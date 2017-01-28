Украина, наши дни. Оппозиция в загоне, а кому она нужна?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики — правовед, для РИА Новости Украина

Действительно, при всех системных недостатках демократического устройства с разделением властей и периодическими выборами, именно наличие сдержек и противовесов удерживает государства от потрясений. Неизменной чертой демократических обществ является и разделение на власть и оппозицию, которое обеспечивает устойчивость страны.

"Кучмовского консенсуса" больше нет

Украина в силу разнообразия входящих в ее состав регионов, богатства национального состава населения и своего исторического наследия после обретения независимости сложилась как плюралистическое государство с сильной оппозицией и многочисленными группами влияния.

В свое время этот конгломерат региональных элит и финансово-промышленных групп называли "кучмовским консенсусом", а его отражением стал достаточно пестрый состав Верховной Рады. В ней было традиционно представлено около десятка партий, депутатских групп и ситуационных коалиций.

Еще одной чисто украинской особенностью до недавнего времени было разделение электоральных симпатий в соотношении примерно 50/50, которое ярко проявлялось во время президентских выборов. Регионы Центра и Запада традиционно тяготели к национал-демократам и "прозападным" кандидатам, а Юго-Восток – к условно "пророссийским" силам, выступающим за развитие экономического сотрудничества с СНГ. Это и обеспечивало баланс.

Все изменилось после февраля 2014-го. С одной стороны, Украина потеряла Крым и часть Донбасса, с другой – победившая команда тут же объявила своих политических оппонентов "врагами народа". Была запрещена деятельность коммунистических и левых партий, нарушен принцип равенства при участии в выборах, принят ряд законов, фактически вводящих в стране обязательную государственную идеологию – что прямо противоречит Конституции Украины.

Самым ярким проявлением политической цензуры стал закон о люстрации, согласно которому права занимать государственные должности и быть избранными в органы самоуправления были лишены все, кто занимал более-менее значимые посты во время правления Виктора Януковича, а также служил в правоохранительных и партийных органах СССР и УССР. Более того, из-за законодательства о "декоммунизации" важные для Украины вопросы внешней политики, языка, религии и истории переместились из политической плоскости в уголовную. А оппозиция в ее традиционном идеологическом, а не "вождистском" понимании исчезла как класс.

Победитель получает все?

Таким образом часть оппонентов была вообще выведена из правового поля, часть эмигрировала, а весьма потрепанные и деморализованные "регионалы" получили настолько мало мест в парламенте, что их политический вес и возможность повлиять на процессы управления страной стремятся к нулю. Причем даже этой малочисленной группе депутатов в парламенте не предоставили ни одного комитета и ни одной возможности контроля над властью.

18 января "Оппозиционный блок" в очередной раз подчеркнул, что "в Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии. Власть врет на международных встречах о демократии и реформах, на деле делая обратное. Депутаты от "Народного фронта" предлагают решения, применяемые только в диктаторских и авторитарных странах, где нет ни намека на демократию.

"Оппозиционный блок" не признает решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. "Оппозиционный блок" обращается к международным партнерам Украины дать оценку подобным действиям".

Нужно отметить, что на ущемления прав оппозиции в Украине в международных структурах обратили внимание. Так, члены "Оппоблока" добились от ПАСЕ осуждения преследования журналистов и оппозиции в Украине. Кроме того, ряд зарубежных судов признал безосновательными требования украинских властей об аресте имущества членов бывшей власти, а бюро "Интерпола" неоднократно отказывало Киеву в розыске отставных политиков, подозревая украинских правоохранителей в политической мотивации преследований

Миротворчество – это измена

Тем временем, как известно, свято место пусто не бывает. И если была задавлена одна оппозиция, тут же по законам общественного развития возникла новая. Некогда единый лагерь евромайданщиков раскололся, став непримиримыми противниками. Кроме чисто партийных и групповых интересов, украинское политическое поле разделил вопрос мира и войны. Слишком уж дорогую цену платит украинское общество и за боевые действия в Донбассе, и за разрыв отношений с Россией.

Но сегодня любые призывы к миру приравниваются к измене Родине, посягательствам на территориальную целостность Украины и конституционный строй, а также созданию террористических организаций и финансированию терроризма.

Так, против олигарха Виктора Пинчука, выступившего на страницах The Wall Street Journal с предложениями о налаживании диалога с РФ и прекращении войны в Донбассе, СБУ начала расследование. Как сообщает Дмитрий Ярош, "относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза". Ответ СБУ подписан лично главой ведомства Василием Грицаком. В документе говорится, что дело ведется по преступлениям, предусмотренным статьями 110, 258-3 и 258-5 УК Украины.

