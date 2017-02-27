Небоженко: три года Майдана выглядят как позор

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В стране одновременно — кризис власти и кризис общества. Народ молчит из боязни, а президент проявляет "коммуникационную стыдливость", отсутствуют контакты с населением. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Виктор Небоженко.

"Недавно было три года Майдана… Такое ощущение, что мы с вами в другой стране, такое ощущение, как будто то, что произошло в 2014 году — это было не здесь, не в Украине, а где-то совсем в другом мире. Я понимаю, что есть целенаправленная работа по забвению и дискредитации Майдана. Но, с другой стороны, такая уже усталость и такое отношение, настолько все противоречиво… что эти три года Майдана выглядят скорее как позор", — сказал Небоженко.

По его словам, можно понять, почему народ безмолвствует.

"Это то, что американцы ехидно назвали "молчание ягнят". Ну, ладно, "молчание ягнят" — понятно, украинцам трудно, они забиты, дезориентированы, тарифы на них давят, с работой — все хуже, они стонут, перспективы черные и так далее. Но почему молчит президент? Вот это сочетание — молчание президента с молчанием ягнят, то есть — населения, ропщущего где-то по квартирам, при кризисе управленческой структуры, вот это непонятно", — отметил политолог.

Небоженко добавил, что он не хочет называть коммуникативную стыдливость президента политическим аутизмом, но считает, что Петру Порошенко "нужно все-таки время от времени напоминать, что он — президент, и он непосредственно должен обращаться к населению".

"Мы уже даже не просим объяснять нам его политику. Ну, просто, хотя бы какие-то обычные слова, там… (связанные — Ред.) с какими-то мелкими праздниками или какими-то обстоятельствами… Все-таки у президента должен быть хоть какой-то контакт с населением. А этого не происходит. Это очень тяжело", — сказал Небоженко.

Эксперт отметил, что в парламенте нет настоящего большинства, но есть "техническое". Однако, по его мнению, "на самом деле вот это техническое большинство, которое штампует то, что делает Верховная Рада или немножко администрация президента, оно устраивает всех: ответственности нет".

"Это ж очень важно — идти на выборы и выступить, как ни в чем не бывало… и заявлять: а вы знаете, мы лично имели другое мнение", — констатировал Небоженко.

Он также отметил, что "настолько ослабла воля политического класса к евроинтеграции", что все действия в этом направлении сводятся не к "работе с Европой", но к назначению красивых женщин на соответствующие посты (советники или замы, но обязательно "по евроинтеграции"). И это политологу напоминает "Советский Союз, где любовницы и жены ответственных работников, они, как правило, занимались либо гуманитарной, либо комсомольской работой, либо какой-то культорологической, либо идеологической работой".

"И вот, видимо, эта тенденция восстанавливается", — сказал эксперт.

Что касается Кабмина, то, по словам Небоженко, имеет смысл учитывать оптимизм премьера Владимира Гройсмана, которого он определил так, как Роберт Музиль назвал свой незавершенный роман — "Человек без свойств" (в случае с премьером речь идет о политических свойствах).

"Неожиданно для меня, я вижу, что премьер-министр Гройсман, несмотря на чудовищные результаты своей работы, один из немногих, является большим оптимистом относительно своего положения. Это очень интересно. Я думал, что он легко уйдет в апреле месяце, но теперь я вижу, что он иначе смотрит…", — отметил эксперт.

И добавил: "Батькивщину" пытаются столкнуть с премьером, но "Юлия Тимошенко прекрасно понимает: одно дело — сбросить при ее усилиях Гройсмана, другое дело иметь нового премьера, который был бы более адекватным".

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Поэтому — "не получится руками Тимошенко сбросить Гройсмана".

Напомним, по результатам проведенного в декабре 2016 года опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2015 году 27% украинцев соглашались с утверждением, что события зимы 2013-2014 г.г. — это незаконный вооруженный переворот, в 2016 году эта цифра выросла до 34,3%. При этом количество респондентов, считающих "евромайдан" народной революцией, сократилось с 61% в 2015 году до 56,4% в 2016 году.