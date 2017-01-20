Адвокат: депутаты, которые ходят со стволами, нарушают закон

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Как показывает официальная статистика, представленная журналистам, только в период с 2014 до конца 2016 года МВД, Минобороны и СБУ наградили огнестрельным оружием 2367 человек. Как правило, это отечественные пистолеты "Форт".

Кстати, в Администрации президента отметили, что все наградное оружие было приобретено в начале 2000-х годов. А стоимость одного пистолета "Форт" с футляром составляет 6 тысяч гривен. В то же время иногда в качестве наградного оружия дарят и ретропистолеты, автоматы и карабины.

Насколько законно награждать огнестрельным оружием, в эфире радиостанции "Голос Столицы" пояснил адвокат Анатолий Башловка.

Можно ли поставить под сомнение критерии, по которым награждают оружием?

— Я бы хотел чуть расширить вопрос, потому что вы говорите о следствии, а не о причине. На сегодня, если разбираться в законодательной базе, то не существует ни одного действующего нормативного документа, который бы регламентировал оборот оружия в стране. У нас существует статья, которая запрещает хранение, переделку его, а также транспортировку. Но на сегодня не определено, что является оружием и не определено, что значит оборот. Но существует приказ от 1998 года, приказ МВД №622, это документ, который уже утратил свое действие, а в 1996 году он даже не мог появиться, в связи с введением Конституции, потому что Конституция четко определила, что право собственности на имущество определяется исключительно законами. И получилась парадоксальная ситуация, что фактически выдается оружие наградное, давайте мы просто определимся, что это знак отличия, то есть, человеку дают за какие-то заслуги это оружие. Но давайте поймем, что с этим оружием можно делать? Даже если мы возьмем и откроем приказ №622, то в нем четко сказано, что даже наградное оружие должно регламентироваться, оборот его и использование в соответствии с этим приказом. И меня поражает ситуация, что Пашинский, находился в автомобиле с заряженным пистолетом: патроны были у него в магазине, магазин был вставлен в пистолет, что строго запрещено на основании этого же приказа, который до сих пор никто не может отменить. Это просто фантастика.

Получается, что сами нардепы не имеют смелости принять закон об оружии, пользуются нормативным документом, который утратил свою силу, и его же нарушают. Так вот в этом нормативном документе МВД четко написано, что перевозка оружия должна осуществляться с курковым замком, разряженным магазином, отдельно лежащими патронами, в упаковке. Поэтому мне непонятно, для чего это оружие выдают людям, и они с ним ездят. Они могут хранить его дома, в сейфе. Единственное, что они могут сделать с этим оружием у себя дома — это застрелиться, и тогда будет отсутствовать предмет уголовного преследования. Поэтому это фактически какой-то суррогат выдают людям, нардепам, которые наплевательски относятся даже к тем нормативным документам, которые они не имеют смелости отменить. Я же не президент и не министр внутренних дел, не глава СБУ, разбираться за какие заслуги награждали. А вот вопрос, что с этим пистолетом делать… то же самое, что с орденом, с медалью или какой-то грамотой — повесить на стенку и гордиться тем, что президент или кто-то дал это оружие за какие-то заслуги.

А вообще, использовать наградное оружие можно?

— Можно использовать. В тире. В крайних случаях, когда дома что-то происходит, вы побежали в сейф, открыли сейф, достали наградной пистолет, и можете как бы противодействовать нападению. Но ходить с оружием?! Когда я смотрю, что наградное оружие — сплошь и рядом, нардепы, чиновники носят в кобуре и ходят по улице — строго запрещено! И меня поражает ситуация, когда милиция арестовывает людей за незаконный оборот оружия и абсолютно спокойно реагируют на то, что нардепы или чиновники ходят с этими стволами по улице в кобуре в общественных местах. Поэтому у нас получается, что власть начинает выдавать индульгенцию. Есть еще люди, которым можно выдать оружие короткоствольное, несмотря на отсутствие любой нормативной базы, по сути дела, даже той, которая существует, они ее нарушают. Вот в чем вопрос: у нас не урегулирован вопрос оборота оружия в принципе. Это абсолютный нонсенс, что сейчас происходит с оружием, но они пытаются каким-то образом прикрыться.

Я участвую в судебных процессах о незаконном обороте оружия и спрашиваю судью: а на основании чего вы судите этого человека? Они говорят: на основании приказа №622 МВД. Так там же незаконный оборот. Закон. А закон уже не могут принять с 1996 года, когда Конституция вступила в действие. Вот нардепы себе сделали такую маленькую лазейку, индульгенцию, стали равнее граждан, и в такой брутальный способ получают это наградное оружие.

Кто вообще может выдавать оружие, а кому законом запрещено выдавать оружие? Эксперты говорят, что только президент имеет право награждать оружием.

— Президент подписал указ, которым он якобы расширил эти полномочия. Теоретически, наградное оружие может выдавать тот же, кто и выдает знаки отличия: медали, ордена и т.д. Пистолет ничем не отличается, потому что выдается за какие-то заслуги перед государством. Поэтому это просто знак отличия человека за его заслуги, он ничем не отличается от ордена. А сейчас произошла подмена понятий, потому что выдается людям абсолютно непонятно чем. Если мы посмотрим подписку, что эти люди сделали такого выдающегося, за что им выдаются награды? У нас практически нивелировалось понятие награды в государстве.

Когда ребята на фронте воюют, или пожарники вытаскивают людей из горящих зданий — награждают за понятные действия. А что сделали эти люди? Что сделал Шкиряк или какие-то другие… что они сделали такого, что их государство в лице президента или министров, или главы СБУ, решило наградить наградным оружием? Это выглядит очень странно, это вроде бы как взятку дают какую-то.

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Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой считает, что неважно, сколько наградного оружия выдается в Украине, важно, чтобы награда соответствовала нормам и законам.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "Голоса Столицы" заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.