У Украины еще есть шанс стать успешной и великой. Что для этого нужно?

Сергей Арбузов, бывший и.о. председателя правительства Украины

Можно по-разному оценивать то, что произошло тогда, три года назад. Одни называют эти события "Революцией достоинства", другие - "государственным переворотом", для одних – это была победа идеалов и воплощение мечты, для других, наоборот, их крушение.

Но сегодня важнее не то, чем были эти события тогда, а то, чем они стали для нас, украинцев, сегодня.

Апгрейд системы

А сегодня Украина — одно из самых бедных государств в Европе, одно из самых коррумпированных и самых отсталых в экономическом смысле государств мира. Сегодня Украина не полностью контролирует свои внешние границы, а значительная часть ее территорий имеет неопределенный статус. Сегодня Украина превратилась в то государство, которое другие страны и межгосударственные союзы используют для реализации собственных задач. И при этом Украина даже в экономическом смысле полностью зависима от сторонних вливаний.

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То есть Украина – полностью не самостоятельна ни в экономическом, ни в политическом смысле. Это тем более обидно, что с точки зрения географии, геополитики и климата Украина расположена в одном из самых плодородных и самых выгодных мест на планете. Но для моей страны эта исторически выпавшая ей удача стала источником бед и поражений. И поэтому возникает ощущение, что над страной, над нашим народом навис рок, что мы попали в ситуацию, которую можно назвать "ложным историческим кодом".

И поэтому, может быть, нам надо поменять не отдельные элементы в государственном устройстве, а кардинально сменить сам исторический код? Или, говоря сегодняшним языком, осуществить полную перезагрузку системы.

В этом смысле я вижу три главных направления перезагрузки: территориальное, политическое и экономическое. Очевидно, что на практике они взаимосвязаны, но в качестве публицистического приема я их условно ранжирую, чтобы не просто назвать, но и предложить свои рецепты их решения.

Территориальные проблемы: не объединять, а разделить

В результате событий зимы 2013-2014 г.г. Украина потеряла существенную часть своих территорий – Крым и, возможно, Донбасс.

Сейчас принято много и бурно искать причины этих потерь и называть виновных. Я не делаю этого сознательно, потому что с моей точки зрения куда важнее уже не то, как это получилось, а то, что из этого следует и каким образом нынешние территориальные потери можно локализовать для страны с наименьшими потерями.

В этом смысле, как я думаю, мы должны отказаться от "пакетного решения" территориальной проблемы. Поясню, что я имею в виду. На Украине территориальную проблему – Крыма и Донбасса, — принято рассматривать одним пакетом. "Нужно возвращать незаконно отторгнутые Крым и Донбасс", — говорят сторонники этого решения.

Ведь в данном случае надо меньше рассуждать о том, как это произошло, потому что это – непродуктивный путь, а найти решения, которые позволят изменить ситуацию в максимально выгодном для страны ракурсе. А это значит, надо рассматривать территориальную проблему как имеющую два самостоятельных и независимых алгоритма решений – один для Крыма и другой для Донбасса. Тогда это позволяет идти в решении этих проблем параллельно и независимо от успехов или неудач на "соседнем" территориальном направлении.

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Поэтому я предлагаю рассматривать территориальную проблему Украины как две самостоятельные – отдельно ситуацию с Крымом и отдельно с Донбассом.

Международная конференция по Крыму

Очевидно, что Крым стал проблемой не только российско-украинских, но и вообще международных, особенно внешнеполитических европейских отношений.

Санкции, которые наложили на РФ в связи с присоединением Крыма к России страны Запада, являются проблемой – и экономической, и политической для всех. А заложницей этой ситуации становится в первую очередь Украина. Потому что пока существует проблема Крыма, Украина развивается в одном заранее запрограммированном алгоритме – страны, ожидающей возвращения отторгнутой у нее территории. Но очень сомнительно, что территорию эту Украине вернут, для этого у России есть масса аргументов, в том числе исторических и юридических. Можно продолжать бесконечный спор об этих аргументах. Я же предлагаю собрать Международную Ялтинскую конференцию по Крыму и принять решение, которое принесет максимальные экономические и политические выгоды стране.

