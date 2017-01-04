За успех нужно платить. ЧП на "Интере" в новогоднюю ночь

Роман Степняк

Пока режиссеры ведущих телеканалов создавали хитроумные сценарии как удержать в Новогоднюю ночь у экранов своих телезрителей, в Нацсовете по телевидению и радиовещанию, в СБУ и других менее опознанных госструктурах предпринимали усилия, как свести эти старания на нет. Тем не менее, назвать эти усилия прямой цензурой, мало кто решается. Не будем выбиваться из общего хора и мы, а вы, уважаемые читатели, сами думайте.

Расплата за Цапника

Накануне Нового года "Интер" широко разрекламировал главное событие Новогодней ночи. Заимствовав название то ли у известной песни группы "Сплин", то ли у знаменитой сказки о несовершенстве мира Шейна Джонса, на ведущем телеканале страны, кроме естественной погони за новогодним рейтингом, поставили перед собой и более приземленную задачу: сделать вечер миллионов украинцев интересным и запоминающимся. Новогодний огонек планировали зажечь с любимыми звездами, песнями, премьерами, поздравлениями и все это оформить романтически-музыкальным сюжетом – "Остаемся зимовать".

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В анонсе канала сообщалось, что в новогоднюю ночь всегда что-то случается: от невероятных чудес до полного нарушения всех планов праздника, а иногда даже — и всей жизни. Предполагалось, что главный герой представления некий аферист Леонид Викторович решил провернуть большую праздничную аферу: организовать в ночном клубе два абсолютно разных концерта – "Хиты 90-х" и современный "Новый год. Новый хит!". В результате в одном зале одновременно оказываются два состава исполнителей и слушателей: сталкиваются два мира, которые разделяет двадцать лет жизни, опыта и музыкальных пристрастий. Но директора не пугают возможные противоречия во взглядах и вкусах публики: собрав деньги за билеты, он собирается скрыться с двойной кассой.

Покидая клуб, Леонид Викторович вдруг замечает среди зрителей свою первую любовь – актрису Ольгу Сумскую. Он не может допустить, чтобы для нее новогодний вечер тоже был испорчен, поэтому возвращается и прилагает фантастические усилия, чтобы концерт состоялся.

Продумали все, никакого Кобзона и Лепса, проштудировали список запрещенных фильмов и лиц творческого цеха недружественной страны, роли расписали в основном между украинскими актерами. Но соблазна не избежали, на роль афериста Леонида Викторовича пригласили, казалось, ни в чем недружественном не замеченного российского актера Яна Цапника. Кому же еще в Новогоднюю ночь на украинском канале играть, пусть и раскаявшегося, но афериста – не Богдану Бенюку!

Наезд на "Мастера…"

Но напрасно режиссеры телеканала "Интер" полагали, что их идея – безупречная. Параллельно разрабатывался другой сценарий, который должен был разрушить все, что придумали журналисты. Правила, за которыми работают в Национальном совете по телевидению и радиовещанию, Службе безопасности Украины и прочих родственных по духу структурах, выписаны с расчетом на креативность исполнителей. Верховная Рада в течение последних лет приняла массу законов, в правительстве и других государственных органах создали уйму подзаконных актов, перечислять которые нет смысла, поскольку суть всей этой документации сводится к одному: как свести к минимуму любое культурное сотрудничество с соседней страной, официально признанной государством-агрессором.

На основании соответствующих решений под ограничения попали сотни фильмов российского производства, не меньшее количество актеров, режиссеров, писателей и журналистов, запрет наложен на огромное количество книг, песен. Можно приводить цифры, называть фамилии, они не раз приводились, в том числе в нашем издании. Иногда этот перечень вызывает изумление, иногда – возмущение, но зачастую – недоумение. Какую угрозу национальной безопасности государства может нести, скажем, фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой" или сериал "Мастер и Маргарита"? Сомнительная привязка актеров, сыгравшим в этих и десятках других картин, к их заявлениям или высказываниям, имевших место быть при совершенно других обстоятельствах, выглядит по крайней мере притянутой за уши.

Недоумение несколько рассеивается, когда на глаза попадают другие фамилии. Если проанализировать большинство документов, создающих фон для введения цензуры на художественные произведения российского происхождения, то нетрудно заметить, что большинство инициаторов имеют прямое или косвенное отношение к конкурирующим структурам.

Дыхание власти

Информационная война в отечественном медийном пространстве продолжается уже не один год и обостряется в первые январские дни. Еще два года назад "Интер" попал под жесткую обструкцию коллег и был уличен чуть ли не в государственной измене и предательстве национальных интересов. В то время, когда весь украинский народ должен был прильнуть к голубым экранам и вслушиваться в мудрые слова главы государства, а всю оставшуюся ночь находиться под впечатлением его патриотической речи, канал предложил телезрителям идейно чуждые слова на чужую музыку в исполнении лиц, признанных нежелательными гостями на территории Украины. На экране засветилась четверка недружественных артистов из России — Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия и Николай Басков.

Тогда список запрещенных лиц только формировался и выше приведенным перечнем, вероятно, и ограничивался. Тем не менее, никто из журналистов не только не стал на защиту коллег, но большинство работников СМИ оказались главными обличителями "Интера".

С тех пор мало что изменилось. С углублением кризиса и ежедневным истощением ресурсной базы страны обостряются межклановые противоречия олигархических групп. Нет и следа от какой-либо консолидации ветвей власти на Печерских холмах, и все это прямо отражается не только в информационной политике СМИ, но и на сужающейся, как шагреневая кожа, площадке, где борются за зрителя газеты и каналы. Вот уже и один из главных конкурентов "Интера" принадлежащий группе "Приват" "1+1" испытал на себе дыхание власти.

"Остаемся зимовать"

Непростые времена ожидают группу каналов, контролируемых олигархом и меценатом Виктором Пинчуком. Если то, что их собственник заявил влиятельному американскому изданию "Wall Street Journal", не просто некий зондаж общественного мнения, а новый курс опытного политика, то вскоре и "Свобода слова" на ICTV, и назидательные программы других каналов холдинга могут существенно поменять взгляды на окружающий мир, а там, и гляди, придется присоединиться к уже заявленным тезисам ведущими телеканала "1+1", которые уже жалуются зрителю, что "революция достоинства пожирает своих детей".

Что же касается сценария, которые для "Интера" написали в СБУ и Нацкомиссии, то он предельно прост. Когда Новогодняя программа "Остаемся зимовать" была сверстана, а до Нового года оставались считанные дни, Служба безопасности Украины российского артиста Яна Цапника 29 декабря внесла в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет. Оказалось, есть в его биографии антиукраинское пятно, не оставшееся незамеченным СБУ!

Плакали усилия коллектива "Интера", несколько месяцев трудившегося над созданием приличного произведения, развеялись надежды телезрителей провести встретить Новый год в атмосфере романтичных воспоминаний и интригующих надежд. Сценарий был урезан и перезаписан впопыхах и не стал весьма заурядным явлением.

Кому он нужен, этот зритель, когда в стране идет такая беспощадная информационная война?