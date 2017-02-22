Досрочные парламентские выборы, как предчувствие

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

С одной стороны, состав парламента, вынесенный на поверхность "революцией достоинства", уже не отражает реального влияния политических сил, с другой – нарастающий экономический коллапс, социальная катастрофа и продолжающаяся война вызывают рост протестных настроений. И парламентские выборы могли бы стать хорошим способом "спустить пар"легитимным путем. Но способны ли новые выборы разрешить возникшие в обществе противоречия?

Товарищ, пойдем опускать бюллетень!

На первый взгляд, выбор украинцам предлагается беспрецедентно широкий. Количество партий, зарегистрированных в стране, достигло 350. О большинстве их них не знает почти никто, кроме учредителей, но среди политических сил, сделавших ставку на досрочную парламентскую гонку, есть и крупные игроки.

Прежде всего, это ветеран украинской политики "Батькивщина", возглавляемая Тимошенко. В оппозиции пламенная Юля чувствует себя как рыба в воде, что и доказала в очередной раз. К более ранним посылам о том, что Петр Порошенко уже заработал на пять импичментов, прибавилось и требование отставки премьер-министра. А снятие проекта соответствующего постановления с регистрации в ВР лишь подлило масла в огонь.

Явным признаком выхода Тимошенко на тропу войны стала и ее поездка в США, где ей удалось подкараулить Дональда Трампа, чтобы впоследствии сообщить о ее поддержке новоизбранным президентом США. Правда, в Белом Доме наличие каких-либо договоренностей опровергли, но избиратели "Батькивщины"вряд ли хорошо знают английский язык.

О намерении инициировать досрочные выборы в Раду объявил и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. По его словам, "мы начали серию встреч с политическими лидерами, с целью создания широкого фронта в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду и нового избирательного закона. Сегодня во Львове обсуждали координацию с моими друзьями, лидерами "Самопомочи"и "Демальянса". Еще одним потенциальным партнером Саакашвили назвал "Гражданскую позицию"Анатолия Гриценко.

Безусловно заинтересованы в реванше и остатки бывшей "Партии регионов", которые пойдут на выборы несколькими группами, среди оных — "Оппозиционный блок", "Наш край"и новый проект "За життя" Евгения Мураева и Вадима Рабиновича.

Ныне входящий в правящую коалицию "Народный фронт", практически потерявший свою популярность, также может породить ряд политических проектов. Явно не собираются сходить с политической арены ни Александр Турчинов, ни Андрей Парубий, ни сам Арсений Яценюк. По словам политэксперта Анатолия Октисюка, у многих из членов НФ есть собственные политические бренды, которые могут быть реанимированы в предвыборной гонке. А часть депутатов фракции Яценюка уже ищет себе места в списках "Блока Петра Порошенко", "Самопомощи"и "Батькивщины".

Огромная масса радикальных националистических партий, таких как "Свобода", "Укроп", "Державницька инициатива Яроша", "Национальный корпус", КУН и т.д. также резко пополнят разнообразие избирательных бюллетеней. Правда, откровенная несамостоятельность партий и их хроническая неспособность договориться между собой сделают националистов "техническими партиями"более крупных олигархических кланов. В частности, силу Дмитрия Яроша и "УКРОП"связывают с Игорем Коломойским, а "Национальный корпус"Билецкого – с Арсением Аваковым.

На левом фланге за сердца избирателей будут сражаться различные социалистические и социал-демократические проекты, которые после запрета некогда популярной КПУ вряд ли смогут преодолеть проходной барьер.

За все хорошее и против всего плохого

Если внимательно приглядеться к лозунгам широкого спектра оппозиционных сил, то они сводятся в целом к приведенной в этом подзаголовке фразе.

Во-первых, все они дружно выступают против коррупции власти. Вопрос, безусловно, крайне болезненный для украинского общества, если закрыть глаза на тот факт, что представители НФ, к примеру, входят в правительство, а другие партии достаточно широко представлены в местных органах власти. И ответственность за коррупционное болото несут не меньшую, нежели действующий президент и кабмин.

Во-вторых, объединяет оппозицию и "социальный пакет". Нет ни одной политической силы, которая бы не требовала снижения коммунальных тарифов, повышения социальных стандартов, запрета на продажу сельхозземель, отказа от повышения пенсионного возраста. По сути, это означает отказ от сотрудничества Украины с МВФ, что само по себе является позитивным решением.

Правда, оппоненты кредитной кабалы как черт от ладана шарахаются от презентации собственных программ вывода украинской экономики из кризиса. Между тем, уже в 2019 г. Украина должна вернуть 18 млрд. долл. иностранных займов и расплатиться с кредиторами в соответствии с "победной"реструктуризацией имени Натальи Яресько. За счет каких ресурсов и экономических решений заполнить эту финансовую дыру, оппозиционеры "оглушительно молчат".

Третье блюдо оппозиционного меню – патриотизм. Обвиняя власть в бездействии перед лицом "российской агрессии", основная часть оппозиционеров, за исключением, пожалуй, остатков "регионалов"и Надежды Савченко, выступает за силовое решение конфликта в Донбассе. Так, "Самопомощь"внесла в парламент законопроект "об оккупированных территориях", который предполагает полную блокаду ОРДЛО, поражение в правах жителей неподконтрольных правительству регионов и отказ от их социального обеспечения. Проводимую депутатами Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком "блокаду Донбасса"поддержали в "Укропе"и "Батькивщине". Как заявила по этому поводу Тимошенко, "украинская власть ввела чрезвычайное положение против горстки героев, которые блокируют торговлю на крови на Донбассе". Поддерживает Леди Ю и введение на Украине военного положения, в чем с ней солидарны, и "Самопомощь", и "ястребиное"крыло НФ, и националисты, и даже Петр Порошенко.