Понимаю, это трудное решение, у него много чисто психологических издержек, но оно неизбедное. И чем дольше мы будем отодвигать это решение во времени, тем больше проблем у нас будет в связи с этим оставаться.

Такая конференция должна быть проведена с участием всех заинтересованных сторон – не только России и Украины, но и США и ЕС, как гарантов выполнения принятых решений. Здесь возможны варианты совместного использования территории, создания международной экономической зоны с максимально расширенными правами Украины.

Безусловно, такая конференция вызовет много споров, конфликтов в политическом поле обоих государств, но это будет движение, которое обозначит поиск разрешения ситуации политико-дипломатическим путем. Очевидно, что такой поиск будет позитивно воспринят и новой администрацией президента США. Главное здесь, как я думаю, наметить движение, поиск компромисса. Бескомпромиссные решения ничего уже не дали по факту. Так стоит ли продолжать эту бесконечную войну?

Сколько стоит мир на Донбассе?

Ситуация на Донбассе в чем-то сложнее, а в чем-то проще в плане умиротворения, чем в Крыму. Во-первых, очевидно, что Донбасс – украинский. То есть здесь не стоит вопрос об определении международного статуса этого региона. Но это не значит, что можно продолжать игнорировать настроения населения на этой территории, как это делает нынешнее руководство страны.

Мы, украинцы, должны для себя ответить на главный вопрос: что будет, если ничего не делать? Устраивает ли страну, наших граждан замороженная, возможно на десятилетия, ситуация, которая будет законсервирована по курильскому варианту? Или варианту с Кипром? И так далее. Рано или поздно, но придется находить рецепты сотрудничества в этом регионе. Так лучше, может быть, сделать это сейчас?

Кроме того, уже стало очевидным, что решения вопроса с самопровозглашенными республиками военным путем бесперспективно. Три года продолжается война, которая принимает то "горячие", то "тлеющие" формы. Из Донбасса выехали более 1,5 млн человек, ставших беженцами. Но еще ужаснее, что пострадали более 30 тысяч человек, около 10 тысяч из них погибли.

Положительным фактором решения этой территориальной проблемы является наличие минских соглашений, в которых определен четкий алгоритм их решения. Алгоритм есть, но реализации нет.

Здесь опять можно перечислить массу аргументов, к которым прибегают обе стороны, когда объясняют отсутствие прогресса в реализации минских соглашений. Я думаю, нужно говорить не о предлогах, по которым минские соглашения не выполняются, а о другом. О том, почему на самом деле нет прогресса.

Прежде всего, ни у той, ни у другой стороны конфликта нет гарантий международных политических институтов в том, что выполнение минских соглашений будет безопасносным и обеспечит устойчивость мирного процесса. Пока Украина не примет закона об амнистии для всех участников конфликта, руководители самопровозглашенных республик, а так же их вооруженные формирования не пойдут на дальнейшие шаги по возвращению территорий в состав Украины. Это очевидно, но эту очевидность пытаются не видеть в Киеве.

Пока Киев не получит финансовых гарантий от России и ЕС по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса, руководство страны будет продолжать двойную игру – на словах выступать за минские соглашения, а на деле их игнорировать. Очевидно, что возвращение территорий, разоренных войной, ляжет непомерным грузом на бюджет государства.

Поэтому по Донбассу, как мне кажется, не отвергая минских соглашений, необходимо проводить не только заседания консультативных групп, но и Международную конференцию. Эта конференция должна конкретно определить стоимость мира на Донбассе, то есть, сколько средств необходимо Украине для восстановления народного хозяйства, разрушенного гражданским вооруженным конфликтом. И определить источники этого финансирования.

Такая конференция должна состояться с участием прямых и непрямых участников конфликта, в том числе России, США и ЕС.

