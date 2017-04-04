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    Клуб обозревателей

    Скромный юбилей. Моя маленькая Парубиана

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    Вот многие недовольны спикером Рады Парубием и ругают его, а ведь Парубий очень органично смотрится во главе "парламента", сформированного из ветеранов АТО, волонтеров, пропагандистов войны и других достойных людей.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    Василий Стоякин, обозреватель

    "Революция на граните" 1990 года открыла Украине многое, чего открывать, по большому счету, не следовало бы. Какие имена! Навеки влипли в историю Вячеслав Кириленко, Олег Тягнибок, Павел Розенко, Юрий Луценко… Ну и, вот, — Андрей Парубий тоже.

    В связи с неуклонным приближением 14 апреля – годовщины пребывания Андрея Парубия на посту председателя Верховной Рады, стоило бы кратко проанализировать итоги биографию этого деятеля.

    Справка

    "Спикел со сплавкой" и "Логопед" — принятые в СМИ "погремухи" Андрея Владимировича.

    Справедливости ради должен сказать, что сама по себе справка о "легкой степени умственной отсталости, сопровождающейся периодическими приступами афазии", выданная Парубию в возрасти 6-ти лет, ничего особенного о его умственных способностях не говорит. Это вовсе не "страшный диагноз", как пишут впечатлительные журналистки, а вполне корректируемая проблема. Увязывать же со справкой политические взгляды и деятельность Парубия и вовсе не корректно – большинство фашистов никакими особыми умственными расстройствами не страдает. К сожалению.

    Зато "приступы афазии" (афазия — системное нарушение уже сформировавшейся речи) превратились в постоянную проблему для депутатов и аппарата Рады – назвать речь Парубия связанной можно только с большой натяжкой… 

    Взгляды

    Андрей Парубий во время заседания парламента
    УНИАН
    Спикер Андрей Парубий: год работы по беспределу

    Представитель "расово правильного" региона (родился в Червонограде Львовской области) Парубий отличается расово правильными взглядами. Вот, например, фрагмент текста, писаного для него Татьяной Черновол: "Россия и США являются двумя центрами мондиализма, которые, собственно, и стремятся уничтожить европейский дух как враждебный своей сущности. Стремятся уничтожить идентичность европейских наций. Но они не понимают — варвары могут временно победить, могут многое уничтожить, но европейский дух, дух белой расы они не уничтожат. Варвары приходят и уходят, а Европа остается, Европа — как центр мировой духовности и цивилизации, Европа свободных наций".

    В этих ваших Европах политики, позволяющие себе такие высказывания, являются нерукопожатыми. Но Парубий – вполне приемлем. Он ведь не европейский политик… Правда, он об этом не знает.

    Политическая биография

    1989 – задержан за проведение несанкционированного митинга.

    1990 – избран депутатом Львовского облсовета. Известие об избрании получил в "обезьяннике", где находился за… незаконную агитацию! Честные, демократические выборы, говорите? Ну-ну…

    В 1991 году – сооснователь Социал-национальной партии Украины (сейчас – ВО "Свобода").

    1994 – депутат Львовского горсовета.

    1997 – один из организаторов драки у памятника Шевченко в Киеве. Дело разбиралось до 2004 года. Никто наказан не был.

    2002 – депутат Львовского облсовета.

    2004 – один из организаторов Майдана. Комендант Украинского дома. Награжден памятным знаком "Выдающемуся участнику Оранжевой революции".

    С 2007 – народный депутат Украины.

    2010, 27 апреля – один из активных участников драки и забрасывания Литвина яйцами во время ратификации Радой Харьковских соглашений.

    2011 – участник акции протеста на Болотной площади в Москве (все помнят, что там стояли за свободу и демократию?).

    2012, 24 мая – во время рассмотрения в Раде закона о языках метнул дымовую шашку.

    2013-2014 — Комендант Евромайдана, руководитель Самообороны Майдана.

    2014, 27 февраля – 7 августа – секретарь СНБОУ, один из организаторов войны.

    2014-2016 – заместитель председателя Верховной Рады.

    2016, 14 апреля – председатель Верховной Рады.

    Председательство

    Андрей Парубий – 13-й по счету председатель Рады. 14 апреля – понедельник. "Видно в понедельник их мама родила". 

