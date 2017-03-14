Станет ли Берлин куратором ЛДНР?

TOBIAS SCHWARZ / AFP

Иннокентий Адясов, политэксперт – для РИА Новости Украина

Нормандский процесс в тупике

В Москве продолжают настаивать на соблюдении Минских соглашений и продолжении переговоров в формате "нормандского процесса", но, к сожалению, сейчас эти форматы не работают.

Есть ли перспектива подключения США к "нормандскому формату"?

Новая администрация США явно не хочет глубоко увязать в украинской проблематике, предоставляя инициативу решения этого крайне сложного вопроса Москве и Берлину.

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Французская дипломатия вряд ли сейчас, до избрания нового президента, будет выступать с какими-либо инициативами по Донбассу.

В свою очередь украинская дипломатия явно готова к ревизии "нормандского формата": во время недавнего визита в Вашингтон глава МИД Украины озвучил новые предложения по переговорному процессу о будущем Донбасса.

По факту речь идет об отказе от идеи "нормандского формата" и запуске переговоров среди стран-подписантов так называемого "Будапештского меморандума".

Под документом, который был принят в конце 1994 года в результате присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказа от находящихся на тот момент на Украине ядерных арсеналов бывшего СССР, свои подписи поставили США, Великобритания и Россия.

То есть Киев не хочет видеть ни Берлин, ни Париж в качестве участников переговоров.

Кроме того, украинская дипломатия в новом формате хочет обсуждать и вопрос будущности Крыма, что "нормандский формат" не предусматривал.

Госдеп пока ограничился некими общими фразами о "нашей длительной обеспокоенности" касательно соблюдения Минских договоренностей.

Ни МИД Франции, ни МИД ФРГ инициативу Павла Климкина пока никак не прокомментировал.

Но ряд фактов указывает на то, что Берлин явно хочет активизировать свое участие в процессе урегулирования на Донбассе и стать своеобразным куратором "народных республик" если не в "нормандском формате", то, возможно, в неком приложении к нему.

Берлин и опыт Приднестровья

Для экспертов не секрет, что Германия уже достаточно длительное время служит неким "экономическим куратором" от ЕС для непризнанной ПМР.

Именно Берлин лоббировал предоставление экономических льгот Тирасполю в ходе подготовки соглашения об ассоциации между Молдавией и ЕС.

Как следствие, с 1 января 2016 г. для Приднестровья закончилось действие режима автономных торговых преференций с ЕС и вступили в силу правила Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Молдовой и ЕС (которые применяются на правом берегу Днестра с 1 сентября 2014 г.). То есть продукция из ПМР получила официальный выход на рынки ЕС.

Есть определенные основания полагать, что подобный план может быть предложен Берлином и в отношение экономики "народных республик".

Сейчас мало, кто помнит, но в момент подписания "Минска-2" Берлин предлагал свои услуги посредника для реинтеграции банковской системы неподконтрольной Киеву части Донбасса в общую финансовую систему Украины. Тогда это предложение не нашло своего развития.

Сейчас Берлин демонстрирует, что он не готов поддерживать Киев в его стремлении де факто отменить Минские соглашения: еще всем памятен скандал, связанный с заявлением посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе.

Вполне вероятно, что в ближайшее время дипломатия ФРГ предложит некий план экономической реинтеграции "народных республик" в экономику Украины.

И вряд ли Киев сможет игнорировать мнение экономического лидера ЕС.

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