Тут необходимо подчеркнуть, что на Западе нарастает раздражение в отношении Украины, которая до сих пор не приняла ни одного закона из политической части минских соглашений. Это раздражение проявилось, например, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась на прошлой неделе. Стало ясно, что Украина перестала быть проблемой номер один в Европе, что от Украины, как сказала канцлер Германии госпожа Ангела Меркель, ждут выполнения политической части соглашений. И в этом смысле Украина должна пойти навстречу мирному процессу. Принять закон об амнистии, действие которого могло бы вступать в силу при определенных условиях – например, в первый день начала избирательной компании в местные органы власти. И при непременном условии – выборы должны пройти по законодательству Украины и в сроки, установленные Украиной.

С выборами должны быть увязаны и последующие политические шаги. Должен быть четко определен механизм установления украинского контроля над российско-украинской границей, например, на следующий после проведения местных выборов день и т.д.

При этом обязательное условие – весь пакет политических решений по минским соглашениям должен быть принят заранее, обозначив тем самым волю Украины и ее руководства к миру.

Апгрейд в политике

Возможно, для реализации минских соглашений необходимо принять и еще одно важное решение – провести досрочную ротацию в органах власти обеих конфликтующих сторон. Поскольку договориться между собой о поэтапном умиротворении они за минувшие два года (с 12 февраля 2015-го года, когда были подписаны минские соглашения) так и не смогли, а груз обоюдных обвинения стал слишком непомерным для дальнейшего переговорного процесса, вероятно минские соглашения надо реализовывать при других руководителях.

Совершенно очевидно, что нынешний украинский парламент полностью не соответствует стоящим перед страной задачам, поскольку формировался на стадии горячего противостояния. Сейчас нужен "Парламент мира". Поэтому без досрочных парламентских выборов, которые должны проходить не под лозунгами войны, а под лозунгами мира и воссоединения территорий, невозможна и реализация минских соглашений.

Пять шагов экономического обновления

Конечно, фундаментом политических преобразований должна стать экономика. И здесь я предлагаю 5 шагов по кардинальному обновлению ситуации.

Во-первых, провести полную монетизацию льгот. Что с одной стороны усилит контроль государства за льготами, предоставляемыми населению, а, с другой, позволит избежать коррупции, сделать программу льготного обеспечения граждан адресной.

Во-вторых, предлагаю ввести в стране собственную систему "Новой социальной карты", на которую будут производиться выплаты зарплат, льгот и т.д., что сделает систему выплат прозрачной и резко снизит выплаты "по-черному", то есть благотворно скажется на поступлении в налогов.

В-третьих, предлагаю ввести на Украине для расчетов по ЖКХ по льготам и субсидиям квази-деньги, то есть такие денежные расчеты, которые позволят населению использовать их исключительно для расчетов по коммунальным услугам, Таким образом, эти деньги не будут отложены "про запас", не будут обменяны на валюту, а пойдут в коммунальное хозяйство.

В-четвертых, для привлечения иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты предлагаю перейти к государственно-частному партнерству. Эта практика уже опробована в мире и дает очень высокий результат. Государство при этом, вкладывая в такие инвестиционные проекты не более 25 процентов расходов, контролирует использование бюджетных средств, а частные зарубежные компании получают под свои инвестиции гарантии государства. Соответствующий пакет законопроектов разработан экспертами и может быть принят парламентом в короткое время.

Пятое, — вернуться к идее создания в стране Земельного банка, который мог бы выдавать и контролировать использование государственных средств, направленных в аграрный сектор.

Не прописываю более подробно экономические шаги, которые должно предпринять правительство, поскольку это уже материал не для статьи, а для дискурса с экспертами и специалистами. Хочу сказать, что соответствующие наработки имеются и могут быть представлены экспертному сообществу.

Заключение

Я искренне, как и большинство моих сограждан, обеспокоен происходящим. Я четко вижу экономические шаги по оздоровлению экономики. Без идеологических шор на глазах понимаю, что необходимо провести обновление политической системы. Я понимаю, что путь труден и команда, которая хочет реального обновления всей системы, столкнется с массой конфликтов и с ожесточенным сопротивлением.

Но, если мы хотим, чтобы Украина стала великой и успешной, чтобы Украина перестала быть "задним двором" Европы, необходимо этот, 2017 год, сделать для нашей Родины годом кардинальных перемен во внешней, внутренней и экономической политике.