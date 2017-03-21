Нам по пути? Как языковые квоты не стыкуются с европейскими ценностями

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Позвольте начать с мемуаров. Во время моей работы в посольстве Украины в Швейцарии в 2002 г. из МИД пришло поручение проработать вопрос открытия в швейцарских университетах украинских кафедр. Ответ швейцарцев шокировал своей откровенностью: "Мы готовим конкурентоспособных специалистов. Есть кафедры русского языка. Изучив русский, наш выпускник сможет работать со всеми странами СНГ. А где найдет работу украинский филолог?"

Держать и не пущать

Языковой вопрос является, пожалуй, одним из наиболее противоречивых в украинском обществе. С одной стороны, ни у кого не вызывает сомнений, что украинский язык необходим в качестве государственного, с другой, той же ст. 10 Конституции Украины гарантировано и свободное развитие других языков. Есть у страны и ряд международных обязательств, в частности, согласно "Европейской рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств" и "Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств".

Попытки найти баланс между обеспечением роли украинского языка как государственного и соблюдением прав носителей других языков, свободного развития информационного пространства и обеспечения конкурентной среды базировались, в основном, на ограничительно-запретительной политике.

Особо эта тенденция усилилась после февраля 2014-го. Был введен ряд законов о квотах на украинозычное вещание и национальный продукт в эфире. Так, радиостанции обязаны транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток. 16 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Наказанием за нарушение законодательства являются штрафы, а то и лишение вещателей лицензий.

Где-то в недрах парламента бродит и драконовский языковой закон, согласно которому во всех сферах деятельности предприятиями всех форм собственности должен использоваться украинский язык, а за соблюдением закона будет следить специальный государственный орган, карающий за попытки, например, обслужить клиента в ресторане – на венгерском.

И вновь об экономике

Представители СМИ, кинопрокатчики и исполнители выступают против квотирования информационного пространства. И это вполне понятно, поскольку информационная сфера и искусство являются такими же коммерческими проектами, как, к примеру, производство ботинок.

Предчувствуя финансовые потери, телеканал "Интер" заявил, что "данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред. Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке".

Падение качества телепродукта приведет к оттоку зрителей, что неминуемо повлечет за собой падение доходов телеканалов. В XXI веке не составляет труда установить спутниковое телевидение или перейти на интернет-вещание. Подобное уже случилось в Латвии, где Сейм также ввел квоту в объеме 75% телевизионного вещания на латышском языке. Это привело к "побегу" зрителей на иностранные каналы, и в результате Конституционный суд отменил решение как противоречащее международному законодательству по правам человека и свободе частного предпринимательства.

По мнению директора информагентства "Украинские новости" Дениса Иванеско, "квота в 75% — это издевательство над свободой выбора и здравым смыслом. Конгресс США выделяет миллионы на новый русскоязычный канал "Настоящее время". А украинские власти убивают русскоязычный контент на украинских каналах и толкают русскоязычную аудиторию в сторону раша-ТВ".

Вашингтон знает толк в пропаганде. В докладе корпорации RAND "Гибридные военные действия в Балтии. Угрозы и потенциальные ответы" американский мозговой центр рекомендует странам Балтии создавать именно русскоязычные телеканалы. Более того, по мнению RAND, "одним из шагов может стать признание русского языка официальным, что улучшило бы отношения нацменьшинств с государством".

Требования обязательного дубляжа на украинский язык сужают культурное пространство Украины. Дублирование одного фильма стоит от 20 до 50 тыс. долларов. В результате только в 2013 г. в украинский прокат не попало более 200 фильмов, имеющих настоящую культурную ценность.

Вопреки Европе?

У зарубежных партнеров Украины подобная политика вызывает серьезную обеспокоенность. В сентябре 2016 г. Совет Европы презентовал экспертное заключение, в котором говорится, что норма ст. 9 закона "О телевидении и радиовещании" "несет значительный риск нарушения законодательства ЕС".

Как отмечает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "в странах Европы такое считается дикостью и анахронизмом: в 90% европейских стран такого квотирования нет. Оно встречается в странах Европы только для детских передач, для обучающих передач, но не для взрослого нормального эфира". Квоты существуют только во Франции, но по требованию ЕС и в этой стране квоты на франкоязычную продукцию были снижены с 40 до 35%.

Языковую политику Украины осудила и резолюция ПАСЕ, где отмечается, что "Ассамблея выражает свою обеспокоенность тем, что некоторые проекты направлены на сокращение текущих прав национальных меньшинств".

А проблемы с национальными меньшинствами явно грядут. По заявлению редакции крымско-татарского телеканала ATR, "мы, конечно, сможем выполнить языковые квоты, но если у нас вещание будет проходить на 75% на украинском языке и всего 25% на крымско-татарском, то мы тогда явно не будем "Первым крымско-татарским телеканалом".

Бьет тревогу и Венгрия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "если какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС".

Пока что украинские власти пытаются усыпить бдительность международных партнеров заверениями в том, что их телеканалов квоты не коснутся. Но вряд ли это сыграет. Продюсер телеканала Current Time, являющегося совместным проектом Voice of America и Radio Free Europe/Radio Liberty, Кенан Алиев уже подчеркнул, что "на каком языке зритель хочет получать информацию – это выбор зрителя".

Украинским властям все же необходимо определиться, строят они страну по принципу "одна нация, один язык, одна церковь" – или современное европейское государство, стремящееся стать членом ЕС.

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