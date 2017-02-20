Золотарев: Порошенко может обойтись украинцам в "Небесные тысячи"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Накануне, 19 февраля, в центре Киева прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента, где состоялся митинг с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.

Позже сторонники торговой блокады Донбасса устроили потасовку с полицией, пытаясь пронести палатки к зданию АП. Нардеп Семен Семенченко заявил, что власть не будет разгонять участников блокады, пока в Киеве будут идти митинги (до 22 февраля). Но, по его словам, у президента Украины Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады.

Сам разгон, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля. Семенченко сказал, что в таком случае активисты перекроют Администрацию президента.

Вечером 20 февраля в центре столицы ожидается продолжение массовых акций.

Кроме этого, три партии – "Свобода", Правый сектор и Нацкорпус Билецкого – проведут 22 февраля совместный митинг в Киеве. В будущем не исключают и создания политического альянса.

"Эта акция – демонстрация силы, речь не идет о чем-то большем. Не стоит преувеличивать субъектности украинских праворадикалов. Если чья-то твердая рука начнет направлять их действия и заодно их финансировать, тогда они станут представлять угрозу для Порошенко. Но сами по себе украинские буйные правые опасности не представляют.

Сейчас радикалов, безусловно, финансируют, но в другом режиме. Поскольку те, кто это делают, прекрасно понимают, что случись что, и если радикалы даже зайдут на Банковую и на Грушевского, они от этого не приобретут легитимность", – сказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

Отвечая на вопрос, как будет действовать власть в случае эскалации ситуации во время массовых акций в центре столицы, политолог подчеркнул, что Порошенко пойдет на самый жесткий вариант разгона протестующих.

"Власть боится, и это животный страх. Это мы видим по центру Киева, превращенному в зверинец. Зная Петра Алексеевича, я могу сказать одно: Виктор Федорович может оказаться по сравнению с ним большим гуманистом и демократом. Порошенко ни перед чем не остановится, если для него запахнет жареным. И если Янукович "обошелся" в небесную сотню, то тут как бы счет на тысячи не пошел", – считает Золотарев.

В то же время, по мнению эксперта, торговая блокада Донбасса носит больше информационно-символический характер, поскольку 450 км линии соприкосновения контролировать невозможно, но власть не станет прибегать к разгону блокирующих, несмотря на громкие заявления участников акции.

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"Здесь позиция у власти слабая, и любые силовые действия могут быть для нее чреваты. Если, не дай бог, прольется кровь, мы можем выйти на принципиально иной виток противостояния. Я думаю, что власти понимают все эти риски, поэтому постараются договориться. Но если после 20 февраля все-таки пойдут, то это будет скорее мягкое вытеснение, а не жесткий вариант", – прогнозирует политолог.