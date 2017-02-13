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    Золотарев: в Украине вся власть все еще принадлежит улице

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    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (293)

    (обновлено: )17250
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, ситуация с блокадой Донбасса и вероятно последующими за нею веерными отключениями в очередной раз засвидетельствовала крайнюю слабость руководства страны.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Кабинет министров Украины провело заседание Антикризисного энергетического штаба, где рассмотрели возможность ввода чрезвычайного положения в энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По мнению политического эксперта, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, власть неслучайно заговорила о веерных отключениях.

    "Очевидно, что все время пока продолжается блокада на Донбассе, власть пыталась договориться с теми, кто остановил движение угля. Переговоры проводились и с радикалами, и с людьми, которые за ними стоят. Нынешняя ситуация с перспективой веерных отключений по всей Украине используется как более весомый аргумент в переговорном процессе. Заявления власти должны продемонстрировать, что организаторы блокады действуют в ущерб экономическим интересам Украины", — говорит политолог.

    По его мнению, власть оказалось в заложниках своих собственных действий и заявлений.

    "Три года политики рассказывали людям о том, что мы воюем на востоке, но оказалось, что "война-войной, а бизнес по расписанию". Никто не собирался поступаться своими интересами. Действительно, в глазах населения торговля с непризнанными республиками выглядит, мягко говоря, контраверсийно и парадоксально. Этот разрыв шаблона безусловно играет не в пользу власти. Хороших решений в этой ситуации у политиков нет, надо будет выбирать то, которое ведет к меньшим экономическим и политическим издержкам. Сейчас власти лучше договориться", — отмечает Золотарев.

    Эксперт убежден, что ситуация с блокадой Донбасса стала очередным ударам по позициям руководства страны.

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    "Ситуация в очередной раз продемонстрировала слабость украинской власти. Организаторы блокады показывают, что в Украине власть принадлежит улице. Силовой фактор стал фактором украинской политики, а это несёт прямой репутационный ущерб руководству страны. Но вероятнее всего, ситуация с блокадой Донбасса разрешится в самое ближайшее время. Если же нет, то власть будет действовать так, как это было на Чонгаре", — подытожил он.

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