Бортник: важен не столько Насиров, сколько его кресло

РИА Новости Украина

Поставление Кабмина от 29 марта о реформировании ГФС на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"А ларчик просто открывался")?

Пока Насиров на больничке, вчера на заседании Кабинет министров Украины приняли интереснейшее постановление "О реформировании территориальных органов Государственной фискальной службы", которым все налоговые и таможенные территориальные органы ликвидируются/реорганизуются путем присоединения:

1. региональные таможни, а также Энергетическая таможня — к Межрегиональной таможне (Киев);

2. ГНИ к главным управлениям ГФС в регионах;

3. Главные управления ГФС в регионах — к Межрегиональному Главному управлению ГФС (Киев).

При этом, все это должно произойти до 1 апреля 2017 года (это не шутка!). Спешит Владимир Гройсман видимо очень!

Скорее всего, целей в этом решении две, и одно последствие:

1. "Зачистка" ДФС под новое приближенное к Премьер-министру руководство под видом реорганизации (стандартный прием);

2. Централизация финансовых потоков;

3. Дезорганизация и хаос в налоговых и таможенных органах, которые могут сопровождаться "потерями баз данных", "пожарами" и т.д.

Друзья, я вам говорил, что вся эта история – это история "кресла", а вы а вы мне "НАБУ", "американцы", "борьба с коррупцией…".

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