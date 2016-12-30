Что привезли американские гости. Бортник о визите Грэм и Маккейна

Анна Лаба, РИА Новости Украина

30-31 декабря Украину с визитом посетят председатель Комитета вооруженных сил Сената США Джон Маккейн и председатель Подкомитета по финансированию Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ Комитета по вопросам ассигнований Сената, член сенатских комитетов по вооруженным силам, по юридическим вопросам и бюджета Линдси Грэм.

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Перед Украиной американские сенаторы посетили государства Балтии

" Они пытаются таким образом сегодня проехаться по периферии американских интересов, для того чтобы успокоить лидеров этих государств в отношении новой администрации Трампа. Flickr.com/crobj Хозяйке на заметку. Въезд в США теперь строго по предъявлению соцсетей

Скорее всего, в Украине они будут вести речь о том, что ничего не поменяется, поддержка останется, все будет по-старому, все будет хорошо.

Попытка не допустить падения американского влияния на этой американской периферии, попытка успокоить элиты этих стран и является целью этой поездки", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, ни Маккейн, ни Грэм во время визита в Украину не могут выступать ни в роли переговощиков, ни в роли так называемых "чистильщиков".

"Они еще не могут говорить ни от чьего имени, тем более Маккейн вряд ли сможет говорить от имени Трампа сегодня.

Полномочиями "чистильщиков" они тоже, по большому счету, не обладают – это бессмысленно, потому что старая администрация уже "нет", а новая – "еще нет". Поэтому, я думаю, что это, скорее всего, визит стабилизации, больше психологическая политическая помощь", — считает Бортник.