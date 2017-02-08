США, украинский кризис и "другие заинтересованные стороны"

Павел Рудяков, эксперт

"Мы будем сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными сторонами для восстановления мира в районе украинской границы", – сказал Дональд Трамп Петру Порошенко в ходе их телефонного разговора поздним вечером 4 февраля. Эта фраза-формула содержит, по крайней мере, два фундаментальных отличия во взгляде на кризис в Украине новой администрации в сравнении с подходом администрации Барака Обамы.

Первое: выработка мирного решения по Донбассу будет вестись в контакте России с учетом ее интересов. Кому бы персонально не было поручено курировать украинское направление американской внешней политики, эта установка останется неизменной. В отличие от Америки времен Обамы, Америка времен Трампа будет работать по "украинскому вопросу" не против России Владимира Путина, а вместе с ней. Пусть не потакая ей во всем, но прислушиваясь к ее мнению, принимая его во внимание.

Второе: в круг "других заинтересованных сторон", с которыми люди Трампа и он сам собираются сотрудничать для достижения мира в Донбассе, могут быть включены ДНР-ЛНР. Пока что это – гипотеза. Но степень вероятности того, что она способна осуществиться, представляется достаточно высокой.

При Обаме такое было невозможно, при Трампе оказалось или, во всяком случае, может оказаться возможным. Или у кого-то есть сомнения, что Донецк и Луганск принадлежат к "заинтересованным сторонам", и что в Белом доме об этом осведомлены (в одном из вариантов перевода сообщения пресс-службы Белого дома стоит не "заинтересованные", а "вовлеченные", такая формулировка в еще большей мере указывает на интерес к ДНР-ЛНР как к возможным партнерам)? Сведения и знания новой администрации США о положении дел на востоке Украины и о его контекстах далеко неполны. "Мы не знаем достоверно о том, что там (в Донбассе – Авт.) происходит, – признается Трамп. – Эти про-силы (ополченцы – Авт.), мы не знаем, неконтролируемы ли они, или контролируются". Тот факт, однако, что "про-силы" существуют, что они "вовлечены" в события самым что ни на есть непосредственным образом, для американцев очевиден.

Если события станут развиваться именно по такому пути, то поворот случится без преувеличения кардинальный. У нас, понятное дело, он, если произойдет, будет встречен в штыки. Донецк и Луганск для нас – гнезда терроризма и сепаратизма, никакие переговоры с ними для нас невозможны по определению. Найдем ли мы в изменившихся условиях при сохранении такой позиции союзников на Западе, в частности, среди ведущих стран Европы? Вряд ли. Европейцы готовы к пересмотру прежних стереотипов восприятия "украинского вопроса", подразумевающему отказ от огульных обвинений в адрес России и реабилитацию самопровозглашенных республик, и эту свою готовность в последнее время не скрывают. Глава МИД Германии Зигмар Габриель, к примеру, говорит: "Если между этими двумя мировыми державами (США и Россией – Авт.) произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации в Украине, для процесса разоружения в Европе". Кто у нас в высшем государственном руководстве, среди руководителей ведомств, отвечающих за внешнюю политику, готов публично согласиться с немецким министром? Никто!

Как мы дожили до того, что для нас на нашем пути в Европу плохо то, что для Европы хорошо, это – тема отдельного разговора. Разговора долгого и для нас малоприятного. Об этом – при случае. Пока же о другом. О том, что идея Трампа о привлечении России к поиску путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе не вызывает отторжения в Берлине. И, смею предположить, не вызовет, когда будет оформлена в соответствующем виде и положена на стол переговоров. Она импонирует немцам, они готовы ее поддержать, приняв участие в мероприятиях по ее претворению в жизнь. Есть основания предполагать, что Франция под руководством нового, избранного 7 мая, президента последует в этом вопросе примеру Германии.

Что в таком случае останется делать Киеву? Встав в позу обиженного судьбой и людьми благородного героя, продолжить развешивать на уши собственным гражданам и зарубежным партнерам лапшу о европейских ценностях, которые украинцы сегодня ценят и защищают лучше самих европейцев? Это – путь в никуда. Это – заведомо проигрышная позиция, не только не соответствующая украинским национальным интересам, а прямо противоречащая им. Да, и на что, собственно говоря, обижаться? Многие у нас боялись, что американцы при Трампе захотят договариваться с Россией о судьбе Украины без участия Украины. Опасения оказались напрасными. Вопреки овладевшим не так давно паническим настроениям в кругах кое-кого из отечественных "стратегов", Белый дом Украину из участников обновленного переговорного процесса не исключает, и исключать не собирается. В числе тех, с кем Америка готова "сотрудничать", Украина Трампом упомянута. Америка готова, а Украина? Готова ли Украина? Ответить на этот вопрос не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Если даже теоретически готова, то предложить практическое наполнение "сотрудничества" наша сторона сегодня вряд ли способна. От нас пока что исходят только малопродуктивные намеки на необходимость радикального пересмотра "Минских соглашений" или даже отказа от них, сопровождаемые ставшими традиционными грубыми нападками на Россию.

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Впрочем, не совсем так. Кроме намеков на отказ от "Минска-2", есть еще кое-что. Есть еще амбициозный план изменения трактовки конфликта в Донбассе с резким смещением и главной интерпретационной составляющей, и ряда других ее элементов. Ожидается, что на предстоящем специальном заседании СБ ООН под нашим председательствованием Киев предложит свое видение "украинского кризиса", представив его не как локальный конфликт при участии внешнего игрока, а как угрозу для всей системы европейской и глобальной безопасности. Сверхзадача такого резкого разворота состоит в том, чтобы доказать, что война на востоке Украины представляет собой агрессию со стороны России, и что эта агрессия или, иначе, "гибридная война" это – первый шаг Кремля, за которым неминуемо последуют другие, направленные непосредственно против Европы. Если Запад в лице ЕС и США будет и впредь делать вид, что не понимает глубинной сути происходящего, то завтра "Русский мир" постучится к кому-то из них.

С точки зрения наших внутренних политических доминант, дискурсов, звучит вполне убедительно. С точки же зрения европейских и, особенно, американских представлений не выдерживает критики. Не думаю, что в мире ныне найдутся серьезные игроки, готовые принять даже смягченный вариант понимания проблемы, который планирует предложить Киев. Европейский и мировой контексты украинского кризиса претерпевают изменения, освобождаясь от одностороннего взгляда на происходящее. Их основной вектор разворачивается в сторону поиска компромисса между участниками вместо обеспечения победы одного из них надо другим. Иными словами, к установлению нового "равновесия", достижением которого в мировом масштабе будет от имени Трампа заниматься Генри Киссинджер, готовящий, если верить ряду источников, "дипломатическое наступление". От одной только мысли об этом люди на Банковой, да и не только там, впадают в истерику, теряя остатки самообладания и адекватности. Положа руку на сердце, есть, от чего и впадать, и терять. В то время как Украина упорно продолжает будоражить европейцев и американцев призывами к усилению давления на Россию, те, со своей стороны, проявляют все более очевидную готовность с Россией не конфликтовать, а договариваться. Причем, отнюдь не за счет Украины, как это уже пытаются представить наиболее рьяные пропагандисты. Нет, не за счет Украины. Но и не за счет Донбасса и России.