Ну, и вишенка на торт – языковой вопрос. За исключением "Оппозиционного блока"все фракции ВР стали соавторами скандального законопроекта о государственном языке, согласно которому будут введены штрафы за употребление русского языка во всех сферах жизни, кроме частной.

Из экзотических программных положений не менее экзотических партий можно вспомнить разрешение на свободное ношение оружия, возврат Украине ядерного статуса и национализацию стратегических предприятий, за которые выступают радикальные националисты.

Страшно далеки они от народа

Сформированная оппозиционными политическими силами повестка дня, впрочем, мало коррелируется с тревогами избирателей. Свидетельством тому крайне тревожные результаты социологических опросов. Так, согласно результатам февральского опроса Киевского института социологии, не определились со своими политическими симпатиями 24,7% респондентов, не намерены голосовать 26,4%. А принять участие в предстоящих парламентских выборах готов лишь 41% граждан. Среди тех, кто определился, рейтинги политсил распределились следующим образом: БПП "Солидарность"- 16,6%, "Батькивщина"- 15,1%, "Оппозиционный блок"- 14,2%, "Самопомич"- 11,8%, Радикальная партия — 10,3%, "Свобода"- 6,2%, "Громадянская позиция"- 5,3%. Т.е. 51,1% граждан вообще не видят на политическом поле Украины своих представителей, а "проголосовать ногами"планируют вообще 59% украинцев.

Почему почти 60% населения не хочет играть в избирательные игры, объясняют другие результаты социологии. По данным того же КМИС, все органы власти Украины имеют колоссальный рейтинг недоверия. Верховной Раде Украины не доверяют — 82,1% граждан, правительству — 72,8%, президенту — 69%. А политическим силам, которые позиционируют себя как оппозиционные, — 59,1%. В точности совпадает с количеством людей, не собирающихся голосовать и идти на выборы.

Опросы фонда "Демократические инициативы"и Центра им. А.Разумкова показали, что 73% украинцев почувствовали ухудшение жизни в 2016 году. Ухудшения в экономическом положении Украины отметили 77%, отсутствие стабильности – 75%. Не уверенных в завтрашнем дне украинцев оказалось почти 74%. Ухудшение также отразилось на таких сферах, как: уровень благосостояния семьи (73%), отношение граждан к власти (72%), преступность (62%), здравоохранение (54%), оплата труда (54,5%), социальная защита (49%), пенсионное обеспечение (49%), соблюдение законности государственными служащими (43%).

Вопреки воинственной риторике политиков, более половины граждан Украины не поддерживают войну на Востоке. По данным КМИС, 65,5% участвовавших в опросе граждан считают, что война продолжается, т.к. она выгодна украинскому правительству и олигархам.

Высочайшие рейтинги недоверия к государственным институтам и низкая избирательная активность граждан ставят под сомнение саму легитимность власти. Даже те партии, которым удастся преодолеть 5% барьер, станут представителями лишь около 40% украинских граждан. О чем думают и как будут себя вести оставшиеся 60%, остается только гадать. Это такой потенциал, который способен перевернуть и гораздо более стабильные, чем Украина, государства.

Виртуальная реальность

Анализ предвыборной ситуации на Украине показывает несколько важнейших моментов.

Во-первых, как таковой оппозиции на Украине нет. Риторика оппозиционных партий практически ничем не отличается от политики действующей власти. Избирателям предлагается то же продолжение войны, та же интеграция в ЕС и НАТО, та же конфронтация с Россией, тот же либеральный экономический проект. Продолжение текущего государственного курса в устах оппозиции прикрывается популистской риторикой, единой для всех оппозиционных сил.

Во-вторых, вся якобы политическая борьба сводится лишь к вопросу персоналий, которые будут "у руля"государства. Нынешняя оппозиция сражается лишь за то, чтобы Юлия Владимировна сменила Петра Алексеевича, Михаил Николозович попал в парламент, Арсений Петрович возглавил правительство вместо Владимира Борисовича, а пан Садовый увеличил количество парламентских штыков.

В-третьих, проведение перевыборов в Верховну Раду не решит ни один из стоящих перед страной вопросов. Каким образом развивать экономику, с кем торговать, как обеспечить рабочие места, что подтолкнет национальный бизнес, как привлечь инвестиции, как стабилизировать финансовую систему, обеспечить людей доступной медициной и образовательными услугами, как обеспечить мир в стране, практически не обсуждается.

За три года, прошедших после "революции достоинства", украинский политический класс полностью оторвался от своих избирателей и переместился в виртуальную реальность. Потому и вопрос, нужны ли сейчас на Украине досрочные парламентские выборы, является во многом виртуальным.

На самом деле, стране критически нужна настоящая оппозиция, способная предложить альтернативную программу развития Украины и мобилизовать те 60% граждан, которые на сегодня выпали из легитимного государственного процесса. Иначе любые выборы станут сменой шила на мыло.

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