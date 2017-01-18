Трудности перевода: что понимает Савченко под "сдать" и "обменять"?

Геворг Мирзаян — политолог, для РИА Новости Украина

Рвать не надо

В последнее время Надежда Савченко становится голосом циничного разума в хоре украинского вышиваночного популизма. Сначала она призывала к прямым переговорам с лидерами ЛНР и ДНР (без которых, как очевидно, сложно достичь национального примирения на Украине), а теперь посягнула и на статус Крыма. Она озвучила неприятную реальность – сколько бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки украинские депутаты, Киеву придется на "определенное время" отказаться от Крыма. Политологам уже давно очевидно, что Москва его не отдаст, и Запад не намерен помогать Украине его возвращать, однако в украинском политикуме озвучивание этой идеи приравнивалась к предательству.

Савченко же от "мусорной люстрации" может спасти лишь ее статус национальной героини (вероятно, украинские популисты уже пожалели о том, что ей такой образ создали), а также ее стремление не сдать Крым России, а обменять его на Донбасс. В ином случае, по ее словам, обе территории "превратятся в Приднестровье".

Вероятно, Савченко имела в виду сохранение нерешенных территориальных конфликтов, которые станут серьезной обузой Киеву как в экономическом, так и в политическом плане (при их наличие Украине не видать ни НАТО, ни ЕС).

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Москва, конечно, делает вид, что инициатива Савченко по сдаче Крыма в обмен на Донбасс Кремлю безразлична. "Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – говорит Дмитрий Песков. С формальной точки зрения позиция понятна и правильна – если сегодня обсуждаем с Западом статус Крыма, то где гарантии, что завтра не будем обсуждать статус Чечни или Приморья?

Временно или насовсем?

Однако представляется, что на деле Кремль заинтересован в таком диалоге, поскольку в принципе выступает за завершение украинской гражданской войны и прекращении прессинга России со стороны Запада. А сама идея "сдать Крым в обмен на Донбасс" является, по сути, единственной формулой для выключения крымского вопроса из мировой политики. Тот самый вариант Рекса Тиллерсона, по которому санкции в связи с Крымом снимаются после достижения компромисса Кремля "с украинским народом".

Впрочем, шансы на сделку невелики – ведь тут есть нюансы. Стороны по-разному понимают термины "сдать Крым" и "обменять на Донбасс". В первом случае Савченко предлагает лишь "на время отказаться" от педалирования крымского вопроса. Москву это не устраивает, поскольку в украинском случае "время" может закончиться в ту же секунду, когда Кремль выполнит свою часть сделки. Поэтому Россия хочет, чтобы Украина отказалась официально и насовсем, а на это сейчас в Киеве не пойдет даже Савченко. Просто потому, что распнут.

Что же касается "обменять на Донбасс", то тут Киев, скорее всего, имеет в виду прекращение всякой российской помощи самопровозглашенным республикам. В понимании же России единственным вариантом "сдачи Донбасса" может стать помощь в реинтеграции этой территории в Украину – исключительно на условиях Минских соглашений. То есть создание федеративной и нейтральной Украины. На такой вариант украинские радикалы тоже пока не готовы.

Да, спорный (по мнению Украины и Запада) статус Крыма создает России определенные неприятности – но не более того. США и ЕС уже смирились с тем, что Крым остается российским, и вряд ли готовы идти на эскалацию из-за этого вопроса, ограничиваясь лишь сохранением персональных санкций в отношении российских чиновников. Ничего, россияне готовы пережить эту неприятность. А вот "сдача Донбасса" приведет не только к серьезной внутриполитической дискредитации российской власти, но и нанесет фатальный удар по имиджу России как страны, которая своих не сдает. Тем более в том случае, когда "своим" будут угрожать фильтрационные лагеря и физическое или же ментальное истребление.