Не меньше достается и Надежде Савченко, которая провела встречу с Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске, добиваясь обмена пленными. За это народный депутат поплатилась членством во фракции и постом члена постоянной делегации ВР в ПАСЕ. А публикация списков пленных стоила Надежде и места в Комитете по национальной безопасности и обороне.

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Более того, бывшая летчица вполне может стать фигурантом нового уголовного дела, уже на родине. Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник попросил СБУ завести уголовное дело против Савченко по статье "госизмена". Ранее военная прокуратура Харьковского гарнизона начала расследование по поводу боя 17 июня 2014 года в районе г. Счастье Луганской области, в котором принимала участие Савченко.

То есть за требование прекратить войну и освободить своих бывших сослуживцев Савченко из героя в одночасье превратилась в шпионку. По утверждению депутата Андрея Лозового, "есть все основания считать, что Надежда Савченко на самом деле не сидела в тюрьме, а все это был спектакль, срежиссированный в Москве. Они, к сожалению, смогли нас обмануть и нашими же руками сделать из нее героиню-мученицу. Чтобы теперь она доносила те тезисы, которые ей диктует ее куратор Медведчук и его кремлевские хозяева. Думаю, ее держали где-то в санатории или на конспиративной квартире ФСБ и просто привозили на суды, чтобы выполнять действия этого спектакля и героизировать Надежду Савченко в глазах украинского и международного сообщества".

Нардеп от Радикальной партии Игорь Попов уверен, что представленное летчицей-героиней движение является проектом, которым руководят в Российской Федерации: "Новое движение Надежды Савченко станет очень важной платформой для того, чтобы доносить украинскому народу планы Кремля".

Как ни похожа украинская реальность на бессмертное произведение Джорджа Оруэлла "1984", но до объявления борьбы за мир изменой Родине не додумался даже английский литератор.

По ком звонит колокол

На самом деле проблемы Украины гораздо сложнее, нежели это хочет представить Порошенко и действующая власть. Они далеко выходят за рамки "плана Шатун", парламентского противостояния, личных конфликтов и даже вопроса войны и мира.

Как заявила сама Савченко, "достаточно только один раз сказать, что Порошенко – брехло, как тебе будут кричать "позор" и "предательство". Все зависит от того, что человек идет против системы. Я сейчас пример, как система уничтожает человека, когда он начинает говорить правду".

По ее мнению, главным врагом страны является Порошенко, а сама Украина давно потеряла независимость: "А где Украина принимала решение о своей судьбе? Кроме восстания народного, кроме людей-добровольцев, ушедших на фронт, где мы еще принимали в политике свои решения? Политика у нас в стране не самостоятельная, президент не самостоятельный, правительство не самостоятельное, и парламент этому подыгрывает. Поэтому, если говорить о народе, не факт, что кто-то может предсказать нас. Мы можем принять очень самостоятельное и очень неожиданное решение".

Хотя перспективы личного политического проекта Савченко весьма призрачны, они очень хорошо характеризуют нынешнее состояние украинской оппозиции, загнанной в глубокий маргинес.

Как комментирует ситуацию директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко, "действительно, у оппозиции сегодня нет рычагов контроля и воздействия на власть", хотя, по его мнению, оппозиция необходима, "чтобы выровнялись балансы в стране, с тем, чтобы страна все-таки вернулась к нормальному развитию, и с тем, чтобы, наконец-то, Украина снова стала государством балансов, а не государством дисбаланса и хаоса".

Наиболее тревожна тенденция, что украинцы не верят уже никому. Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, все органы власти, от президента и парламента до полиции и журналистов, имеют колоссальный рейтинг недоверия. Ожидают улучшения ситуации в стране лишь 21,1% респондентов, а 58,8% граждан больше не готовы терпеть проблемы ради будущего. При этом если бы выборы состоялись сейчас, 34,2% украинцев на них бы не пошли, а 22,7% не могут определиться, за кого бы отдали свой голос. Это больше, чем рейтинги всех партий вместе взятых.

То есть может наступить момент, когда даже появление политической оппозиции, готовой решать вопросы путем выборов, будет слишком поздним. И, как говорит Савченко, народ может принять "самостоятельное и очень неожиданное решение".

Ее опасения разделяет и глава правления фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, считающая, что мирных майданов больше не будет. И правительству самое время задуматься.

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