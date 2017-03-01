Польский историк: фальшивая тема для фальшивого юбилея в Украине

РИА Новости Украина

Как известно, по инициативе директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича и других апологетов Бандеры 2017 год в Украине отмечается как Год 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА).

Для Sputnik Polska эту ситуацию прокомментировал историк, независимый публицист Богдан Пиентка.

Восьмого февраля в Киеве Вдаодимир Вятрович открыл информационную кампанию в связи с празднованием 75-летия УПА. Что Вы об этом думаете?

— Сразу нужно обратить внимание, что сама эта годовщина фальшива, ибо УПА была сформирована не в октябре 1942 года, а в начале 1943 года. Даже здесь – ложь. Но дальше идёт совсем уж бессовестный обман! Из слов г-на Вятровича и других участников презентации юбилейной кампании в Киеве, можно понять: они намерены представить УПА как главную силу антигитлеровского Сопротивления. А это — невероятная ложь.

Ведь историки разных стран отлично знают, что лидеры и боевики УПА в качестве ближайшего союзника рассматривали гитлеровскую Германию. А главным врагом этой украинской националистической организации был СССР, так что УПА боролась с советскими партизанами и с Красной Армией, но также – с мирными поляками, в отношении которых УПА развязала геноцид.

А что станет главной темой Года УПА в Украине?

— Ну, конечно, главной темой фальшивого юбилея станет столь же фальшивая тема борьбы УПА с Германией. Г-н Вятрович привёл такой пример: дескать, 7-го февраля 1943 года сотня Григория Перегильняка должна была вступить в свой первый бой с немцами в городке Влодзимежец. Но это – лишь его попытка манипуляции, ведь сотня Перегильняка хотела пресечь попытки поста немецкой полиции оказать помощь полякам из лагеря "Паросле".

На самом же деле, 8-го февраля 1943 года эта сотня первой развязала геноцид на Волыни и убила 173 поляка в этом лагере. Но эту страницу истории они ныне представляют как смелую атаку со стороны УПА на пост немецкой полиции.

Была ли какая-то реакция со стороны польских политиков, историков, журналистов, политологов, возможно, со стороны дипломатов РП на Год УПА на Украине?

— Да, реакция была, в частности, со стороны посла РП в Киеве Яна Пекло. Два дня тому назад он сказал, отвечая на вопросы журналистов в связи с резкими словами Ярослава Качиньского, который заметил, что с УПА Украина не сможет войти в ЕС…Так вот, Ян Пекло, в свою очередь, заметил, что восхваление Бандеры и украинского национализма вовсе не будет преградой в развитии хороших взаимоотношений между Варшавой и Киевом. Главное – смотреть вперед, а не назад, не в прошлое! Я думаю, тут не нужен никакой комментарий.

В начале марта в Париже пройдёт международный симпозиум "Холокост на Украине. Бедствия Двадцатого века в новой перспективе". Одним из его организаторов станет Европейский форум по Украине. А в числе гостей будет и г-н Вятрович. Чего можно ожидать от этого симпозиума?

— Из того, что мне удалось раздобыть из разных источников, включая СМИ, я понял, что Вятрович будет там представлять УПА как силу, которая была настроена дружелюбно по отношению к евреям, спасала их от смерти, всемерно помогала им в трудных ситуациях.

Это — ложь, такая же бессовестная, как представление УПА в качестве силы, которая воевала против гитлеровской Германии. Историческая правда совсем другая, она говорит, что украинские националисты активно участвовали в Холокосте. Например, в 1941 году, когда во Львов вошли батальоны вермахта "Нахтигаль" и "Роланд", в состав которых входили также украинские националисты, то они активно участвовали в проведении еврейских погромов.

А когда они служили в составе украинской полицейской помощи на службе у немцев, то столь же активно участвовали в поголовном уничтожении евреев. Все евреи, попавшие в руки боевиков УПА, погибли. Это — факт, известный историкам. Однако Вятрович, полагаю, будет резко протестовать против этой правды. Он снова будет утверждать, что бойцы УПА якобы хотели помогать евреям

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