в монастыри я всегда приходил со своей.

Вот, собственно, и все. Но если бы все сводилось полученной мною информации, никакой истории в этом не было бы.

Конфликт на ровном месте

Помимо людей, которые просто мне это объяснили, явились, естественно, и люди, которым захотелось мне объяснить, что я не прав, и что паску непременно надо называть кулич, а творожную паску – паской.

Особенно восхищают, как всегда, высокоморальные люди, которые с утра (или даже с вечера) сходили в церковь, освятили свои куличи и паски, а уже после обеда бросились оскорблять и даже угрожать тем, кто не знает разницы между паской и куличом.

Ко всему прочему с этой дискуссией запараллелилась другая, запущенная некими ницоеобразными дамами, которые внезапно сопоставили слово "кулич" со своим жизненным опытом и пришли к предсказуемому выводу, что кулич, вместо нашей глубоко "автентичной" и "суто национальной" паски, толкает "мацковский патриархат", и это явное проявление путинской гибридной агрессии против Украины.

Кстати, у ницоеобразных дам (включая саму Ницой), помимо упоротости и неадекватности, есть и положительные черты. А именно – они 100% "коренные киевлянки" из села. Причем села не верховинского, а черниговско-черкасско-житомирского. И если уж эти дамы не сталкивались в жизни с "пасхальным куличом", то это обстоятельство должно было натолкнуть моих читателей на некоторые выводы. Но, увы, не натолкнуло…

Лиллипутия и Блефуску

Таким образом, совершенно безневинный кулинарно-краеведческий спор почти перерос в повод к полноценному церковному расколу и паре-тройке крестовых походов. Получилось бы не менее забавно, чем у остро- и тупоконечников, я вас уверю.

Вся эта история наводит на глубоко пессимистические выводы относительно границ адекватности людей, как таковых. Собственно, людям все равно из-за чего ссориться, делиться на партии и, наконец, драться.

В Византии, например, партии выделялись из болельщиков на ипподроме. Нам просто очень повезло, что общество не раскололось по религиозному поводу.

С другой стороны, разве евроинтеграция – не религия? Ведь во имя ценностей демократии, свободы слова и других подобных вещей убивать оппонентов не только не обязательно, но и категорически нельзя. Евроинтеграция предполагает, прежде всего, умение договариваться с оппонентами.

А то, что три года спустя после Майдана, люди готовы разругаться друг с другом из-за употребления синонимов-регионализмов, симптом не самый приятный. Это значит, что страна вновь готова разделиться на майдан и антимайдан, по поводу совершенно ничтожному…