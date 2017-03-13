Двоевластие на Печерских холмах, или О чаепитии на Банковой

Роман Степняк



Как четверку назовут

Вначале появилась информация о встрече мэра Львова Андрея Садового, экс-губернатора Михаила Саакашвили, министра обороны времен Виктора Ющенко Анатолия Гриценко и примкнувшего к ним лидер партии "Демократический альянс" Василий Гацко. Последний, скорее всего, присутствовал лишь как давний партнер Гриценко по предвыборным альянсам, но его появление позволило острословам приводить ассоциацию с "каневской четверкой".

Напомню читателям, что дело было в годы правления президента Кучмы, когда накануне его второго срока на какое-то время объединились главные оппоненты в борьбе за президентское кресло – Александр Мороз, Евгений Марчук, Александр Ткаченко и Владимир Олейник. Четверка в единстве продержалась недолго, но заставила всерьез занервничать действующего президента. Как всегда бывает в украинской политике, у кого-то из четверых не выдержали нервы, и средства массовой информации наполнились сообщениями о предательстве святого дела борьбы с волюнтаризмом. Кто оказался предателем – не выяснили до сих пор, но воспоминания в политической памяти истеблишмента остались.

Надо сказать, что сближение Садового и Саакашвили эксперты замечают давно, едва ли не с первых дней после отставки последнего с поста одесского губернатора. Роль Гриценко, за которым навсегда закрепилось политическое прозвище "первый непроходной", даже усиленного Гацко, в квартете выглядит вспомогательной, а за спиной четверки явно просматривается силуэт не столь могущественного, сколь зловещего олигарха Игоря Коломойского.

Чаепитие на Банковой

Посиделки во Львове, судя по всему, завершились конкретными решениями, ситуация в стране к медлительности не располагает. Львовский мэр, воспользовавшись выходным днем, отправился на встречу с главой МВД Арсеном Аваковым. Надо полагать, что не состояние дел с преступностью так озаботило политически ангажированного градоначальника, и не проблемы вывоза мусора.

Приезд Садового в столицу не остался незамеченным на Банковой. Постфактум об этом признался сам Андрей Садовый: "Утром я разговаривал с Аваковым. Когда мы были у Авакова, министр сообщил, что президент знает о нашей встрече и приглашает меня на чай. Это было спонтанное приглашение". Украинское фото Львов на грани катастрофы. Садовому дали неделю на вывоз мусора – спецкор

Пить чай с президентом – святое дело. В беседе с журналистами львовский градоначальник раскрыл некоторые детали чаевничания. Беседа была долгой и очень непростой. "Мой первый вопрос был о наших воинах, волонтерах, которые находятся в плену, как их освобождать. Президент дал свое понимание, как он видит этот сложный процесс. Моя позиция проста — если надо поменять на наших ребят 100-200-300-400-500-600, надо менять! Надо освободить всех украинцев, которые оказались в беде. Президент высказал свое видение", — акцентировал внимание Садовый, добавив, что также говорили о блокаде, "звучала фамилия Семенченко, Соболева, Пастуха". Садовый подчеркнул, что президент "аргументировал, что и как надо делать", но не преминул уточнить, что и у него "есть свое понимание по этому поводу".

По словам львовского мэра, разговор был очень тяжелый, Аваков в основном слушал.

Сказка от Семена Семенченко

Непростой разговор мэра с президентом не мог касаться пустяковых вопросов и даже исключительно обмена пленных. Речь шла, наверняка о блокаде, кто ее затеял, и как с ней дальше быть. Ссылки на возмущенную общественность, ветеранов АТО, депутатов Семенченко и Парасюка – сказка для бедных. Даже если ее рассказывает с виду грозный начальник штаба ветеранов АТО Анатолий Виноградский.

Блокаду неподконтрольного Донбасса организовала партия "Самопомич". Это сказал в интервью "Укринформу" сопредседатель группы стратегических советников в Украине Лешек Бальцерович, добавив, что он не понимает обоснование этой позиции. Бальцеровичу это можно простить: хитросплетения украинской политической действительности непонятны не только ему, но и большинству трезвомыслящих украинцев, включая рядовых участников блокады. Если б ветераны и активисты были осведомлены об истинных целях противостояния на дорогах, они бы трижды задумались, прежде чем останавливать поезда.

Тяжелый разговор

На начальном этапе акция не противоречила интересам ни президента, ни его оппонентов. В стране отмечали годовщину "революции достоинства" и юбилей требовалось подкрепить громкими делами. Блокада сепаратистских регионов вписывалась в канву победных шествий наследников революции и расстановке редутов никто не препятствовал.

Блокада сыграла на руку Банковой в приручении могущественного олигарха Рината Ахметова. В течение трех военных лет он успешно управлял своей бизнес-империей по обе стороны линии разграничения, зарабатывал деньги на перемещении товаров и капиталов и мог ставить условия властям. Прекращение поставок угля и продукции металлургической промышленности из неподконтрольных территорий, а особенно ответные меры руководства непризнанных республик о введении внешнего управления над донецкими предприятиями больно ударили по империи олигарха и заставили его быть более сговорчивым.

Но юбилей миновал, а сворачивать блокаду организаторы не собираются. Продолжение акции, сопровождающейся громкими заявлениями о контроле за всем, что пересекает украинско-российскую границу, очередные погромы отделений российских банков под одобрительные комментарии министра внутренних дел Авакова, поставили Банковую в пикантную позицию. Как же так – Европа требует немедленно прекратить блокаду и урегулировать ситуацию, а родной министр в жаргонном стиле требует "убрать с пляжа" российские банки и пальцем не пошевелил, чтобы устранить редуты с дорог. Такое разночтение в верхах позволяет сделать вывод об установившемся в стране двоевластии. Блокада дорог на востоке страны является наглядным индикатором этого противостояния.

Инициатива на стороне оппонентов гаранта Конституции. Это они демонстративно выложили в сеть фото четверки откровенных оппозиционеров президента, которые провели загадочную встречу во Львове. Это львовский мэр первым поделился итогами "тяжелого разговора" с главой государства, не преминув подчеркнуть, что присутствовавший на чаепитии министр Аваков "в основном слушал". Пока слушал.

Затеянный в субботу разговор наверняка будет иметь продолжение. Понедельник ожидается трудным.