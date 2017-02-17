Новые олигархические войны и опасные игры на железной дороге

Роман Степняк

Без света и тепла

Под угрозой оказалась энергетическая безопасность государства, без света может оказаться Киев, Чернигов, Сумы, Краматорск, Кременчуг. Под угрозой не только энергетическая отрасль, но и металлургия. Порошенко отметил, что такая ситуация создает, в частности, угрозу сокращению валютных поступлений, поскольку только в металлургическом комплексе объем валютной выручки в годовом исчислении составляет более 2 миллиарда долларов. Без работы может оказаться 300 тысяч человек из-за закрытия предприятий на подконтрольных Киеву территориях. Не меньшее количество людей лишаться рабочих мест по ту линию разграничения. Президент задался вопросом: куда они пойдут, чтобы заработать на хлеб? Ответ напрашивается сам по себе – возьмут в руки оружие и вольются в "незаконные формирования боевиков".

По итогам заседания было принято решение, тут же введенное в действие указом президента. Документ достаточно многословный и не совсем соответствует духу президентской речи. Может быть, даже совсем не соответствует. Общие слова об усилении контроля за перемещением товаров через линию разграничения, о диверсификации поставок угля, о необходимости принятия новой энергетической стратегии.

Особого внимания стоит пункт о разработке проекта реконструкции энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, где используется уголь антрацитной группы, под "уголь газовой группы отечественного производства". Не требуется особых изысков, чтобы понять: то ли антрацит, добываемый на неподконтрольных территориях, то ли эти самые территории официальным документом выведены из состава отечества.

Из ларца два близнеца

В документе – никакой правовой оценки организаторам и участникам блокады. Вроде останавливать поезда, разбирать железнодорожные колеи, призывать к сопротивлению лиц, "имеющих право на ношение огнестрельного оружия" — так, мелкие хулиганские художества, за которыми и проступков серьезных не просматривается. Говорите, 2 миллиарда долларов убытка и пол страны во тьме? Переживем, государство не обеднеет!

Вот такая фабула. Но, кроме фактов, меня больше встревожила дрожь в голосе президента. И эту тревогу усилили противоречия между вступительной речью главы государства и итоговым документом заседания СНБО. Тут либо Совет не совсем разделяет мнение главы государства и своего председателя, каковым президент является по Конституции, либо на самых верхах воцарилась растерянность.

Судите сами.

Трудно представить, чтобы два не самых умных и не самых смелых народных депутата при поддержке нескольких десятков активистов и ветеранов АТО самовольно стали против государственной машины и замахнулись на жизнедеятельность всего государственного механизма. Кто стоит за Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком?

Тут тоже особых секретов нет. Оба давно замечены в симпатиях к одиозному олигарху Игорю Коломойскому, боевой путь начинали в подконтрольных ему батальонах, принимали участие в акциях, проходивших под патронатом олигарха. Голосуют синхронно. Семенченко входит в парламентскую фракцию "Самопомич", Парасюк, хоть и считается внефракционным, но близок к этой львовской группе. Формально за "Самопомичю" стоит львовский мэр Андрей Садовый, но он, скорее всего, лишь узнаваемая фигура. Не представляет особого секрета, кто содержит достаточно амбициозную и непримиримую фракцию. И хотя сам олигарх открыто о своих претензиях на "Самопомич" не говорит, мало кто сомневается, что именно ему, как наиболее последовательному оппоненту президента Порошенко, наиболее выгодна блокада железных дорог на Донбассе.

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Олигарх олигарху волк

Кроме чисто политических целей, Коломойский не может простить Петру Алексеевичу национализацию "ПриватБанка". Игорь Валерьевич в принципе не привык проигрывать в бизнес-схватках, а потерю самого узнаваемого актива просто так он никогда не забудет. Повод отомстить подвернулся в самый неподходящий момент. Газ в хранилищах на исходе, эксперты сомневаются, удастся ли безболезненно завершить отопительный сезон. Энергетику страны спасал уголь. Да, тот самый антрацит с высоким коэффициентом теплоотдачи. Но антрацит только на неподконтрольной территории.

Надо сказать, что территория до сих пор неподконтрольная лишь условно. Для другого олигарха, лидера среди отечественных богачей Рината Ахметова эта территория весьма подконтрольная. Там сосредоточена добрая половина его бизнеса, и как-то этот бизнес работал даже в условиях войны, а сам олигарх, на зависть конкурентам, в том числе тому же Коломойскому, отнюдь не загибался. Подставить ножку конкуренту – вечная забава украинских бизнесменов, а если вопрос возможном переделе крупных активов, то вряд ли какой-либо из олигархов перед любыми преградами остановится. Президент-олигарх в этом плане не исключение, но это лишь подтверждает, что мы живем в олигархической стране, где власть и деньги решают все.

Но если президент в своих предпринимательских аппетитах кое-как ограничен государственными полномочиями, что, правда, не останавливает его использовать любой шанс для оптимизации своих активов, то прочие олигархи ничем таким не страдают. У Игоря Валерьевича, кроме всего прочего, интерес к блокаде и отказа от донбасского антрацита предметный. Единственной альтернативой углю для электростанций является мазут, а монополистом в его производстве –является принадлежащая Коломойскому "Укрнафта".

Олигархические игры на фоне уничтожения экономики и обнищания населения – не такое уж безопасное явление. Похоже, ситуация выходит из-под контроля, что заметили в Европейском Союзе и даже посольстве США. Почему-то на этот раз опасения этих инстанций не вписываются в универсальное объяснение блокадного кризиса, заключенное в итоговом пункте упомянутого выше решения СНБО. В документе вменяется Службе безопасности активизировать работу "по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры".

Идея, кстати, активно отрабатывается в лояльных к Банковой СМИ. Вот только это опасная игра и не вписывается в олигархические разборки. Так ведь можно не только без света и тепла остаться, но и страну потерять.