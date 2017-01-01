Украина: внешнеполитический курс на год 2017-й. Мечты и реальность

Денис Гаевский – обозреватель, для РИА Новости Украина

Ближе к концу 2016 года стало очевидным, что внешние суверены постепенно дистанцируются от поддержки Киева. Усиление данной тенденции стоит ожидать в 2017 году – ключевым фактором, определяющим содержание внутренней политики Украины, станет изменение внешней конъюнктуры, что может крайне болезненно ударить по действующей власти.

Прежде всего, судьба Украины в 2017 году связана с решениями международных судебных инстанций. В январе в Высоком суде Лондона ожидается рассмотрение иска по "долгу Януковича" ($3 млрд по украинским еврооблигациям, выкупленных Москвой через Ирландскую фондовую биржу в декабре 2013). Киевское правительство в привычном стиле называет этот кредит "взяткой Януковичу за отказ от евроинтеграции", что, впрочем, не помешало Совету директоров МВФ в конце 2015 года признать официальный статус российского займа Украине.

В первой половине 2017 ожидается решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по спору между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Напомним, что по предметом спора является подписанный Тимошенко газовый контракт 2009 года, а претензии каждой стороны претендуют на рекорд, составляя порядка $30 млрд.

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Что будет делать украинская власть (привыкшая, что суды выносят решения, под давлением "телефонного права" и "активистов") в случае проигрыша в международных судах – большой вопрос. А шансы на подобное развитие событий не так уж и малы. Это не тот случай, когда "весь мир с нами", свидетельством чему недавнее решение Апелляционного суда Парижа, подтвердившего необходимость выплаты Украиной $112 млн и процентов российской "Татнефти". Или вот еще одна судебная "зрада" приключилась в августе 2016, когда Окружной суд Гааги отменил решение о выплате Россией в пользу экс-акционеров "ЮКОС" компенсации в размере $50 млрд.

Не судами едиными. В январе начнет работу администрация Дональда Трампа. Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт, обвинявшейся НАБУ в получении денег из т.н. "черной кассы" "Партии регионов", вряд ли станет послом США в Украине, но пересмотр отношения Вашингтона к Киеву произойдет наверняка. Как минимум, можно ожидать сокращения политически мотивированной финансовой подпитки (в т.ч. многочисленных грантов) киевского режима со стороны международных финансовых институций в нарушение собственных правил (как это было при выделении сентябрьского транша МВФ в $1 млрд). Как максимум – перезагрузку киевской власти путем досрочных выборов и договоренности с РФ по украинскому вопросу.

Не добавляет оптимизма Киеву и ситуация на европейском направлении. Во-первых, неопределенной остается позиция Нидерландов, где парламент и правительство схлестнулись за имплементацию результатов состоявшегося в апреле "украинского" референдума. Условия, которые могут выставить Нидерланды за ратификацию Договора об ассоциации ЕС-Украина (по слухам, это отказ Украины от вступления в ЕС, сворачивание сотрудничества в оборонной сфере, ограничение доступа к финансам ЕС) могут окончательно делегитимизировать нынешнюю власть, мечтающую продлить свое пребывание у "кормушки" как минимум до 2024 года, в глазах "общества майдана" с непрогнозируемыми для страны последствиями. В наиболее экстремальном для Киева варианте ратификация договора и вовсе может быть сорвана, если по итогам выборов в Нидерландах в марте 2017 к власти придут политические силы, выступившие за организацию "украинского" референдума.

Во-вторых, в апреле 2017 пройдут президентские выборы во Франции, где основными являются Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, окрещенные украинскими СМИ "пророссийскими" кандидатами. Понятно, что данные политики не являются пророссийскими, но предельно очевидно, что они более национально ориентированы и куда менее связаны системой персональной лояльности с Брюсселем и Вашингтоном. Таким образом, один из наибольших страхов Киева – ослабление антироссийских санкций, из-за которых несет убытки европейский бизнес – может стать вполне вероятным сценарием.

Парламентские выборы в Германии пройдут осенью 2017 года. Хотя ФРГ на сегодняшний день является главным бенефициаром существования Евросоюза и больше всего заинтересована в сохранении нынешней политической и экономической инфраструктуры ЕС, в условиях роста евроскептических настроений шансы на очередной успех "ХДС" Меркель не столь очевидны, как это было в предыдущие времена (до миграционного кризиса, санкционной конфронтации и Brexit).

В одной из предыдущих публикаций доводилось упоминать, что переговорная площадка по урегулированию украинского кризиса в формате Трамп-Ле Пен-Штайнмайер-Путин резко сузит возможности Петра Алексеевича для внешне- и внутриполитических маневров. И хотя из данного списка выпал нынешний "пророссийский" глава МИД ФРГ Штайнмайер, которого отправляют на малозначимый в Германии пост президента, с точки зрения позиционирования на международной арене ситуация для Киева в 2017 определенно ухудшится. А она и без того выглядит далеко не лучшей – после "Панама-гейта", вмешательства в избирательный процесс в США, информации международных НПО о тайных тюрьмах СБУ, разгромных материалов в западных СМИ о коррупции украинских элит, е-деклараций, "пленок Онищенко" и так далее.

В общем, в 2017 к украинской власти, поставивших все на пресловутую евроатлантическую солидарность и евробюрократию, может прилететь извне целая стая "черных лебедей". Что, впрочем, для украинского общества не так уж и плохо – имеются шансы на переформатирование власти, превращающейся в "токсичный актив" для Запада, и демократизацию общественно-политической жизни страны. Наверняка в 2017 в Украине начнется новый политический цикл, где идеология "евроромантизма" и слепого поклонения "Граду на холме" уступит место более прагматичному подходу во внешней и внутренней политике.