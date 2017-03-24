Вышли на национальный уровень. Карасев об объединении националистов

РИА Новости Украина

Как-то тихо в медиа прошло объединение трех национально-патриотических сил – "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса", отметил на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, с точки зрения политологической и политической этот акт интересен хотя бы по нескольким причинам.

"Украинские националисты чаще разъединялись, чем объединялись. Отсюда и электоральная, и политическая база, и сам "национализм" выступал региональным, локальным, местечковым", – сообщил эксперт.

Смотрите также: Балаклея. Полиция усиленно патрулирует опустевший город

Теперь же объединение трех сил выводит национально-патриотическую повестку и ее субъектов на общенациональный уровень, уверен Карасев.

"При этом будут притирки и сглаживания между локальными "национализмами" запада, центра, востока. Идеологически национализм будет стремиться к современной версии правых в Европе. Еще одно следствие будет связано с тем, что национал-патриоты будут вынуждены уходить от радикальной, уличной риторики и переходить к умеренной, электоральной. Борьба за избирателя заставит их работать не только со своими симпатиками, но и бороться за более умеренных, которые, возможно, поддерживают программу, но против радикальных методов", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что правая общенациональная сила добавит конкуренции в партийное поле.

"У новой объединенной партии есть шанс пройти в Раду и через парламент влиять на госполитику. Украине сейчас нужны разные политические партии по идеям и программам, но общенациональные, работающие с избирателями во всех регионах, партии, которые бы не раскалывали, а объединяли и связывали страну", – подытожил Вадим Карасев.