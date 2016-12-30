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Ксавье Моро: никогда не существовало планов интегрировать Украину в ЕС

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Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (200)

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Юнкер сказал, что ЕС не будет принимать новых членов в ближайшие пять лет. Думаю, что это правда. У ЕС нет возможности не только принимать новых членов, но и просто людей, считает Ксавье Моро.
Французский аналитик, военный эксперт, один из основателей аналитического портала Stratpol Ксавье Моро
stratpol

РИА Новости Украина

Французский аналитик, военный эксперт, один из основателей аналитического портала Stratpol Ксавье Моро (Xavier Moreau), ответил на вопросы Sputnik о либерализации странами ЕС визового режима для граждан Украины.

Украина и Европейский союз
East News Christian Ohde
Безвизу быть! Когда и на каких условиях Украина получит обещанное ЕС

— В Евросоюзе много стран, которые не хотят этой отмены виз, потому что это, само собой, спровоцирует приток мигрантов. В частности, речь идет о той украинской молодежи, которая не хочет идти служить в армию и которая, как мы знаем, весьма многочисленна. Не только Франция этого не хочет, многие другие страны тоже этого не хотят. Следует также вспомнить, что Нидерланды проголосовали против соглашения об ассоциации. И вообще у членов Европейского союза, в том числе у Польши, нет никакого желания принимать у себя иммигрантов из Украины. Мы прекрасно знаем о том, что если вдруг украинцы начнут массово приезжать, пользуясь отменой виз, они поедут не в Румынию, а в Германию или во Францию, и это, конечно же, представляет собой проблему для этих двух стран Европы, которые, возможно, будут принимать у себя всех этих мигрантов.

Некоторые считают, что ЕС не торопится сближаться с Украиной и Грузией. Ваше мнение?

— Юнкер сказал, что ЕС не будет принимать новых членов в ближайшие пять лет. Думаю, что это правда. У ЕС нет возможности не только принимать новых членов, но и просто людей. Следует вспомнить, что из 27 стран-членов Европейского союза сейчас, когда Англия вышла, платят только 8. Нет больше денег, чтобы кого-либо принимать. ЕС использовали, чтобы заставить этих бедных украинцев думать, что это открывает перед ними возможности, а на самом деле целью было оторвать Украину от России и никогда не планировалось интегрировать их в Европейский союз.

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В соглашении об ассоциации, предложенном на Майдане, об этом ничего не говорится. В нем также ничего не сказано о том, что будет безвизовый въезд. То есть речь идет о лжи, об обмане со стороны дипломатов Европейского союза на Майдане, а на самом деле ни в одной строчке соглашения об ассоциации, об этом не говорится.

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