РИА Новости Украина

Французский аналитик, военный эксперт, один из основателей аналитического портала Stratpol Ксавье Моро (Xavier Moreau), ответил на вопросы Sputnik о либерализации странами ЕС визового режима для граждан Украины.

— В Евросоюзе много стран, которые не хотят этой отмены виз, потому что это, само собой, спровоцирует приток мигрантов. В частности, речь идет о той украинской молодежи, которая не хочет идти служить в армию и которая, как мы знаем, весьма многочисленна. Не только Франция этого не хочет, многие другие страны тоже этого не хотят. Следует также вспомнить, что Нидерланды проголосовали против соглашения об ассоциации. И вообще у членов Европейского союза, в том числе у Польши, нет никакого желания принимать у себя иммигрантов из Украины. Мы прекрасно знаем о том, что если вдруг украинцы начнут массово приезжать, пользуясь отменой виз, они поедут не в Румынию, а в Германию или во Францию, и это, конечно же, представляет собой проблему для этих двух стран Европы, которые, возможно, будут принимать у себя всех этих мигрантов.

Некоторые считают, что ЕС не торопится сближаться с Украиной и Грузией. Ваше мнение?

— Юнкер сказал, что ЕС не будет принимать новых членов в ближайшие пять лет. Думаю, что это правда. У ЕС нет возможности не только принимать новых членов, но и просто людей. Следует вспомнить, что из 27 стран-членов Европейского союза сейчас, когда Англия вышла, платят только 8. Нет больше денег, чтобы кого-либо принимать. ЕС использовали, чтобы заставить этих бедных украинцев думать, что это открывает перед ними возможности, а на самом деле целью было оторвать Украину от России и никогда не планировалось интегрировать их в Европейский союз.

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В соглашении об ассоциации, предложенном на Майдане, об этом ничего не говорится. В нем также ничего не сказано о том, что будет безвизовый въезд. То есть речь идет о лжи, об обмане со стороны дипломатов Европейского союза на Майдане, а на самом деле ни в одной строчке соглашения об ассоциации, об этом не говорится.