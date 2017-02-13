Золотарев: в Украине вся власть все еще принадлежит улице

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины провело заседание Антикризисного энергетического штаба, где рассмотрели возможность ввода чрезвычайного положения в энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, власть неслучайно заговорила о веерных отключениях.

"Очевидно, что все время пока продолжается блокада на Донбассе, власть пыталась договориться с теми, кто остановил движение угля. Переговоры проводились и с радикалами, и с людьми, которые за ними стоят. Нынешняя ситуация с перспективой веерных отключений по всей Украине используется как более весомый аргумент в переговорном процессе. Заявления власти должны продемонстрировать, что организаторы блокады действуют в ущерб экономическим интересам Украины", — говорит политолог.

По его мнению, власть оказалось в заложниках своих собственных действий и заявлений.

"Три года политики рассказывали людям о том, что мы воюем на востоке, но оказалось, что "война-войной, а бизнес по расписанию". Никто не собирался поступаться своими интересами. Действительно, в глазах населения торговля с непризнанными республиками выглядит, мягко говоря, контраверсийно и парадоксально. Этот разрыв шаблона безусловно играет не в пользу власти. Хороших решений в этой ситуации у политиков нет, надо будет выбирать то, которое ведет к меньшим экономическим и политическим издержкам. Сейчас власти лучше договориться", — отмечает Золотарев.

Эксперт убежден, что ситуация с блокадой Донбасса стала очередным ударам по позициям руководства страны.

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"Ситуация в очередной раз продемонстрировала слабость украинской власти. Организаторы блокады показывают, что в Украине власть принадлежит улице. Силовой фактор стал фактором украинской политики, а это несёт прямой репутационный ущерб руководству страны. Но вероятнее всего, ситуация с блокадой Донбасса разрешится в самое ближайшее время. Если же нет, то власть будет действовать так, как это было на Чонгаре", — подытожил он.