Скромный юбилей. Моя маленькая Парубиана

Василий Стоякин, обозреватель

"Революция на граните" 1990 года открыла Украине многое, чего открывать, по большому счету, не следовало бы. Какие имена! Навеки влипли в историю Вячеслав Кириленко, Олег Тягнибок, Павел Розенко, Юрий Луценко… Ну и, вот, — Андрей Парубий тоже.

В связи с неуклонным приближением 14 апреля – годовщины пребывания Андрея Парубия на посту председателя Верховной Рады, стоило бы кратко проанализировать итоги биографию этого деятеля.

Справка

"Спикел со сплавкой" и "Логопед" — принятые в СМИ "погремухи" Андрея Владимировича.

Справедливости ради должен сказать, что сама по себе справка о "легкой степени умственной отсталости, сопровождающейся периодическими приступами афазии", выданная Парубию в возрасти 6-ти лет, ничего особенного о его умственных способностях не говорит. Это вовсе не "страшный диагноз", как пишут впечатлительные журналистки, а вполне корректируемая проблема. Увязывать же со справкой политические взгляды и деятельность Парубия и вовсе не корректно – большинство фашистов никакими особыми умственными расстройствами не страдает. К сожалению.

Зато "приступы афазии" (афазия — системное нарушение уже сформировавшейся речи) превратились в постоянную проблему для депутатов и аппарата Рады – назвать речь Парубия связанной можно только с большой натяжкой…

Взгляды

Представитель "расово правильного" региона (родился в Червонограде Львовской области) Парубий отличается расово правильными взглядами. Вот, например, фрагмент текста, писаного для него Татьяной Черновол: "Россия и США являются двумя центрами мондиализма, которые, собственно, и стремятся уничтожить европейский дух как враждебный своей сущности. Стремятся уничтожить идентичность европейских наций. Но они не понимают — варвары могут временно победить, могут многое уничтожить, но европейский дух, дух белой расы они не уничтожат. Варвары приходят и уходят, а Европа остается, Европа — как центр мировой духовности и цивилизации, Европа свободных наций".

В этих ваших Европах политики, позволяющие себе такие высказывания, являются нерукопожатыми. Но Парубий – вполне приемлем. Он ведь не европейский политик… Правда, он об этом не знает.

Политическая биография

1989 – задержан за проведение несанкционированного митинга.

1990 – избран депутатом Львовского облсовета. Известие об избрании получил в "обезьяннике", где находился за… незаконную агитацию! Честные, демократические выборы, говорите? Ну-ну…

В 1991 году – сооснователь Социал-национальной партии Украины (сейчас – ВО "Свобода").

1994 – депутат Львовского горсовета.

1997 – один из организаторов драки у памятника Шевченко в Киеве. Дело разбиралось до 2004 года. Никто наказан не был.

2002 – депутат Львовского облсовета.

2004 – один из организаторов Майдана. Комендант Украинского дома. Награжден памятным знаком "Выдающемуся участнику Оранжевой революции".

С 2007 – народный депутат Украины.

2010, 27 апреля – один из активных участников драки и забрасывания Литвина яйцами во время ратификации Радой Харьковских соглашений.

2011 – участник акции протеста на Болотной площади в Москве (все помнят, что там стояли за свободу и демократию?).

2012, 24 мая – во время рассмотрения в Раде закона о языках метнул дымовую шашку.

2013-2014 — Комендант Евромайдана, руководитель Самообороны Майдана.

2014, 27 февраля – 7 августа – секретарь СНБОУ, один из организаторов войны.

2014-2016 – заместитель председателя Верховной Рады.

2016, 14 апреля – председатель Верховной Рады.

Председательство

Андрей Парубий – 13-й по счету председатель Рады. 14 апреля – понедельник. "Видно в понедельник их мама родила".

Политологи Парубия ругают. По мнению, например, Руслана Бортника: "Из него не вышло хорошего переговорщика и организатор работы парламента. Несмотря на все его обещания и заявления, ни кнопкодавство, ни нарушение регламента так и не были преодолены. Более того, Парубий потерял эффективный диалог с оппозиционными структурами в парламенте. По сути, все ключевые решения ВР обеспечивали серые кардиналы парламента – Гройсман и люди Банковой. (…) Нынешний спикер ВР – даже не тактик, его больше можно назвать уличным политиком, чем кабинетным, он не способен иди на компромиссы. Порой, складывается впечатление, что Парубий недостаточно образован и мудр для такой должности".

Я с коллегой не согласен.

Во-первых, Парубий очень органично смотрится во главе "парламента", сформированного из ветеранов АТО, волонтеров, пропагандистов войны и других достойных людей. Гройсман для этого поста был слишком интеллигентен.

Во-вторых, заняв пост спикера, Парубий не только перестал драться сам и даже учит не делать этого других. Например, он сказал Парасюку: "Разве родители вас не учили, что драться нехорошо?" (называть Парасюка на "вы" — очень тонкий троллинг, похоже Парубий не лишен своеобразного чувства юмора, или какого-то его заменителя).

Я, правда, полагаю, что Парубий, чья карьера чуть меньше чем целиком состоит и драк и прочих правонарушений, просто боится конкуренции со стороны Парасюка.

В-третьих, некорректно обвинять в игнорировании оппозиции спикера Рады, в которой нет оппозиции. Мелкие разногласия внутри "коалиции Майдана" вряд ли можно называть противостоянием между властью и оппозицией. Такие отношения все же предполагают наличие разных программ развития страны.

Постоянное же ритуальное пинание Парубием "оккупационного блока" я тоже недостатком не считаю – в конце концов, "Оппоблок" для того в Раду и впустили, чтобы вытирать об него ноги.

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В-четвертых, нельзя винить одного из организаторов государственного переворота и гражданской войны в том, что он игнорирует Регламент Рады. Если бы он соблюдал законы, то не стал бы депутатом облсовета в далеком 1990 году.

В-пятых, Парубий – эффективный спикер, успешно протаскивающий через Раду любые законопроекты, совершенно любой степени недоработанности. Да, скорее всего, не без участия разного рода онищенок. Но это всегда было.

Перспективы

Скорее всего, в ближайшее время Парубий оставит пост председателя Рады. Связано это с большим торгом вокруг переформатирования коалиции. Новый партнер (вероятнее всего — Радикальная партия, с "Самопомич" случился конфуз – кажется, Садовый захотел слишком многого) наверняка потребует изменения состава руководства Рады. Пост должен перейти к более компромиссной фигуре (в этом качестве рассматривается кандидатура другого "логопеда" — Юрия Луценко, но его же "сватают" и на пост премьера).

В то же время, Парубий никуда не денется – ведь "Народный фронт" остается в составе коалиции, а сам спикер – слишком опытный игрок, чтобы "задвигать" его в тень. Но и перечень должностей для Парубия не безразмерный.

Скорее всего, это могут быть посты первого зампреда Рады, секретаря СНБОУ (если этот пост покинет Турчинов) или какая-то специальная синекура, вроде вице-премьера по координации деятельности силовых органов.

Самый же привлекательный для Парубия сценарий – переворот и отставка президента. По действующей Конституции пост президент замещает именно председатель Верховной Рады… Как и для Турчинова, для Парубия это был бы пик профессиональной карьеры (успешное его участие в президентских выборах выглядит совершенно фантастическим даже в нынешней ситуации).

З.Ы.: Лучший анекдот про Парубия – в первых же словах его биографии в "Википедии": "Андрей Владимирович Парубий – украинский государственный и политический деятель".

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