Блокировщиков Донбасса давно нужно поставить на место - Шабовта

Дарья Егорова, РИА новости Украина

Ветераны АТО, которые с конца января блокируют железнодорожное сообщение в районе Бахмута в знак протеста против торговли с неподконтрольными Украине территориями, делают это незаконно, поэтому силовые органы вправе не только освободить пути сообщения, но и задержать всех участников этой акции и привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса (Блокирование транспортных коммуникаций). Но при этом нужно учитывать, что активисты готовы дать отпор полицейским, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

"Пока никто не отменял закон, не допускающий перекрывать дорожное движение. Если кто-либо это делает, он тем самым нарушает закон. Но у нас уже три года плевать хотели люди на этот закон.

Если брать голую норму права, перекрывание путей сообщения – незаконно, с точки зрения трехлетней украинской традиции – все нормально. Но, чтобы не допустить любое нарушение норм закона, правоохранители должны принимать соответствующие меры, расчищать от объектов и людей пути сообщения. Не исключено сопротивление действиям правоохранителяй, ведь мы имеем как столкновение норм права, так и норм сегодняшней морали", – отметил юрист Максим Гольдарб.

Немного странным, на первый взгляд, кажется то, что правоохранительные органы бездействовали на протяжении нескольких недель и только теперь пытаются что-то предпринять. Но ничего не происходит просто так.

Как считает президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта, силовики только сейчас получили команду от президента навести порядок.

"Долгое время президент молчал, ничего не делали и силовики. Но ситуация с перекрытием дорог привела к тому, что все уже поняли о неспособности власти управлять процессами, в том числе и процессами, которые несут прямую угрозу серьезной экономической безопасности страны. И только на днях президент в своем выступлении на поминальном мероприятии дал отмашку силовикам действовать. Они не могли не отреагировать. Удивительно, чего они так долго ждали, ведь то, что бывшие АТОшники перекрыли пути сообщений, – это прямое неподчинение власти и законам. На мой взгляд, эти политические марионетки — Семенченко, Парасюк, Соболев, устроили это все ради выгоды и дешевого популизма, и их надо хоть кому-то поставить на место", — отмечает Сергей Шабовта.

По мнению эксперта, единственное, чего надо опасаться правоохранителям, так это вооруженного противостояния. Ведь мало того что организаторы блокады призывают в свою поддержку людей, владеющих оружием, есть также опасение, что во время активных боевых действий неподалеку был устроен не один тайник с оружием.

"На Донбассе на сегодня огромное количество всевозможных тайников с оружием. Силовое противостояние легко перерастает в боевое действие. Меня поражает бездействие наших спецслужб, которые должны уладить этот вопрос так, чтобы дело не доходило до применения силы. Поработать с лидерами. Поговорить с АТОшниками. Я больше чем уверен, что они туда приехали заработать", — считает Шабовта.

В то же время президент боится крови. Ему сегодня не на руку еще один конфликт. Ведь впереди массовые мероприятия по всей стране. И участники блокады, которые утверждают, что их поддерживают военные, бойцы батальона "Кривбасс" МВД Украины, местные жители, чувствуют себя уверенно.