Давосский форум: мир почти перевернулся

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики — правовед, для РИА Новости Украина

Всемирный экономический форум в небольшом швейцарском городке Давос, проводящийся с 1971 года, является площадкой для неформального обмена мнениями политиков, экономистов и бизнесменов, на которой они обсуждают актуальные мировые проблемы. В первую очередь – экономические.

Неформальное общение не предусматривает принятия каких-либо обязательных для исполнения решений и резолюций, но нередко приводит к подписанию контрактов либо возникновению политических договоренностей. Посещением форума не брезгуют и главы ключевых государств мира, президенты и премьер-министры.

Глобализм и антиглобализм

Главным событием Давосского форума 2017 года стало событие не столько экономическое, сколько политическое. Позиция президента США Дональда Трампа относительно мировых процессов и роли в них Соединенных Штатов успела всколыхнуть деловой и политический мир. Это переход Вашингтона к политике протекционизма, возврату производственных мощностей на собственную территорию, отказ от "экспорта демократии" и задекларированная торговая война со своим главным экономическим конкурентом – Китаем.

В связи с подготовкой к вступлению в должность американский президент категорически запретил членом своей команды поездки в Давос, чем внес некоторую сумятицу в умы участников форума. Еще бы: мировой лидер, грозящийся коренными изменениями экономической политики и политики вообще, оставил бизнесменов и других политических деятелей без четкого видения того, что их ждет в ближайшем будущем. Не зря один из столпов российских либералов Анатолий Чубайс оценил общие настроения, царившие на форуме, как панические: "Мир перевернулся".

В число других мировых лидеров, не захотевших в этом году ехать в Давос, вошли российский президент Путин, канцлер Германии Меркель, президент Франции Олланд, премьер Канады Трюдо, премьер Израиля Нетаньяху. Зато открывал форум впервые приехавший на него руководитель Китая Си Цзиньпин. Именно он выступил главным защитником политики глобализации, отказ от которой провозгласил его американский оппонент Дональд Трамп.

Воистину прав Чубайс: мир перевернулся!

Ни минуты покоя

Программа украинского президента Петра Порошенко выглядела сверхплодотворной – она предусматривала 25 встреч. Если бы не маленькое "но": эффект оказался весьма незначительный.

Сайт президента Украины Американский журналист Роберт Квест и президент Украины Петр Порошенко в Давосе

Пожалуй, самой громкой встречей Порошенко стал разговор с китайским лидером. Судя по ставшему уже традиционным разнобою в сообщениях пресс-службы украинского гаранта конституции и пресс-служб его коллег, целью президента Украины было не добиться каких-либо договоренностей, а изложить традиционный набор тезисов о российской агрессии, возврате Крыма и Донбасса. На что Си Цзиньпин, как тот очень вежливый кролик из сказки про Винни-Пуха, ответил дипломатичными фразами, которые Петр Алексеевич трактовал как полную поддержку и одобрение.

Их беседа, собственно, не была запланирована китайской стороной, но по неписанным правилам форума лидер страны, открывающей дискуссию, не может отказаться от просьбы о встрече. Чем, видимо, Порошенко и воспользовался.

Среди других "эпохальных достижений" – обещание швейцарской "мадам президент" Дорис Лойтхард выделить 100 миллионов долларов на поддержание банковской системы Украины. Если это произойдет (поскольку обещать – вовсе не значит жениться), то данной суммы хватит, пожалуй, на пару дней поддержания курса гривны. Но для Порошенко, для которого поиск зарубежных кредитов уже стал своеобразным видом спорта, важен сам факт, а не сумма. Пшиком оказалось и второе обещание Лойтхард – о предоставлении украинцам безвизового режима, поскольку швейцарский "безвиз" станет реальностью лишь после того, как его предоставит Евросоюз. С этим вопросом у Порошенко одни расстройства, начиная с 2011 года.

Еще одно спорное достижение – обещание премьера Нидерландов Рютте поддержать Украину в санкционном давлении на Россию и вычеркнутом из повестки дня Евросоюза безвизовом режиме для украинцев. При этом Рютте даже не скрывает своих сомнений в том, что голландский парламент ратифицирует Соглашение об ассоциации.

Встречи с главами МВФ и Европейского банка реконструкции и развития тоже завершились только обменом комплиментами и словами поддержки, но не конкретным результатом.

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Столь насыщенную программу украинского президента в Давосе некоторые аналитики связывают с началом работы недавно нанятой американской лоббистской компании, задачей которой и является организация контактов. Вряд ли обошлось без нее и в организации интервью авторитетному американскому агентству Bloomberg. В этом интервью Порошенко смело объявил себя одним из мировых лидеров, рассказывая о том, как договорился о встрече с Трампом. Правда, никакого подтверждения этой договоренности команда Трампа так и не предоставила.

Скандальный завтрак

Как сельская свадьба без драки – не свадьба, так и мероприятие по украинской тематике без скандала – не мероприятие. На этот раз скандальным оказался "украинский завтрак", традиционно проводимый на протяжении уже 17 лет Виктором Пинчуком. Поводом для скандала стала опубликованная в конце 2016 года в The Wall Street Journal статья украинского олигарха, в которой он предложил свой вариант урегулирования ситуации на Украине, удивительным образом похожий на тот, которого придерживается окружение Дональда Трампа.

Поскольку Пинчук предложил временно отложить вопрос возвращения Крыма, а также вступления Украины в ЕС и НАТО, и провести местные выборы в ОРДЛО, Порошенко и прибывшие в его свите депутаты и министр по вопросам евроинтеграции Климпуш-Цинцадзе отказались идти на мероприятие, проводимое "олигархом-ренегатом". Осмелились отзавтракать у него лишь киевский мэр Кличко, нардепы Лещенко, Рябчин, Кацер-Бучковская да бизнесмен Ярославский.

Помимо них Пинчук собрал неплохую коллекцию бывших: премьер-министр Британии Кэмерон, министр обороны США Гейтс, президент Польши Квасьневский, генеральный секретарь НАТО Расмуссен и другие. Их слегка разбавили действующими: министром иностранных дел Польши Ващиковским, министром финансов Дании Йенсеном, немецким дипломатом Ишингером.

Но даже столь представительная публика главной темой своих разговоров выбрала не столько Украину, сколько, опять же, избрание Трампа, его отношения с Россией и возможности договориться с Путиным. А поскольку оптимизма участники дискуссии не испытывали, им оставалось лишь констатировать пожелание Трампу, что разменивать Украину на Сирию нельзя.

Где наше место?..

Утрату интереса к Украине отмечали все гости форума. И хотя некоторые украиноцентричные аналитики тешат себя мыслями о том, что европейцы испытывают некие угрызения совести в отношении Украины из-за того, что "кинули" ее по всем параметрам – от членства в ЕС до "безвиза", реальность куда более жесткая.

Как точно подметил директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков, "наше место — 150-е…. Для нас весь этот процесс и его результаты будут означать дальнейшую периферизацию, то есть наш откат еще дальше на периферию мировой политики. И увеличение степени нашей жертвенности. То есть мы все время страдали от чьих-то усилий, и будем страдать дальше. Только стонать тише. Или стонать будем громче, а слышать нас будет хуже".

То есть мир действительно перевернулся, и к этому надо как-то привыкать.

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