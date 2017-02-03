Дорого, очень дорого. Потребкорзина за январь подорожала на 20% – Гаврилечко

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Повышение с января 2017 года уровня минимальной зарплаты до 3200 гривен привело к росту налоговых начислений и, как следствие, к подорожанию потребительской корзины на 20%, сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции на тему "Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Вследствие так называемого повышения минимальной заработной платы за январь потребительская корзина прибавит в гривневой стоимости процентов на 15-20. Причем не столько потому, что кто-то кому-то стал больше платить, а потому что, с одной стороны, в системе прибавилось ожидание денег, а с другой – отсутствие какой-либо связи с экономическим ростом… REUTERS Dado Ruvic Кабмин переформатировал потребкорзину. Соцсети в шоке

Если больше продать невозможно, давайте повысим цены. Это мы и наблюдаем", — подчеркнул Гаврилечко.

По словам эксперта, повышение цен на газ для промышленных потребителей означает как рост цен на все потребительские товары, так и грядущее повышение цен на газ для населения.

"Повышение цен на газ для промышленных потребителей означает, что вскоре тарифы на газ для населения тоже будут пересмотрены…



В ближайшее время мы услышим от правительства, что нужно опять поднимать цены и тарифы, потому что промышленность платит за газ больше чем население. На данный момент

"Нафтогаз" продает газ, который покупает у "Укргаздобычи" по цене 4800 грн за тысячу кубов при продаже газа по новой цене 10140 грн за тысячу кубометров будет получать прибыль 114%… И то, что эти деньги будут вытащены из наших карманов, это уже сейчас можно прогнозировать", – отметил аналитик.

Гаврилечко заявил, что к следующему отопительному сезону мы рискуем увидеть стоимость оплаты услуг ЖКХ в плане отопления и горячей воды на 50% больше, чем сейчас.

"Гарантирую, что это повышение цен на газ не последнее", – спрогнозировал эксперт.

По данным украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 10 по 20 января 2017 года более чем на 1% выросли цены на хлеб и говядину. Также с начала года подорожали: гречка, рис, зафиксирован рост цен на сахар и подсолнечное масло. Эксперты поясняют, что молоко и молочные продукты дорожали из-за девальвации гривны, вследствие чего подорожало дизтопливо и другие составляющие себестоимости.

За месяц курс гривны просел на 4,4%, а стоимость дизтоплива выросла на 4,6%. При этом 26 января Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, объясняя это, прежде всего, ростом минимальной заработной платы.

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С февраля мобильные операторы Украины повысят абонплату, вырастет цена интернета. Изменится цена билетов на поезда. Плацкартный билет на поезд из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков сейчас стоит 130 грн. В феврале его цена вырастет до 154 грн, а с октября – до 175 грн.