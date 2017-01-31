О безвыходном положении Порошенко

Геворг Мирзаян — политолог, для РИА Новости Украина

Трамп животворящий?

Последние недели эксперты постоянно говорили о том, что приход Дональда Трампа (заинтересованного в большой сделке с Москвой) может привести если не к разрешению, то хотя бы к заморозке войны в Донбассе. Исходя из нынешней ситуации (массовые обстрелы территории самопровозглашенной ДНР, десятки жертв с обеих сторон), на первый взгляд кажется, что уважаемые эксперты несколько поторопились. Однако, на второй взгляд, очевидно, что обстрелы являются, скорее, попыткой украинской стороны, потерявшей после ухода администрации Обамы покровителей в Вашингтоне, привлечь к себе внимание.

Пока что эта тактика не сработала. Дональд Трамп отказался вести диалог с Петром Порошенко, поручив это дело Ангеле Меркель. После чего состоялась экстренная встреча канцлера Германии и украинского президента в Берлине, которая, по сути, закончилась быстрым отъездом Порошенко из германской столицы. Официальной причиной прерывания визита была ситуация в Авдеевке, однако не исключено, что на деле Петру Порошенко передали требование и даже ультиматум нового хозяина Белого дома относительно прекращения обстрелов и соблюдении режима перемирия, причем разговор проходил на повышенных тонах. Речь может идти не только о позиции Трампа, но и о позиции Ангелы Меркель.

Во-первых, Трамп возложил на нее ответственность за украинские дела (по крайней мере, до встречи с Путиным), но при этом у Берлина нет ни ресурсов, ни политической воли для управления конфликтом в случае его перехода в горячую стадию.

Во-вторых, у Меркель впереди выборы, и провал Германии на Украине (каковым будет считаться эскалация военного конфликта) осложнит ее электоральные перспективы.

Трамп рассматривает Украину не только как "плохую инвестицию", но и как серьезную помеху для своей концепции сдерживания Китая, (требующей разворота России с Востока на Запад через нормализацию российско-европейских отношений и заморозку украинского конфликта). Однако это вовсе не означает, что Кремль должен сидеть на месте и лишь ловить удачу за хвост – нормализация ситуации на Украине требует усилий и с российской стороны.

Они сами его выбирали

У украинских экспертов уже есть список этих усилий, состоящих, в общем-то, из двух пунктов: "верните Крым, верните Донбасс". Однако оба эти пункты нереализуемы.

Действительно, антироссийские настроения на Украине резко скакнули вверх именно после крымских событий, однако теперь гипотетическая передача полуострова Киеву просто бессмысленна.

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Что же касается "верните Донбасс", то, во-первых, Россия им и не владеет, а, во-вторых, схема реинтеграции ДНР и ЛНР в Украину прописана в Минских соглашениях, подписанных в том числе и представителем Киева. Украинскому руководству нужно их просто соблюдать.

Что же касается реальных усилий со стороны Москвы, то для замораживания или решения украинского кризиса российская сторона должна, как минимум, перейти к пониманию и признанию процессов, происходящих в этой стране.

Так, на днях депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала Украину "временно оккупированной территорией". Возможно, эти слова принесли ей какие-то рейтинговые очки в глазах российского населения, однако они вряд ли способствовали улучшению имиджа России в глазах населения украинского. Жители Украины считают свою страну какой угодно, но уж точно не оккупированной.

А само позиционирование украинского режима как "оккупационного" подрывает российские позиции. Во-первых, потому что Москва тем самым ставит под вопрос легитимность Минских соглашений, которые подписаны представителем этой власти. Во-вторых, ставится под вопрос мнение украинского избирателя – нынешнее руководство Украины было избрано на парламентских и президентских выборах, итоги которых, кстати, Кремль признал. Поэтому оно является легитимным как минимум на тех территориях, на которых эти выборы проходили.

Наконец, в-третьих, было бы серьезной ошибкой отождествлять нынешний украинский режим с украинским государством как таковым.

В ожидании технократов и прагматиков

Кроме того, политологам стоит прекратить называть украинский режим "марионеточным" и внушать россиянам мысль, что Петр Порошенко сделает любой кульбит по звонку из Берлина или Вашингтона. К сожалению, это не так, ведь в ином случае решить украинский кризис было бы очень просто – по звонку Трампа.

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На самом деле времена, когда Джозеф Байден фактически "восседал в кресле президента" Украины, а посол США в Украине выбирал кандидатов на министерские посты, прошли, и сейчас события там подчиняются, в основном, внутренней логике. В том числе и курс Киева на обострение ситуации, который ставит украинское руководство на пути политики Дональда Трампа.

Но проблема в том, что у Порошенко просто нет иного выбора. Он не может поступить рационально (то есть либо договариваться с Путиным, пока не договорились за его спиной, либо координировать свою позицию с администрацией Трампа в обмен на учет интересов украинского режима в будущей российско-американской сделке) просто потому, что стал заложником собственной пропаганды. У него нет свободы маневра. За любую сделку с Москвой его распнут собственные радикалы – последний оплот нынешнего режима, потерявшего внешних спонсоров. Поэтому Порошенко и вынужден играть на обострение, надеясь лишь на то, что у Москвы с Вашингтоном не выгорит, и Трамп вернется к спонсированию Украины как антироссийского оплота Запада.

Наконец, нужно прекратить домысливать Минские соглашения. Некоторые российские эксперты утверждают, что выполнение этого документа (в котором заинтересован и Дональд Трамп, и на основе которого Москва и Вашингтон будут договариваться о решении украинского кризиса) должно происходить вместе с "денацификацией" украинского руководства.

Но даже если в Москве считают режим в Киеве нацистским, решение о его судьбе должен принимать украинский народ на выборах, как в свое время судьбу Михаила Саакашвили решили грузинские избиратели.

Законы переворотов неумолимы – когда спадает уровень восприятия внешней угрозы, население устает от революционеров и приводит к власти технократов и прагматиков. Сейчас (в том числе благодаря сдержанной политике Кремля) уровень этого восприятия спадает, и крики украинских радикалов о наступлении российской армии начинают вызывать раздражение. Заявления же о денацификации возродят миф о российской агрессивности не только у украинского населения, но и у нового американского руководства, которое сегодня нацелено на честную сделку с Москвой по Украине. Предполагающую решение украинского конфликта на основе компромисса между Россией и Западом, на основе пунктов "Минска" (предполагающих федерализацию и нейтральный статус Украины) – а не контрмайдана.