Павлив: Институт президентства в Украине полностью деградировал

РИА Новости Украина

Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.

Штайнмайер с самого начала считался главным кандидатом на пост президента. Действующий президент Йоахим Гаук ранее заявил о своем отказе выдвигать свою кандидатуру на новый срок полномочий из-за возраста – сейчас ему 77 лет.

Победу Штайнмайера, а также институт президентства в целом на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

“Многие вчера с удивлением узнали что и в Германии есть Президенты.

И это замечательно.

Именно таких Президентов я хочу нашей стране – невидимых, паркетных чиновников, с важным, но небольшим набором полномочий в Конституционной сфере.

Институт Президентства полностью деградировал в Украине, превратившись в средоточие коррупции, авторитарной почти неограниченной власти, самим своим существованием порождая новые и новые кризисы, вплоть до открытых гражданских конфликтов.

Путь к неограниченной власти в Украине это всегда путь по мертвым и живым, по душам людей.

Нет более простого способа для политика получить поддержку у людей, чем разделив страну, регионы, людей на простые группы – "мы и они".

В Украине это делать особенно легко. Украина слишком разная, слишком лоскутная страна.

Двадцать пять лет политики, идущие к неограниченной власти Президента, приносили всех нас в жертву этому "кровавому молоху", и теперь мы имеем разрушенную кризисами и войной страну, из которой выезжают все, кто только может, и которая превратилась в кладбище заводов, огромный лепрозорий для "живых мертвецов" – пенсионеров и необеспеченных. Превратилась в территорию без прошлого и будущего, без надежды и радости.

Виной тому не фундаментальные противоречия между регионами в культурном или языковом плане, не социально-экономические модели, и даже не какие-то особенно плохие качества наших с позволения сказать элит, виной всему – суперцентрализованная политическая система.

Наш отечественный вариант игры в "Царя горы", когда своим все, а врагам – закон.

Украине нужно сбросить это бремя.

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Источником власти должен быть народ, средоточием политической и экономической жизни – регионы, исполнительная власть должна избираться в двухпалатном парламенте. Все.

Балансы, сдержки, противовесы.

По-другому эта страна жить не может и не сможет”, – написал Павлив.