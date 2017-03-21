Украина: утрата смысла и веры в завтрашний день

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Эпоха после победы "евромайдана" в Украине — время перемен. Изменилась карта страны, меняется общество, меняются представления. Даже слова, еще недавно означавшие одно, теперь могут означать нечто совсем другое. Увы, все эти изменения — не в лучшую сторону.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Сначала о словах и устоявшихся понятиях. Не так-то просто изменить их смысл и эмоциональную окраску. Но в Украине это вышло как бы само собой.

"Свобода, достоинство, демократия. Активист, волонтер, ветеран. Можно составлять список слов, которые полностью дискредитировали у нас за три года, вывернув их смысл наизнанку — так, что их употребляют без иронии только в пропагандистском официозе. И список будет расти", — отметил в своем блоге журналист и общественный деятель Андрей Манчук.

В комментариях добавляют: а слово "независимость" исковеркали еще раньше…

Ветераны АТО (и лица, выдающие себя за таковых), которые в большом количестве бродят теперь по Киеву и другим городам, вносят в процесс кардинального изменения смысла и значений свой посильный вклад.

"Я таких женщин наворачивал на гусеницы!" — сделал чистосердечное признание один "воин света", попавший в результате в видеоблог Анатолия Шария. И предлагает женщине "нюхать и целовать" ему одно место (о котором удачно выразилась Фаина Раневская: место есть, а слова нет) — "за то, что ты живешь здесь в мирное время, не падаешь от снарядов, за то, что ты не голодаешь".

Патриота-"наворачивателя" успокоил окрик водителя. Но пассажиры автобуса, равно как и сотни тысяч зрителей видеоблога Шария, сделали выводы о моральном облике новых украинских "ветеранов" и о породившей их "демократии"…

Пока на подконтрольной Киеву территории смыслы извращаются и теряются, на неподконтрольной — восстанавливается то, что казалось утерянным. Так считает журналист Андрей Бабицкий, приехавший в Донбасс от "Радио Свобода" и… оставшийся там.

Отвечая в программе "Специальный корреспондент" на вопрос, почему он решил остаться, Бабицкий сказал: "Я думаю, на Донбассе сегодня, в каком-то смысле, решается история России. Здесь оживают какие-то такие вещи, которые казались утраченными, какие-то смыслы, которые, как мне кажется, очень важны для нашей истории, и прошлого, и будущего".

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В сложившейся ситуации украинцы смотрят в будущее без оптимизма. Как показывают результаты общенационального соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в феврале 2017 года (всего опрошено 1800 человек, ошибка выборки не превышает 2,4%), только один из пяти украинцев (22%) имеет чувство уверенности в завтрашнем дне, тогда как подавляющее большинство (78%) его лишены.

Социологи отмечают, что с декабря 2015 года ситуация с уверенностью украинцев в завтрашнем дне изменилась незначительно, но в направлении ухудшения — тогда уверенных в завтрашнем дне украинцев было 27%, а не уверенных — 73%.

Что до географии, то несколько чаще, чем в других регионах, отмечают свою уверенность в будущем жители Западной Украины (27% против 19-22% в других регионах). А в зависимости от местности проживания менее уверены в завтрашнем дне сельские жители (17% сельских жителей против 23-26% жителей городов разных типов).

По результатам опроса, уверенность в завтрашнем дне наиболее присуща молодежи (39%). С увеличением возраста эта уверенность уменьшается — до 25% у "тридцатилетних", 20% у "сорокалетних" и 13% у людей старше 50 лет.

"Степень уверенности в завтрашнем дне в значительной мере определяет удовлетворенность человека своим положением в обществе. Так, на сегодняшний день удовлетворены своим положением в обществе 27% украинцев, тогда как не удовлетворены — 65%", — отметили социологи.

Не только возможное будущее, но и реальное настоящее граждане оценивают весьма критически. Согласно результатам ноябрьского (2016 год) исследования социологической группы "Рейтинг", более 70% украинцев считают, что страна движется по ложному пути.

При этом роспуск парламента и назначение новых выборов в Раду поддерживают 45% опрошенных (42% против, 13% не определились), отставку президента Петра Порошенко и перевыборы поддерживают 46% респондентов (42% против, 12% не определились, 4% — за переизбрание Порошенко на второй срок).

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Называются и другие цифры (еще более неприятные для власть имущих). По словам экспертов, знающих результаты закрытой социологии, народ давно устал от войны — растет поддержка оппозиции, прислушиваются к политикам, выступающим за мир. К чему это приведет?

"Будет смена власти. Сегодня 86% украинцев просто ненавидят Порошенко и эту власть. И 5% приблизительно рейтинг этого Порошенко", - сказал народный депутат Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник в эфире программы "60 минут", посвященной годовщине ухода Крыма из Украины и присоединения его к России.

По его словам, "придет народная власть", будут восстановлены договорные отношения с РФ, и будет сделано все для того, чтобы "крымчане комфортно себя чувствовали в Украине, а украинцы в Крыму".

"Восстановим торговлю, воду надо дать, надо восстановить нормальные отношения договорные, а дальше двигаться путем общего сотрудничества, дружбы и поиска компромиссов, но не войны", - обрисовал Олейник перспективу отношений Украины и Крыма при новой власти.

Принимавший участие в программе политолог Михаил Погребинский отметил: сейчас Петр Порошенко заговорил о том, что государство должно обладать монополией на применение силы, и это свидетельствует об одном: этой монополии у государства сегодня нет.

"Он признает, что он слабый президент", - констатировал политолог.

По словам Погребинского, на сегодняшней Украине консолидированного государства нет, а "есть отдельные сектора власти", да и региональные губернаторы тоже начинают ощущать свою самостоятельность. Впрочем, отметил эксперт, "это ситуация, с которой можно довольно долго жить", в частности, Порошенко имеет хорошие шансы "дожить свой президентский срок в своем кресле".