Визуализация украинской политики как отвлекающий маневр

Денис Гаевский, обозреватель

В последние годы украинские власть имущие скармливают населению примитивную шоу-политику, за кулисами которой в действительности скрываются серьезные политэкономические процессы. В принципе, надстройка неотделима от базиса – если украинская экономика обрушивается к состоянию даже не третьего, а четвертого мира, то и политика, и медиа, и культура деградируют до такого же состояния.

Изначально присущая украинской политической системе скандальность приобретает совсем уж гротескные формы. Впрочем, нельзя сказать, что постоянные скандалы, один затмевающий другой (в современном информационном пространстве новость не живет больше недели), невыгодны действующей власти. Наоборот, власть имущие заинтересованы поддерживать население в состоянии индуцированного психоза, переключая внимание на второстепенные вопросы, никоим образом не влияющие на повседневную жизнь обывателей.

Примеров тому вагон и маленькая тележка. Скажем, ровно год назад, когда страна в режиме онлайн следила за очередным витком парламентского кризиса, окончившимся проваленным голосованием за отставку Яценюка, из медиапространства выпали два важных закона, принятых парламентариями. Тогдашний спикер Верховной Рады Гройсман с энной попытки протолкнул изменения в закон "О выборах народных депутатов Украины". Данный закон справедливо прозвали "законом о диктатуре", наделяющим партийных вождей чрезвычайно широким инструментарием шантажа кандидатов на депутатские кресла. Также парламент принял в целом законопроект о приватизации государственной собственности, сняв законодательные ограничения на "дерибан" "вкусных" остатков советского наследия в пользу "лучших людей страны".

Словом, правило в данном случае очевидное – если под куполом Рады разворачивается какой-либо перформанс, нужно внимательно изучать законопроекты, которые народные избранники хотят «под шумок» протолкнуть. С "хлебом" (можно и без кавычек) большие проблемы – посему будут зрелища. Принцип управления широкими народными массами остается неизменными с древнеримских времен. Как и принцип "разделяй и властвуй" – этот слоган украинские активно взяли на вооружение с 2004 года, когда поделили украинцев на сорта. Но это так, ремарка.

Многочисленные посленовогодние публичные конфликты Супрун-Тодоров, Бальчун-Омелян, Насиров-Данилюк, продолжающиеся по сей день, – в ту же степь, это не более, чем типичная подковерная возня за сужающуюся "кормовую базу". Все это имеет крайне опосредованное отношение к жизни обывателей и является лишь ширмой, за которой скрываются глубинные процессы стремительной "декоммунизации" медицины, инфраструктуры и финансового базиса страны соответственно.

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В то же время, распространение социальных сетей и различных интерактивных форматов телевидения создают у обывателей опасную иллюзию вовлеченности в политику и возможности влияния на нее. На самом деле существует лишь небольшая возможность влиять на распределение мест у "кормушки", но не на саму политическую систему, сложившуюся по итогам "майдана", затягивающую Украину в цивилизационную воронку (деиндустриализация, деградация социальной сферы, депопуляция). Спектр политических сил в Украине чрезвычайно узок, между ними объективно нет ни классовых, ни идеологических различий – все они выражают интересы крупного капитала. Стремящегося, как известно, к сверхконцентрации, вследствие чего средний и даже малый, вплоть до МАФов, бизнес сегодня в Украине отправлен "под нож" «европейских реформ".

Происходит и виртуализация украинской политики. Власть придержащие сконструировали вокруг себя уютный мирок социальных сетей, где они надежно защищены от малейшей критики. Далеко не единожды киевских министров и депутатов ловили на том, что их страницы в Facebook продвигают боты. Хотя они и сами – "боты" крупного капитала. Между прочим, Комитет избирателей Украины (КВУ) провел исследование и выяснил, что 70% своих постов министры делают в рабочее время и далеко не все записи касаются рабочих вопросов.

А медиаобслуга власти (ЛОМы), определенная часть которой, к слову, регулярно присутствует в прямых эфирах российского федерального телевидения, регулярно раскручивает тезисы о "необходимости сплотиться" и "недопустимости критики власти во время войны". Нельзя не отметить, что с заменой Яценюка на Гройсмана риторика правительства и обслуживающего его медиапула претерпела изменения – если "гуру экономики" Арсений Петрович регулярно повторял, что все плохо из-за "агрессии Путина", то кабинет "технократа" Владимира Борисовича делает хорошую мину при плохой игре в духе "все хорошо, прекрасная маркиза".

Кстати, об "агрессии Путина". Это, понятное дело, любимый способ оправдания всех неудач и управленческих провалов киевской верхушки. Чего только стоит т.н. план "Шатун", "неожиданно", но очень вовремя появившийся для власти – в период получения населением первых квитанций за жилищно-коммунальные услуги с "реформированными" суммами и уличных акций протестов под органами власти в Киеве в исполнении "Батькивщины" и "За життя". Поговаривают, что уличные мероприятия, запланированные на 19-22 февраля в честь очередной годовщины "майдана" – это "Шатун-2". В общем, эта музыка будет вечной.

Увы, но украинская политика выродилась в сплошное имитаторство и пиар. Трагифарс и "день сурка". Народ и управленческая верхушка продолжают жить в параллельных политико-правовых и социально-экономических плоскостях, пересекаясь лишь в период избирательных кампаний. И пока народ обсуждает очередной скандал либо острое заявление какого-либо чиновника, последние не забывают о своих интересах, прежде всего касающихся извлечения коррупционной ренты.