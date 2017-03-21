Европейские тренды в голландском исполнении

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Дмитрий Джангиров, для РИА Новости Украина

Весьма точным определением того, что произошло в Нидерландах на парламентских выборах 15 марта 2017 года – с точки зрения правящих элит – стало заявление премьер-министра Нидерландов Марк Рютте о том, что голландцы "после Brexit и выборов в США сказали "нет!" неправильному популизму".

Действительно, с точки зрения европейских элит в Брюсселе и проевропейских – в национальных государствах Евросоюза, популизм популизму – рознь. Обещания процветания "всех и каждого" в рамках единой Европы – это, несомненно, "правильный" популизм. А вот обещания аналогичного процветания после выхода из ЕС – это "неправильный" популизм, фактически – современная ересь в Церкви Свидетелей Благодати Единой Европы.

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И с точки зрения восприятия этой "европоборческой" ереси голландцы, на сегодня, являются самым слабым звеном в Евросоюзе, будучи по образу мышления ближе к британцам, нежели к континентальным соседям. Не нужно забывать, что на своих национальных референдумах голландцы уже дважды шли против мнения всей Европы – в 2005 (По Конституции ЕС) и в 2016 году (по Соглашению об Ассоциации и ЗСТ ЕС и Украины). Более того, в какой-то момент количество сторонников Nexit (выхода Нидерландов из ЕС) превысило 50%, впрочем, вскоре вернувшись к отметке в 40%, что, согласитесь, тоже немало…

Возвращаясь же к заявлению премьера Марка Рютте, нужно признать, что, действительно, Brexit и выборы в США стали важнейшим внешним фоном для прошедших парламентских выборов в Нидерландах. Однако, экономический итог этих эпохальных событий – что, несомненно, является важным "маяком" для весьма прагматичных голландцев – все еще неочевиден.

Так, в Британии, вопреки пессимистичным прогнозам Банка Англии, сделанным в канун и сразу по завершении Brexit, продолжается экономический подъем. С другой стороны, внутренние и внешние турбулентности (позиция Шотландии и вопрос "цены Brexit" в буквальном смысле – в переговорах с Брюсселем) накапливаются и вполне могут сказаться на стабильности британской финансово-экономической системы.

Аналогичная ситуация в США: фондовые рынки, вопреки предвыборным "страшилкам" противников Дональда Трампа, обновляют максимумы, однако, одновременно, вполне правдоподобны и прогнозы тех, кто предрекает скорый обвал американских бирж.

Таким образом, четкого наглядного примера, способного резко качнуть настроения голландского избирателя по оси евроскептики/еврооптимисты на момент выборов не было. В то же время, неспешное нарастание евроскептического тренда в Голландии было очевидно и часть аналитиков предрекали относительный триумф партии "Свобода" Герта Вилдерса, исходя из того, что именно голландские правые станут единственным бенефициаром данного тренда. (Относительность возможного успеха "Свобода" была связана с тем, что ни одна из "проходных" партий в нижнюю палату парламента Нидерландов не пошла бы на коалицию со "Свободой", которая, даже при самых оптимистичных прогнозах могла набрать 30 мест из 150).

Однако, евроскептицизм является только частью (хотя и важной) общего право-консервативного тренда в современной мировой политике. Так, риторику правых в отношении мигрантов перехватили традиционные право-центристы, в частности – "Народная партия за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте, которая, оставаясь на проевропейских позициях, выступила за ужесточение как европейского, так и голландского законодательства в отношении мигрантов. Более того, НПСД была на момент выборов "партией власти" и ее лидер в качестве премьера в самый канун выборов проявил жесткость позиции в отношении Турции.

Напомним: сначала голландские власти отказались принять самолет главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, а затем полиция Нидерландов задержала министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетуль Саян Кайя и выдворила ее, объявив "нежелательным иностранцем". Целью турецких министров было выступление на митингах перед представителями турецкой диаспоры с призывом поддержать на референдуме поправки в конституцию Турции.

И вот, за два дня до выборов премьер-министр Марк Рютте отказался извиняться перед Турцией за эти инциденты, вызвав тем самым гнев Анкары и, одновременно, симпатии многих умеренных ксенофобов среди голландских избирателей, для которых Вильдерс выглядел "немного чересчур".

В целом же, можно отметить:

— партия Герта Вилдерса получила на треть больше голосов, чем пять лет назад, подтвердив нарастание евроскептического тренда в Старой Европе;

— две правящие партии – НПСД и "Партия Труда" получили в два раза меньше мест, подтвердив тенденцию на падение популярности традиционных партий;

— успех правоцентристской НПСД связан, в первую очередь, с "перехватом" лозунгов у правых и демонстрацией премьер-министром "жесткости" по отношении к Турции;

— провал левоцентристкой Партии Труда и успех либертарианской Д66 укладываются в общую картину смены политической повестки дня с "правые vs левые" на "консерваторы vs либералы";

— впервые в истории не только Нидерландов, но и Европы в парламент прошла политическая партия, представляющая исключительно иммигрантов исламского вероисповедания (в первую очередь – турок и марокканцев) DENK, получившую 3 мандата. Это может стать "первой ласточкой" создания натурализовавшимися иммигрантами собственных политических проектов, вместо традиционного голосования за левоцентристов (в случае Голландии – за Партию Труда, в Германии – за СДПГ).