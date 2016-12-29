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Гаврилечко о Кабмине: это не достижения, а кошмар и ужас населения

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Год 2016, уходи! Итоги (72)

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Смешивание в одном документе провалов, успехов, а также не имеющих вообще никакого отношения ни к провалам, ни к успехам технических действий говорит о том, что правительству просто нечем похвастаться, уверен эксперт Юрий Гаврилечко.
Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство Украины обнародовало перечень своих главных достижений за 2016 год. Соответствующая инфографика опубликована на официальном сайте Кабмина. 

Среди главных достижений в рубрике "Социальная политика и услуги" значится увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, внедрение электронных деклараций и назначение субсидий 6,8 млн семей. 

Кроме того, там говорится, что в 467 роддомах по всей Украине новорожденным выдается свидетельство о рождении, а 16074 жителя неподконтрольных территорий Донбасса получили легальные украинские документы за сутки.

Юрий Гаврилечко
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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"Большая часть перечисленного правительством не имеет к социальной политике вообще никакого отношения, потому что предоставление административных услуг — это не соцполитика. Тут все объединили, скрестили ежа с ужом, и когда так происходит, получается что-то совершенно невообразимое", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

По словам эксперта, в перечне достижений существует фактическая ошибка.

"Нет минимальной зарплаты в 3,2 тысяч гривен — есть выплата в 3 200, пусть Кабинет министров читает собственные законодательные акты, которые подает в парламент и которые подписывает президент. Есть величина в 3 200, с которой будут браться налоги, а минимальной зарплаты в 3 200 нет", — подчеркнул Гаврилечко.

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Что касается электронных услуг, то эксперт напомнил, что сервис по предоставлению электронных услуг iGov разрабатывали волонтеры.

"И возглавлял их, насколько я помню, Дмитрий Дубилет, сын главы правления "ПриватБанка". А причем здесь, собственно говоря, государство? Существенный успех государства заключается в том, что оно не мешало людям делать то, что нужно. Браки за сутки — наверное, достижение, можно по-разному к этому относиться, но если какой-то сервис они смогли организовать настолько оперативно, убрав ненужное время ожидания — это хорошо. 

Что касается выдачи документов чуть более 16 тысячам временно перемещенных лиц, но эксперт считает это сомнительным достижением.

Перемещенных лиц у нас около двух миллионов, то есть 16 тысяч — это меньше одного процента за год. Это не достижение, это такой провал, что дальше некуда", — подчеркнул Гаврилечко.

Количество украинских семей, получающих субсидию на оплату услуг ЖКХ, эксперт назвал катастрофой.

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"Оптимальным вариантом является ситуация, когда субсидий не получает никто — это означает, что людям хватает денег. Если людям денег не хватает — это проблема, если количество получателей субсидий приближается к половине всего населения страны, а у нас, напомню, около 15 миллионов домохозяйств, то есть 6,8 миллионов — порядка 45%, это кошмар и ужас. Где тут достижения? С другой стороны, если говорить о достижениях вообще, то включаем негативные достижения в достижения и тоже гордимся. Негативных достижений, то есть провалов, тоже нужно было достичь: для того чтобы сделать какую-то гадость или что-то хорошее, требуется время, средства и исполнители. Поэтому негативное достижение — тоже достижение", — сказал Гаврилечко.

Как отметил эксперт все эти "достижения" в области социальной политики обусловлены тем, что действующий профильный министр ничего в ней не понимает

"А Кабинет министров в целом не имеет социальной политики как таковой, потому что то, что имеется, можно назвать антисоциальной политикой. Смешивание в одном документе в большинстве случаев провалов, успехов, а также не имеющих вообще никакого отношения ни к провалам, ни к успехам технических действий говорит о том, что правительству просто нечем похвастаться. Они собирали все, что могли, причем делали это настолько безграмотные люди, что в документ они впихнули все, что вспомнили. Поэтому это лишний раз доказывает, что правительство у нас непрофессиональное, неграмотное, достаточно наглое и, в принципе, как правительство не работающее, а работающее как институт умножения хаоса и беспорядка", — подытожил Гаврилечко.

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