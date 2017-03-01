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    Польский историк: фальшивая тема для фальшивого юбилея в Украине

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (95)

    (обновлено: )50080
    Со слов Вятровича можно понять: есть намерение представить УПА как главную силу антигитлеровского сопротивления, а это — невероятная ложь, отмечает польский историк Богдан Пиентка.
    Богдан Пиентка. Архивное фото
    Gazeta Obywatelska

    РИА Новости Украина

    Как известно,  по инициативе директора Института национальной  памяти Украины Владимира Вятровича и других апологетов Бандеры 2017 год в Украине  отмечается как Год 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА).

    Для Sputnik Polska эту ситуацию прокомментировал историк, независимый публицист Богдан Пиентка.

    Восьмого февраля  в Киеве Вдаодимир Вятрович открыл  информационную кампанию в связи с празднованием 75-летия УПА. Что  Вы об этом думаете?

    — Сразу нужно обратить внимание, что сама эта годовщина фальшива, ибо УПА была сформирована не в октябре 1942 года, а в начале 1943 года. Даже здесь – ложь. Но дальше идёт совсем уж бессовестный обман! Из слов г-на  Вятровича и других участников презентации юбилейной кампании в Киеве, можно понять:  они намерены представить УПА как главную силу антигитлеровского Сопротивления. А  это — невероятная ложь. 

    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине. Видео
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    Портрет Бандеры повесили на посольство Польши в Украине

    Ведь историки разных стран отлично знают, что лидеры и боевики УПА в качестве ближайшего союзника рассматривали гитлеровскую Германию. А главным врагом этой украинской националистической организации был СССР,  так что УПА боролась с советскими партизанами и с Красной Армией, но также – с  мирными поляками, в отношении которых УПА развязала геноцид.

    А что станет главной темой Года УПА в Украине?

    —  Ну, конечно,  главной темой фальшивого юбилея станет столь же фальшивая тема борьбы УПА с Германией. Г-н Вятрович привёл такой пример: дескать, 7-го  февраля 1943 года сотня Григория Перегильняка должна была вступить в свой первый бой с немцами в городке Влодзимежец. Но это – лишь его попытка манипуляции, ведь сотня Перегильняка хотела пресечь попытки поста немецкой полиции оказать помощь полякам из лагеря "Паросле".

    На  самом же деле, 8-го февраля 1943 года эта сотня первой развязала геноцид на Волыни и убила 173 поляка в этом лагере. Но эту страницу истории они ныне представляют как смелую атаку со стороны УПА на пост немецкой полиции.

    Была ли какая-то реакция со стороны польских политиков, историков, журналистов, политологов, возможно, со стороны дипломатов РП на Год УПА на Украине? 

    —  Да, реакция была, в частности, со стороны посла РП в Киеве Яна Пекло. Два дня тому назад он сказал, отвечая на вопросы журналистов в связи с резкими словами  Ярослава Качиньского, который заметил, что с УПА Украина не сможет войти в ЕС…Так вот, Ян Пекло, в свою очередь,  заметил, что восхваление  Бандеры и  украинского национализма вовсе не будет преградой в развитии хороших взаимоотношений между Варшавой и Киевом. Главное – смотреть вперед, а не назад, не в прошлое!  Я  думаю, тут не нужен никакой комментарий.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Украина - Польша: дружбу раскололи воля или смерть

    В начале марта в Париже пройдёт международный симпозиум "Холокост на Украине. Бедствия Двадцатого  века в новой перспективе".  Одним  из его организаторов станет Европейский  форум по Украине. А в числе гостей будет и г-н Вятрович. Чего можно ожидать от этого симпозиума?

    — Из того, что мне удалось раздобыть из разных источников, включая СМИ,  я понял, что  Вятрович  будет там представлять УПА как силу, которая была  настроена  дружелюбно по отношению к евреям, спасала их от смерти, всемерно  помогала им в трудных ситуациях.

    Это — ложь, такая же бессовестная, как представление УПА в качестве силы, которая воевала против гитлеровской Германии. Историческая правда совсем другая, она говорит, что украинские националисты активно участвовали в  Холокосте. Например, в 1941 году, когда во Львов вошли батальоны вермахта   "Нахтигаль" и "Роланд", в состав которых входили также украинские националисты, то  они активно участвовали в проведении еврейских погромов.

    А когда они служили в составе украинской полицейской помощи на службе у немцев, то столь же активно участвовали в поголовном уничтожении евреев. Все евреи, попавшие в руки боевиков УПА, погибли. Это — факт, известный историкам. Однако Вятрович, полагаю, будет резко протестовать против этой правды. Он снова будет утверждать, что бойцы УПА якобы хотели помогать евреям 

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