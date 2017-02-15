Землянский: веерных отключений не избежать

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Также энергетическим штабам в семи областях страны поручили готовиться к сокращению энергопоставок.

Предлагается вернуться к практике веерных отключений, поскольку из-за блокады железнодорожных путей нет возможности доставить из Донбасса антрацит. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение цены угля вдвое в случае полного отказа от поставок с временно неконтролируемых территорий.

Будут ли введены чрезвычайные меры на энергорынке, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Если бы в сентябре мы начали разговоры о закупке угля на каких-то других площадках, то могли бы купить необходимые объемы и спокойно пережить зиму?

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— У нас все это, во-первых, закончилось разговорами. А во-вторых, собственно, остается открытым вопрос, какова была бы цена данной закупки. То есть вложились бы в тот тариф, который есть на сегодняшний день, для тепловой генерации. Это тоже существенный вопрос.

Но, тем не менее, понимая угрозу возможной остановки, причем, произошла, кстати, остановка не по причине того, что боевики остановили поставки, это наши депутаты и с нашей стороны заблокированы поставки. Мы попали в ситуацию, которая в принципе, прогнозировалась, но никто не ожидал, что она вот в таком формате проявится на сегодняшний день.

И вот, кстати, хороший пример был с японским кредитом, который предлагался. У нас все заканчивается разговорами. Надо, надо. И забыли.

То количество угля, что в нас осталось, его хватит без чрезвычайных состояний, веерных отключений?

— Нет, к сожалению, не хватит. Специфика работы тепловой генерации такова, что это не как с газом, закачали в подземные хранилища и гадаем, хватит, не хватит. Но стараемся приблизительно закачать столько, чтобы хватило до конца сезона.

Склады должны пополняться, то есть склады должны находиться постоянно на неснижаемом минимуме вот этих 25 дней запаса. Вот сейчас у нас, к сожалению, по антрацитовой группе происходит падение, где-то порядка 100 тысяч тонн было сработано за вот эти две недели февраля. То есть склады начали уменьшаться.

Веерные отключения как раз это тот инструмент, который позволяет сохранить необходимые объемы на складах для того, чтобы как-то растянуть время и дать возможность генерации проработать чуть больше в условиях, когда уголь не поступает на склады.

Гройсман заявил, что формула Роттердам+ не работает у нас. Дмитрий Вовк говорит, что Роттердам + работает. Она есть или нет?

— Знаете, с этим Роттердамом запутали людей окончательно. Если у нас Роттердам, то почему мы не можем импортировать уголь, а если Роттердам не работает, то почему такой тариф.

Смотрите, Роттердам был взят в качестве индикатива. То есть вот этот индекс в Роттердаме используется для того, чтобы определять цену на уголь в Украине в тарифе для ТЭС. Более того, используется этот индекс за 12, средневзвешенная цена за прошедшие 12 месяцев. То есть в результате мы получаем цену, которая есть сегодня в тарифе, 1700 гривен за одну тонну угля.

Если бы мы шли по Роттердаму, скажем, в режиме онлайн, то на сегодняшний день котировки составляют 95 долларов за тонну. Достаточно серьезно, понятно, что по деньгам это было бы где-то порядка около 2600-2650 гривен за тонну. Ту цену, которую нужно было заплатить за импортный уголь, и которая была бы включена в тариф. И тогда и оптовая цена, и тариф для потребителей, и промышленности был совершенно другой.

Поэтому говорить о том, что Роттердам не работает, не совсем корректно. То есть он используется как индикатив при определении цены на уголь в тарифе ТЭС.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.