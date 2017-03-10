Тарас Григорьевич Шевченко и практически невидимый Путин

Василий Стоякин, обозреватель

Выступление Петра Порошенко на церемонии вручения Национальной премии им. Т.Г. Шевченко было посвящено, преимущественно, вопросам национальной культуры. Но, как всегда, присутствовала незримая тень Путина, ибо целью государственной культурной политики, похоже, является борьба с путинской агрессией.

Чего интересного поведал президент?

Во-первых, то, что Шевченко наш национальный гений, который "вернул нам, украинцам, историческую память, разбудил национальное сознание и принудил вспомнить о достоинстве".

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Ничуть не покушаясь на статус Шевченко, отмечу, что из 47 лет своей жизни он 28 прожил за пределами Украины и умер в Петербурге. Его проза и частная переписка велись на русском языке. Кстати, русскоязычные его произведения не в пример более оптимистичные, чем украиноязычные.

Во-вторых, президент похвастался, что "есть наше отважное украинское войско, есть украинская церковь, есть украинский государственный язык".

Войско есть. Особенно хорошо ему удалось проявить свою отвагу в Крыму.

Церковь есть. Но мне интересно, какую именно церковь президент имеет в виду – УГКЦ, УПЦ-КП, УАПЦ или секту свидетелей золотого унитаза? Единственное число как бы намекает – не все так однозначно…

Язык есть. Но уже сейчас людям, получившим образование на языке Шевченко, Павлычко, Сосюры и других тексты на государственном языке нужно давать с комментариями (пока еще без перевода, но к тому идет).

В-третьих, как говорил В.И. Ленин, "великий завет Тараса поднял национально-освободительную волну Украинской революции 1917-1920 годов", и все должны "усвоить главный ее урок – урок единства, которое должна быть превыше всего".

Ленин, конечно, немного не так говорил. Он про декабристов, которые разбудили Герцена, который развернул революционную агитацию. Но смысл тот же, хотя я пристрастен – шевченковский "Заповит" фактически использовался как гимн во времена УНР (формальным гимном был классический текст Чубинского, но, удивительным образом, обе песни начинаются с упоминания смерти – карма, не иначе).

А главный смысл цитаты состоит в том, что при всем богатстве выбора альтернативы пожизненному президентству Порошенко нет. Боюсь, что так оно и будет.

В-четвертых, президент сообщил, что "перед российской оккупацией Симферополя и Донецка сознательные украинцы собирались именно около памятников Тарасу Шевченко. А промосковские и московские наемники и агенты собирались около памятников Ленину. Посмотрите, какие это разные миры, разные цивилизации – Шевченко и Ленин. Уверен, и сегодня найдутся смельчаки-патриоты, которые сегодня на оккупированной территории придут к нему".

Просто подарок для психоаналитика.

— То, что президент называет своих сограждан других взглядов "наемниками" и "агентами" никого давно уже не удивляет. Порошенко с самого начала позиционировался как президент Майдана, а не как президент Украины.

— Шевченко и Ленин – может и из разных миров. Но именно Ленин отстаивал существование отдельной украинской республики и признал УНР. Именно в СССР Шевченко (как революционный демократ, т.е. – почти что коммунист) получил статус "национального гения". Именно при Советской власти возникла киевская топографическая вакханалия: к бульвару Шевченко примыкает сквер Шевченко с памятником Шевченко, который смотрит на университет Шевченко…

— Теперь мы знаем, зачем сносились памятники Ленину – оказывается для того, чтобы "наемникам" и "агентам" негде было собираться…

— Президент случайно проговорился – оказывается на "оккупированных территориях" никто не сносил памятники Шевченко! От себя отмечу, что 9 марта память Шевченко чествуется и там, причем никакой особой отвагой для этого обладать не надо.

В-четвертых, президент подвел итоги внедрению национального культурного продукта на радио и пообещал применить такую же методу на телевидении.

Ну что тут сказать? По моим наблюдениям, главным итогом внедрения этого "продукта" стал массовый переход автолюбителей на CD и флэшки. Главным итогом внедрения "продукта" на телевидении будет массовый переход на DVD и спутниковые тарелки. Впрочем, учитывая тенденции развития украинского телевидения, мы к этому перейдем даже и без президентских языковых экспериментов.

Причем власть тут явно пилит сук, на котором сидит, поскольку:

— снижение качества ТВ и переход его на непонятный язык снижает качество пропаганды (впрочем, опыт СТБ никого и ничему не научил);

— будируя языковую тему, государство отталкивает от себя русскоязычных украинских националистов (буквально сегодня прочитал в ФБ: "В міськцентрі після благодійного заходу, який озвучила старанним виступом моя доня, голова комісії "подякував": "Дивно, але навіть дівчинка з таким прізвищем як …ова, може гарно співати українських пісень". Я б плюнув і забув, але паскуда натякнув що моя родина "другосортна". За літери в прізвищі").

О судьбах самой украинской культуры, которая деградирует в условиях отсутствия конкуренции, я даже говорить не буду. Уж это-то власть точно не интересует.

P.S.: Из четырех шевченковских лауреатов прошлого года двое из Галичины, а двое – из Новомосковска Днепропетровской области (ау, Вятрович…). Может это и случайность, но что-то мне подсказывает, что политический фактор тут "рулит" точно так же, как в решениях Нобелевского комитета по премиям мира и в области литературы.