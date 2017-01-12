Бортник: пленных не обменивают, чтобы не выполнять другие пункты "Минска-2"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Процесс обмена пленными тормозится по политическим причинам: если его завершить, то тогда придется выполнять другие пункты минских договоренностей, а противоборствующие стороны пока к этому не готовы. Об этом РИА Новости Украина сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

При этом он напомнил, что ранее стороны обменивались пленными достаточно активно.

"Как это ни парадоксально, но на самом деле основная масса пленных уже были обменяны. Есть официальная статистика: за время конфликта на востоке Украины в плену побывали более трех тысяч украинских военнослужащих. Сегодня же речь идет о десятках или, максимум, о сотнях. Основной массив пленных обменян.

Сегодня в плену остались люди, которые стали заложниками политического диалога и политической ситуации. Потому что все прекрасно понимают — если полностью завершить обмен пленными, то тогда сразу же возникнет вопрос выполнения остальных пунктов минских соглашений, прежде всего, политических, как то выборы и все остальное. Пока стороны к этому не готовы", — сказал Бортник.

По его словам, по этой причине стороны "продолжают, в какой-то мере, шантажировать друг друга этими пленными, стопорить процесс (обмена — Ред.), который является предварительным для политического процесса.

Напомним, что пункт шестой "Комплекса мер по выполнению минских соглашений" предусматривает "освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Предполагалось, что это будет сделано сразу после отвода тяжелых вооружений от линии разграничения.

Политическая часть минских соглашений предусматривает проведение конституционной реформы децентрализации, особый режим местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, проведение там выборов, помилование и амнистию. Украинские радикалы выступают против таких изменений, заявляя, что это будет "капитуляция" Украины.

Бортник отметил, что даже если удастся обменять сейчас всех пленных, "это не закроет вопрос".

"Абсолютно отсутствуют гарантии того, что стороны не на начнут захватывать новых пленных. Обменяли всех на всех, а через неделю, через месяц появились новые пленные. Поэтому кроме обмена пленных, надо обеспечить гарантии того, что новые пленные не будут захватываться или будут автоматически возвращаться сторонам", — сказал эксперт.

По его мнению, в силу названных причин вопрос обмена пленными "в принципе неразрешим — это такой "сизифов труд", целью которого является предварительная заморозка и блокировка политической части минских соглашений".

Напомним, украинская сторона настаивала на освобождении пленных до нового 2017 года. Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что вопрос пленных — "это козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии".

В то же время, Москва не раз заявляла, что Россия выступает гарантом украинского урегулирования, но "не является участником этого конфликта".

Народный депутат Надежда Савченко опубликовала 10 января списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Как сообщалось. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение.

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А глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в случае отсутствия инициатив Киева по обмену пленными власти ЛНР готовы обсуждать этот вопрос с Надеждой Савченко. По его словам, при необходимости встречи с ней могут быть организованы и в Луганске, и в Донецке, может быть организован "и какой-то дополнительный обмен пленными".