Стремительный путь гривны в пропасть гиперинфляции

Дмитрий Дзыговбродский — публицист, для РИА Новости Украина

"Путь в тысячу ли начинается с первого шага" (с)

украинская гривна, застывшая перед пропастью гиперинфляции глубиной в тысячу ли.

Нацбанк Украины каждый день радует граждан украинского государства позитивными и обнадеживающими новостями. "Гривну ослабили", но так надо. "Гривну укрепили", потому что в правительстве и Нацбанке сидят профессионалы. "Гривну ослабили", "гривну укрепили", "гривну ослабили", "гривну укрепили". И диапазон-то какой значительный! То шесть копеек, то восемь, то пять копеек, то четыре.

Вы представляете, чтобы в Европе или США выделялась отдельная тема в крупных государственных СМИ, где каждое утро в испуганно-счастливых выражениях гражданам сообщается: "А сегодня у нас с курсом нацвалюты все хорошо!"? Если все хорошо и стабильно, то к чему эти оповещения изменений курса на 5-7 копеек?

В апреле 2016 года был проведен опрос экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, которые довольно оптимистично оценили будущее национальной валюты. Тогда эксперты предсказали, что по итогам года курс гривны составит 26,7-28,0 гривен за доллар. Они же отметили, что курс к 2018 году может опуститься до 36,5 — 38,0 грн за доллар. А вот это уже безудержный наивный оптимизм.

Несколько дней назад появилось заявление одного из заместителей главы Нацбанка на условиях анонимности. Оценка финансиста довольно откровенна, наверное, именно потому что анонимна. В краткосрочной перспективе Нацбанк уверен, что сможет удержать курс гривны. И потому граждане Украины могут выдохнуть. Где-то на полгода. А вот уже в среднесрочной перспективе Нацбанк абсолютно уверен, что грядет гиперинфляция и обрушение финансовой системы. Курс гривны станет полностью неконтролируемым.

И практически сразу же появилось уже официальное заявление заместителя председателя НБУ Олега Чурия в эфире телеканала ZIK. 11 марта Чурий отметил: "Я бы сказал, что без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны. Относительно перспектив на ближайшее будущее – то, действительно, в течение трех лет Украина должна выплатить довольно большие суммы по внешним долгам, это где-то примерно 12,5 миллиардов долларов. Если брать чисто математически, то без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не сможем выполнить эти обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем".

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Удивительно, но заявления Олега Чурия и анонимного заместителям главы Нацбанка в целом совпадают. Чурий откровенно сказал, что Нацбанк Украины только в краткосрочной перспективе сможет удерживать курс гривны. А вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе судьба национальной валюты туманна.

Уже в этом году, Украина обязана выплатит 800 миллионов долларов основной суммы и 200 миллионов долларов по процентам за кредиты МВФ. И возникает вопрос, чего тогда стоит так ожидаемый всеми 1 миллиард от МВФ, если его сразу же надо будет отдать?

Заместитель председателя НБУ мог бы выразиться и короче: "Оркестр, туш! Корабль тонет".

Про спасение утопающих

Что могло бы спасти гривну?

Первое: прямые интервенции золотовалютных резервов на постоянной основе.

Второе: крупные валютные поступления от внешней торговли.

Третье: крупные иностранные валютные инвестиции

Валерия Гонтарева любит прихвастнуть, что золотовалютные резервы растут. Например, на 1 марта 2017 года ЗВР составили 15,46 млрд долларов.

При этом глава Нацбанка каждый раз аккуратно обходит вопрос, что рост ЗВР раз за разом обеспечивают вливания МВФ. Но это так называемые официальные ЗВР. Запрещено использовать заемные средства от МВФ для интервенций на валютном рынке, чтобы удерживать курс гривны. И тогда получается, что чистые ЗВР (за вычетом кредитов МВФ), которыми и может оперировать Нацбанк, находятся на предельно низком, преддефолтном уровне — около 4,1-4,3 млрд долларов. У Нацбанка попросту заканчиваются инструменты для удержания курса национальной валюты.

С валютными поступлениями от внешней торговли тоже все плохо. Правительство Украины сделало все для того, чтобы максимально оборвать экономические и производственные связи с Российской Федерацией. А Европа резко ограничила присутствие Украины на своих рынках квотами. Не успел начаться год, а уже по состоянию на март полностью использованы беспошлинные квоты на экспорт по пяти группам товаров: мед натуральный, сахар, крупы и муку, виноградный и яблочный соки и кукурузу. Квоты по беспошлинным поставкам пшеницы тоже заканчиваются (84%).

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Остаются только крупные иностранные валютные инвестиции. Но тут уже в бой вступают радикалы-националисты. Сейчас они отпугивают всех иностранных инвесторов тем, что требуют закрытия российских банков. В частности филиалов "Сбербанка".

А ведь доля российских банков в финансовой системе Украины в 2016 году составляла 15%. И Украина за год получила 3,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций именно от банковских структур РФ.

Ломать — не строить

13 марта активисты гражданского корпуса "Азов" заблокировали центральное отделение дочернего банка "Сбербанка России" в Украине, заложив дверные проемы бетонными блоками. На сайте "Азова" та же появилось сообщение, что по всей Украине его активисты-националисты блокируют банкоматы российских банков, заливают технические отверстия монтажной пеной.

Вслед за экстремистскими организациями атаку на российский банк поддержал министр МВД Арсен Аваков: "Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине, особенно государственные, которым является "Сбербанк" России…. Я выступил с публичным обращением, призвав Национальный банк и СНБО принять соответствующие решения. Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны, и думаю, что этот вопрос будет рассматриваться".

По словам Арсена Авакова, 15 марта будет созван Совет национальной безопасности и обороны для применения санкций к "дочке" "Сбербанка России" (якобы ранее "Сбербанк" согласился обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР).

Абсолютно нелогичное и контрпродуктивное поведение – потому что это удар по финансовой системе Украины. В "Сбербанке" находятся деньги физических и юридических лиц Украины. Националисты создают трудности не россиянам – они осложняют жизнь украинцам.

Согласитесь, какой иностранный инвестор рискнет вкладывать средства в Украину при таком разгуле националистических организаций и полной поддержке маргиналов со стороны самого МВД?

Сегодня "Азову" и Арсену Авакову не понравился российских банк. Завтра у них возникнут претензии к польским учреждениям, потому что правительство Польши не приемлет героизацию УПА и Степана Бандеры. Послезавтра у радикальных националистов появится острая потребность громить немецкие финансовые учреждения за то, что Германия торгует и вообще сотрудничает с Российской Федерацией.

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Как иностранные инвесторы будут вкладывать деньги в Украину, если нет ни стабильности, ни законности?

В итоге жизнь и смерть финансовой системы Украины теперь полностью зависит от МВФ. Потому что все прочие стандартные пути оздоровления уничтожены политиками и высшими государственными чиновниками.

А значит, МВФ может как угодно выкручивать руки Украине и требовать все, что угодно — и продажу земли, и продажу леса-кругляка, и жесткую пенсионную реформу.

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