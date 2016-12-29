Гаврилечко о Кабмине: это не достижения, а кошмар и ужас населения

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство Украины обнародовало перечень своих главных достижений за 2016 год. Соответствующая инфографика опубликована на официальном сайте Кабмина.

Среди главных достижений в рубрике "Социальная политика и услуги" значится увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, внедрение электронных деклараций и назначение субсидий 6,8 млн семей.

Кроме того, там говорится, что в 467 роддомах по всей Украине новорожденным выдается свидетельство о рождении, а 16074 жителя неподконтрольных территорий Донбасса получили легальные украинские документы за сутки.

"Большая часть перечисленного правительством не имеет к социальной политике вообще никакого отношения, потому что предоставление административных услуг — это не соцполитика. Тут все объединили, скрестили ежа с ужом, и когда так происходит, получается что-то совершенно невообразимое", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

По словам эксперта, в перечне достижений существует фактическая ошибка.

"Нет минимальной зарплаты в 3,2 тысяч гривен — есть выплата в 3 200, пусть Кабинет министров читает собственные законодательные акты, которые подает в парламент и которые подписывает президент. Есть величина в 3 200, с которой будут браться налоги, а минимальной зарплаты в 3 200 нет", — подчеркнул Гаврилечко.

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Что касается электронных услуг, то эксперт напомнил, что сервис по предоставлению электронных услуг iGov разрабатывали волонтеры.

"И возглавлял их, насколько я помню, Дмитрий Дубилет, сын главы правления "ПриватБанка". А причем здесь, собственно говоря, государство? Существенный успех государства заключается в том, что оно не мешало людям делать то, что нужно. Браки за сутки — наверное, достижение, можно по-разному к этому относиться, но если какой-то сервис они смогли организовать настолько оперативно, убрав ненужное время ожидания — это хорошо.

Что касается выдачи документов чуть более 16 тысячам временно перемещенных лиц, но эксперт считает это сомнительным достижением.

Перемещенных лиц у нас около двух миллионов, то есть 16 тысяч — это меньше одного процента за год. Это не достижение, это такой провал, что дальше некуда", — подчеркнул Гаврилечко.

Количество украинских семей, получающих субсидию на оплату услуг ЖКХ, эксперт назвал катастрофой.

"Оптимальным вариантом является ситуация, когда субсидий не получает никто — это означает, что людям хватает денег. Если людям денег не хватает — это проблема, если количество получателей субсидий приближается к половине всего населения страны, а у нас, напомню, около 15 миллионов домохозяйств, то есть 6,8 миллионов — порядка 45%, это кошмар и ужас. Где тут достижения? С другой стороны, если говорить о достижениях вообще, то включаем негативные достижения в достижения и тоже гордимся. Негативных достижений, то есть провалов, тоже нужно было достичь: для того чтобы сделать какую-то гадость или что-то хорошее, требуется время, средства и исполнители. Поэтому негативное достижение — тоже достижение", — сказал Гаврилечко.

Как отметил эксперт все эти "достижения" в области социальной политики обусловлены тем, что действующий профильный министр ничего в ней не понимает.

"А Кабинет министров в целом не имеет социальной политики как таковой, потому что то, что имеется, можно назвать антисоциальной политикой. Смешивание в одном документе в большинстве случаев провалов, успехов, а также не имеющих вообще никакого отношения ни к провалам, ни к успехам технических действий говорит о том, что правительству просто нечем похвастаться. Они собирали все, что могли, причем делали это настолько безграмотные люди, что в документ они впихнули все, что вспомнили. Поэтому это лишний раз доказывает, что правительство у нас непрофессиональное, неграмотное, достаточно наглое и, в принципе, как правительство не работающее, а работающее как институт умножения хаоса и беспорядка", — подытожил Гаврилечко.