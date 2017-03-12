Вперед – назад к социализму?

Василий Стоякин, обозреватель



Левая, правая, где сторона?

Традиционно в Украине левые – сторонники социального государства, государственного регулирования экономики, мультикультурализма, многовекторной, или даже ориентированной на постсоветское пространство, внешней политики. Правые – либералы в социально-экономической сфере, украиноцентричны в культурной политике, прозападные во внешней. Самое забавное, что именно эти, последние, традиционно именуются "демократами", хотя никакой демократии в их системе ценностей нет и близко.

Сейчас политический спектр Украины слева заканчивается на "Блоке Петра Порошенко", который представляет собой вполне правую политическую силу. Левее – вакуум (по крайней мере – в парламенте).

Правда, на поле левой (преимущественно – социальной) риторики "резвятся" правые популисты – Тимошенко, Ляшко и даже "Свобода". Их базовый электорат, однако, вполне правый. Просто он полагает совместимыми либеральные реформы от МВФ и сохранение социальных гарантий если не как в СССР, то по Конституции 1996 года.

В общем, политический спектр современной Украины сильно перекошен. Левая часть конструкции вообще "висит в воздухе". При этом до 40% граждан Украины в политическом спектре не представлены.

Причем ситуация эта сложилась не только в результате ошибок левых и левоцентристских политических сил, но и в результате сознательных действий «европейских демократов», которые просто не допускали соответствующие силы к выборам путем люстраций, декоммунизации и просто физического насилия.

Есть такие партии

Тем не менее, левая часть политического спектра вовсе не безлюдна и даже не лишена организационных структур.

Это показал круглый стол политиков и экспертов, проведенный 9 марта по инициативе партии "Социалисты". Собрание было довольно представительное, в нем приняли участие такие известные политики, как экс-министр иностранных дел, председатель партии "Социалисты", Леонид Кожара, экономист и бывший депутат Алексей Плотников, представители Социалистической партии Иосиф Винский и Виталий Шибко, представитель партии"Разумная сила" Александр Савченко, председатель Украинского фонда поиска "Память" Михаил Крысько, председатель ОО "Институт мира" Максим Ленко и другие. Также в круглом столе принимали участие эксперты – политологи и политтехнологи, и журналисты.

Безусловно, этот список отнюдь не исчерпывает всего многообразия левых и левоцентристских партий и организаций современной Украины, но никто и не говорит, что за круглый стол должны усесться все и сразу.

Очертания украинской социал-демократии

Большинство присутствующих сошлись на том, что программой социалистической или социал-демократической партии вполне может быть действующая Конституция. И те ее статьи, которые гарантируют социальные права граждан (а они писались с учетом мощной левой оппозиции, существовавшей в парламенте в 1996 году) и те, которые определяют государственное устройство (не будем забывать, что одним из важных сторонников конституционной реформы 2004 года был Александр Мороз). Собственно, Конституция и описывает Украину как социальное и демократическое государство.

Вопрос децентрализации на круглом столе детально не рассматривался, но упоминалось, что главное условие настоящей децентрализации – правильное распределение средств. А из программной статьи Леонида Кожары, розданной участникам мероприятия следует, что он является сторонником конституционной децентрализации в соответствии с Минскими соглашениями.

Кстати, о Минске – с точки зрения большинства присутствующих прекращение войны является приоритетной задачей для левых сил. Однако конкретные пути решения этой задачи не обсуждались.

Сложной является проблема социальной базы партии.

Традиционно для социалистов и социал-демократов такой базой является промышленный рабочий класс, объединенный в профсоюзы. Он у нас еще есть и даже подает голос (как недавно шахтеры во Львовской области). Кожара заверил присутствующих, что работа с профсоюзами ведется и минимум одно крупное профсоюзное объединение готово к сотрудничеству с партией "Социалисты".

В то же время, ряд экспертов отметил, что социальная структура украинского общества очень быстро деградирует и на протяжении ближайших нескольких лет в Украине может не остаться ни промышленности, ни рабочего класса, ни профсоюзов. Новости с украинских металлургических заводов оптимизма отнюдь не внушают.

И в этом – огромная опасность не только для социал-демократов, но и вообще для любых политических партий Украины, для которых очень скоро может не остаться социальных и материальных ресурсов.