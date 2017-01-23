Закон о мове. Все зависит от реакции общества - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народные депутаты предлагают внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко. Они считают, что последний противоречит Конституции.

Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что новый закон по своей сути будет тоталитарным.

"Когда возникают подобного рода конфликтные законы, вокруг которых ломаются копья, то первая мысль, которая появляется у мыслящего человека, — политики опять собрались что-то украсть. Наверняка параллельно будет делаться что-то такое, что заслуживало бы не меньшего внимания, но от этого нужно отвлечь публику. Вместе с тем, анонсированный закон абсолютно не вписывается в задекларированное политиками стремление к европейскому будущему. С тем, что декларировалось на Майдане, это абсолютно не вяжется. Этот закон по своей сути тоталитарный. Это выглядит верхом абсолютного цинизма — в стране, где нет денег на детских врачей, тем не менее, изыскивают средства на языковых инспекторов. Политики находят ресурсы на подобного рода законодательные инициативы, и все это происходит на фоне откровенного социального геноцида. Мало того, что этот закон ничего не несет украинскому обществу, так он его еще и раскалывает. Инициатива дискриминационна по своей сути", — говорит эксперт.

По мнению Золотарева, в вопросе принятия инициативы многое будет зависеть от реакции общества.

"Если у власть предержащих хватит ума, то этот закон отправят в мусорную корзину. В случае же, если инициатива будет принята, то это станет лучшим доказательством того, что в стране установлен нациократический режим, который не имеет ничего общего ни с европейской, ни с правовой доктриной. Те, кто устроил нам войну с прошлым, теперь замахнулись и на наше будущее", — считает он.

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Вместе с тем, политолог уверен, что принятие закона о языке может и не состояться.

"Никто не гарантирует закону единодушной поддержки. Все будет зависеть от реакции общества. Если общество вяло отреагирует на закон, то он вполне может быть принят, так же, как в свое время была узаконена война с памятниками и названиями улиц. Власть демонстрирует, что для нее нет каких-либо пределов. Не удивлюсь, если вслед за языком мы увидим гонения на церковь. Все это очень тревожные сигналы", — резюмировал Золотарев.