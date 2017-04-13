Народ не делегировал полномочий бесконечно продолжать войну - Дьяченко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине три года продолжается вооруженный конфликт в Донбассе, который официальные власти называют антитеррористической операцией.

Датой начала конфликта в Донбассе считается 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия". 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещён текст указа № 405/2014 о начале антитеррористической операции на востоке Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины"". Указ вступил в силу со дня опубликования.

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28 мая 2014 года президент Украины Петр Порошенко заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы… Уже в скором времени мы увидим эффективность антитеррористической операции".

По данным ООН, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года, жертвами конфликта в Донбассе стали 9940 человек и еще 23 455 были ранены.

"Независимо от того, каким именно словом называет государство вооруженный конфликт — война, АТО, борьба с терроризмом и пр, Украина присоединилась к конвенциям международного гуманитарного права и несет по ним все обязательства, присущие воюющей стороне. Главное из которых заключается в защите мирного населения, которое страдает в конфликте. Мы несем полную ответственность за жизни наших граждан, находящихся в зоне боевых действий, независимо от того, называем ли мы их войной", — сказала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в комментарии РИА Новости Украина.

Она напомнила, что в мае 2015 года Украина заявила о частичном отходе от положений Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод на территории ОРДЛО "до конца российской вооруженной агрессии".

"Тем самым лишив не только воющих, но и всех мирных украинских граждан защиты и возможности обращаться в ЕСПЧ в случае нарушения их прав и получать компенсацию от государства. Это не снимает ни с государства ответственности за соблюдение прав человека на его территории, ни с лиц, совершивших военные преступления — речь здесь только о деньгах, как ни цинично это звучит", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, трехлетний юбилей АТО Украина встречаем в ситуации, когда несколько миллионов беженцев с Донбасса практически лишены гражданских прав на территории своей страны, и законопроекты об их защите не рассматриваются парламентом.

"Минские соглашения не выполняются. Государственная пропаганда объявляет врагами всех, кто выступает за прекращение боевых действий. Информационная повестка дня, навязываемая властью, содержит только дискуссии о том, как лучше вести войну — с блокадой или без, с запретами на русский язык или без них, с визовым режимом с РФ или с безвизовым и т.д.", — сказала Дьяченко.

Она отметила, что блокада Донбасса и другие противоправные действия незаконных вооруженных формирований при молчаливом бездействии власти умножают беспредел и работают только на продолжение вооруженного конфликта и усиление партии войны и акционеров батальонов.

"В такой ситуации им совершенно безразлично, какой у них рейтинг и есть ли он вообще — в хаосе существует только право сильного. Власть забывает только одно: украинский народ, как источник власти, точно не делегировал никому полномочий бесконечно продолжать войну, поэтому каждый новый день продолжения боевых действий отражается также и на ее легитимности", — подытожила политэксперт.