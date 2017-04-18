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    Клуб обозревателей

    Кулич или паска? Статья, написанная по итогам одного эксперимента

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    Сейчас люди готовы разругаться друг с другом из-за употребления синонимов-регионализмов, и это - симптом не самый приятный. Страна вновь готова разделиться на майдан и антимайдан, по поводу, выеденному из яйца...
    Выпечка пасхальных куличей
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    Василий Стоякин, обозреватель

    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель…

    Совершенно случайно я, прямо в светлый праздник Пасхи, провел социальный эксперимент, о котором и хочу отчитаться.

    Результаты этого эксперимента, как оно часто бывают, не внушают оптимизма. "Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо" (А. и Б. Стругацкие).

    Немного о терминах

    Фестиваль Пасха в Гаю
    УНИАН
    Фестиваль "Пасха в Гаю" во Львове

    Так получилось, что словосочетание "пасхальный кулич" я первый раз в жизни увидел лет пять назад на ценниках в супермаркете и счел их тлетворным влиянием Запада. В тех регионах России и Украины, где мне приходилось жить, традиционное пасхальное кушанье называется "паска" или "пасха". Причем различаются два варианта – паска как таковая и паска с творогом.

    И вот, публикую это я в FB пост о неадекватной цене на паски в Киеве (это я еще не видел ту самую, легендарную – за 1500 гривень) и меня тут же поправляют, что речь идет о куличах. За короткое время я узнал, что:
    — в отдельных районах Киевской и Московской областей действительно используется слово "кулич";
    — в тех же самых районах существует и "паска" как совершенно отдельное кулинарное изделие, представляющее собой пасочку из творога. Путать ее с куличом не надо – другой состав и другая методика изготовления;
    — нет ничего удивительного в том, что я никогда не видел паску как паску, поскольку в магазинах она практически не продается (только творожная масса как полуфабрикат), а изготовляется либо на дому, либо в монастырях. Так вышло, что знакомых, делающих творожные паски, у меня не было, а в монастыри я всегда приходил со своей.

    Вот, собственно, и все. Но если бы все сводилось полученной мною информации, никакой истории в этом не было бы.

    Конфликт на ровном месте

    Помимо людей, которые просто мне это объяснили, явились, естественно, и люди, которым захотелось мне объяснить, что я не прав, и что паску непременно надо называть кулич, а творожную паску – паской.

    Особенно восхищают, как всегда, высокоморальные люди, которые с утра (или даже с вечера) сходили в церковь, освятили свои куличи и паски, а уже после обеда бросились оскорблять и даже угрожать тем, кто не знает разницы между паской и куличом.

    Пасха в Донецке
    novosti.dn.ua
    Пасха по-донецки: куличи в парке Щербакова

    Ко всему прочему с этой дискуссией запараллелилась другая, запущенная некими ницоеобразными дамами, которые внезапно сопоставили слово "кулич" со своим жизненным опытом и пришли к предсказуемому выводу, что кулич, вместо нашей глубоко "автентичной" и "суто национальной" паски, толкает "мацковский патриархат", и это явное проявление путинской гибридной агрессии против Украины.

    Кстати, у ницоеобразных дам (включая саму Ницой), помимо упоротости и неадекватности, есть и положительные черты. А именно – они 100% "коренные киевлянки" из села. Причем села не верховинского, а черниговско-черкасско-житомирского. И если уж эти дамы не сталкивались в жизни с "пасхальным куличом", то это обстоятельство должно было натолкнуть моих читателей на некоторые выводы. Но, увы, не натолкнуло…

    Лиллипутия и Блефуску

    Таким образом, совершенно безневинный кулинарно-краеведческий спор почти перерос в повод к полноценному церковному расколу и паре-тройке крестовых походов. Получилось бы не менее забавно, чем у остро- и тупоконечников, я вас уверю.

    Вся эта история наводит на глубоко пессимистические выводы относительно границ адекватности людей, как таковых. Собственно, людям все равно из-за чего ссориться, делиться на партии и, наконец, драться.

    В Византии, например, партии выделялись из болельщиков на ипподроме. Нам просто очень повезло, что общество не раскололось по религиозному поводу.

    С другой стороны, разве евроинтеграция – не религия? Ведь во имя ценностей демократии, свободы слова и других подобных вещей убивать оппонентов не только не обязательно, но и категорически нельзя. Евроинтеграция предполагает, прежде всего, умение договариваться с оппонентами.

    А то, что три года спустя после Майдана, люди готовы разругаться друг с другом из-за употребления синонимов-регионализмов, симптом не самый приятный. Это значит, что страна вновь готова разделиться на майдан и антимайдан, по поводу совершенно ничтожному…

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