Дивиденды от иллюзий. Зачем Порошенко реанимировал идею о вступлении в НАТО

Роман Степняк

Раздумывая над инициативой президента Петра Порошенко незамедлительно пойти навстречу чаяниям народа и привести его в полном составе в Североатлантический альянс, вспомнил историю четырехлетней давности. Тогда заканчивалась эпоха преступного режима Януковича, политический истеблишмент жил чаяниями европейского членства, а мэр маленькой Равы-Русской и просто симпатичная женщина Ирина Верещук организовала городское вече и направила заявление в Европарламент о персональном вступлении городка в Евросоюз. "Украина – это Европа, ее место в цивилизованном мире, а не в имперском рабстве. Рава-Русская, как город, который расположен в 2 км от Европейского союза, ментально, духовно, культурно, исторически является Европой", – написала Верещук в заявлении и бросила вызов самому президенту.

Естественно, никто на этот жест серьезного внимания не обратил, да и симпатичный мэр все-таки не глава государства и может позволить себе экстравагантную шутку. Другое дело, когда за безнадежную идею берется гарант Конституции, к заявлению которого должны прислушиваться не только граждане страны, но и политики иностранных государств. Беда в том, что заявления украинского лидера нередко не соседствуют со здравым смыслом, и печально, что к этому начинают привыкать в стране и за ее рубежами.

По словам Петра Порошенко, идею вступления в Альянс поддерживает более половины населения. "Четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения. Сейчас — 54 процента… Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", — заявил гарант Конституции газете "Berliner Morgenрost".

О процентах, конечно, можно спорить, но Бог с ними. На фоне самой идеи они совершенно не существенны. А вот идея…

Стучите, и вам не откроют

Первые робкие шаги в сторону Альянса руководство Украины предприняло на заре независимости, в далеком 1994 году присоединившись к программе "Партнерство ради мира". Ставший у руля страны в том же году второй президент Украины Леонид Кучма старался балансировать между Западом и Россией. Принявший от Кучмы эстафету Виктор Ющенко под парами "оранжевой революции" проводил политику сближения с НАТО, а сама идея казалась не такой уж и недостижимой. Но победа на парламентских выборах в 2006 году "Партии регионов" и назначение на должность главы правительства Виктора Януковича этот процесс резко притормозило.

В 2010 году Янукович заморозил процесс интеграции в НАТО, хотя Украина продолжила участие в зарубежных операциях альянса. После смены власти и избрания президентом страны Петра Порошенко североатлантический дух вновь вернулся на Печерские холмы. В сентябре 2015 года Порошенко утвердил новую Военную доктрину, в которой предусмотрен отказ страны от внеблокового статуса и углубление сотрудничества с НАТО, а к 2020 году Вооруженные силы должны полностью соответствовать стандартам Альянса.

На самом деле идея вступления в НАТО – лишь одна из иллюзий, которыми живет украинская власть. На этом пути стоит множество объективных препятствий, о которых в Киеве не любят упоминать. Условия получения членства, в частности, требуют, чтобы у кандидата не было территориальных проблем с соседями. При наличии "крымского вопроса" а также "временно оккупированных территорий" в Донбассе, всякие разговоры о вступлении в Альянс теряют реальный смысл.

На этом фоне вникать в промежуточные требования НАТО, касающиеся не только погон и фасона обмундирования, но и стандартов вооружения и управления войсками и вовсе излишне. Кроме того, сама процедура вступления предполагает огромную бюрократическую волокиту, которая растягивается на несколько лет даже при единодушном согласии всех членов блока. Подобный опыт с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС лишний раз свидетельствует, что непреодолимые препоны на этом пути могут возникнуть в любой момент.

Да и сам Альянс не горит желанием видеть проблемную Украину в своих объятиях, а с приходом Дональда Трампа в Белый дом генералы НАТО больше озабочены внутренними перспективами блока, чем иллюзорной идеей его расширения.

Конечная цель – ничто!

Таков реальный расклад аргументов, о которых не может не догадываться президент, делая столь громкое заявление. В то же время определенным набором соображений в беседе с корреспондентом "Berliner Morgenрost" Петр Алексеевич, наверняка, пользовался. Главное из них сформулировано давно и стало классическим: движение – все, конечная цель – ничто! Порошенко нужно хотя бы имитировать такое движение и заработать на этом приличные дивиденды в общественном сознании.

Несмотря на неоднозначные показатели социологии, которую справедливо упрекают в отстранении от объективности, заявленного Петром Алексеевичем результата вполне можно достичь. Чудеса социологии, переведенной на грантовую поддержку международных структур, подкрепленные эффективной работой избирательной системы, могут дать искомый результат. Проголосовали ведь избиратели в 2014 году за Петра Алексеевича в первом туре с заранее заявленным социологами результатом!

Идея референдума очень хорошо вписывается в любую внеочередную избирательную кампанию, чего в этом году Украине трудно избежать. Наиболее вероятными могут стать внеочередные парламентские выборы. Подвязать к ним идею референдума не представляет никакого труда, а удачное голосование по вступлению в НАТО принесет Порошенко целый ряд ощутимых выгод. Глава государства получит козыри в споре со своими оппонентами на внутренних политических фронтах: дескать, народ сделал свой выбор, нужны реформы, интенсивные переговоры с западными партнерами.

С другой стороны, у официального Киева появится весомый аргумент в переговорах с западными партнерами, размахивая результатами голосования, что у Петра Алексеевича получается весьма эффектно: воля народа – святое, какой европейский демократ может ставить это под сомнение? Тут же можно попросить и денег под реализацию воли народа, и оружия для подавления всяческих сепаратистских движений и пресечения агрессии со стороны завистливых соседей.

Что же касается цели о вступлении в НАТО, шансы Украины в обозримом будущем примерно равны автономному присоединению Равы-Русской к Европейскому Союзу. Но кого это интересует в стране, которую власти уже давно ввергли в мир иллюзий…