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: Парубий – свадебный генерал в Раде, он не готов быть спикером

    Политологи Парубия ругают. По мнению, например, Руслана Бортника: "Из него не вышло хорошего переговорщика и организатор работы парламента. Несмотря на все его обещания и заявления, ни кнопкодавство, ни нарушение регламента так и не были преодолены. Более того, Парубий потерял эффективный диалог с оппозиционными структурами в парламенте. По сути, все ключевые решения ВР обеспечивали серые кардиналы парламента – Гройсман и люди Банковой. (…) Нынешний спикер ВР – даже не тактик, его больше можно назвать уличным политиком, чем кабинетным, он не способен иди на компромиссы. Порой, складывается впечатление, что Парубий недостаточно образован и мудр для такой должности". 

    Я с коллегой не согласен.

    Во-первых, Парубий очень органично смотрится во главе "парламента", сформированного из ветеранов АТО, волонтеров, пропагандистов войны и других достойных людей. Гройсман для этого поста был слишком интеллигентен.

    Во-вторых, заняв пост спикера, Парубий не только перестал драться сам и даже учит не делать этого других. Например, он сказал Парасюку: "Разве родители вас не учили, что драться нехорошо?" (называть Парасюка на "вы" — очень тонкий троллинг, похоже Парубий не лишен своеобразного чувства юмора, или какого-то его заменителя).

    Я, правда, полагаю, что Парубий, чья карьера чуть меньше чем целиком состоит и драк и прочих правонарушений, просто боится конкуренции со стороны Парасюка.

    В-третьих, некорректно обвинять в игнорировании оппозиции спикера Рады, в которой нет оппозиции. Мелкие разногласия внутри "коалиции Майдана" вряд ли можно называть противостоянием между властью и оппозицией. Такие отношения все же предполагают наличие разных программ развития страны.

    Постоянное же ритуальное пинание Парубием "оккупационного блока" я тоже недостатком не считаю – в конце концов, "Оппоблок" для того в Раду и впустили, чтобы вытирать об него ноги.

    Читайте также: Обзор соцсетей: Парубий прошелся по языку

    В-четвертых, нельзя винить одного из организаторов государственного переворота и гражданской войны в том, что он игнорирует Регламент Рады. Если бы он соблюдал законы, то не стал бы депутатом облсовета в далеком 1990 году.

    В-пятых, Парубий – эффективный спикер, успешно протаскивающий через Раду любые законопроекты, совершенно любой степени недоработанности. Да, скорее всего, не без участия разного рода онищенок. Но это всегда было.

    Перспективы

    Татьяна Бахтеева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бахтеева: Парубий посягает на Конституцию

    Скорее всего, в ближайшее время Парубий оставит пост председателя Рады. Связано это с большим торгом вокруг переформатирования коалиции. Новый партнер (вероятнее всего — Радикальная партия, с "Самопомич" случился конфуз – кажется, Садовый захотел слишком многого) наверняка потребует изменения состава руководства Рады. Пост должен перейти к более компромиссной фигуре (в этом качестве рассматривается кандидатура другого "логопеда" — Юрия Луценко, но его же "сватают" и на пост премьера).

    В то же время, Парубий никуда не денется – ведь "Народный фронт" остается в составе коалиции, а сам спикер – слишком опытный игрок, чтобы "задвигать" его в тень. Но и перечень должностей для Парубия не безразмерный.

    Скорее всего, это могут быть посты первого зампреда Рады, секретаря СНБОУ (если этот пост покинет Турчинов) или какая-то специальная синекура, вроде вице-премьера по координации деятельности силовых органов.

     Самый же привлекательный для Парубия сценарий – переворот и отставка президента. По действующей Конституции пост президент замещает именно председатель Верховной Рады… Как и для Турчинова, для Парубия это был бы пик профессиональной карьеры (успешное его участие в президентских выборах выглядит совершенно фантастическим даже в нынешней ситуации).

    З.Ы.: Лучший анекдот про Парубия – в первых же словах его биографии в "Википедии": "Андрей Владимирович Парубий – украинский государственный и политический деятель".

    Мнения автора может не совпадать с мнением редакции

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