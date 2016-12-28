Евромайдан: что значит юридическая констатация факта переворота

Василий Стоякин — обозреватель, для РИА Новости Украина

В своем иске Владимир Олейник исходил из того, что президент Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией. Таким образом, его отстранение от должности, а также назначение досрочных выборов 25 мая 2014 года являются незаконными. Автоматически это предполагает и незаконность досрочных выборов парламента (в 2014 году) и органов местного самоуправления (в 2015 году).

Смысл решения суда

По мнению экс-министр юстиции Елены Лукаш, которое она опубликовала в своем ФБ, ситуация выглядит примерно так:

Во-первых, принятый в 2014 году закон "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний (…)" признает события 2013-14 года государственным переворотом. Дело в том, что депутаты этим законам сняли ответственность с людей, которые с 21 ноября 2013 по 28 февраля 2014 года совершали "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "покушения на жизнь государственных и общественных деятелей" и диверсии (массовое уничтожение людей с целью ослабления государства)".

Во-вторых, "Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы о признании событий 2014 года ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМ принято по ФАКТОВОМУ делу и НЕ ТРЕБУЕТ ИСПОЛНЕНИЯ в Украине, или где-либо еще. Решением установлен ФАКТ государственного переворота". В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах 1993 года фактовое решение, не требующее исполнения, признается автоматически после его вступления в силу 12-ю странами (Арменией, Таджикистаном, Беларусью, Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Украиной, Кыргызстаном, Молдовой, Азербайджаном, Грузией и Российской Федерацией).

Реакция

Владимир Олейник строит следующие планы: "Дальше мы должны с этим целостным документом ознакомить украинское общество. Тогда украинский народ не понимал, что осуществляются антиконституционные действия. Потому что лидеры "майдана" и европейские лидеры убеждали украинское общество: всё, что происходит на Украине, – остаётся в рамках действующей Конституции. Мы будем обращаться в Венецианскую комиссию с просьбой дать юридическое заключение относительно тех изменений, которые были внесены в Конституцию в феврале 2014 года. Вероятно, через ОБСЕ, поскольку субъектами обращения не могут быть граждане". Кроме того, он планирует обратиться к народным депутатам Украины, с просьбой сделать представление в Конституционный суд страны.

По мнению адвоката Олега Бабича, "решение суда можно пытаться исполнить несколькими путями. Первый, самый простой, на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах, которая ратифицирована Украиной, Гражданского процессуального кодекса, истец будет просить украинский суд признать решение российского суда обязательным для Украины, Понятное дело, что наш суд откажет, и это решение непременно будет обжаловано в Европейский суд по правам человека".

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Реакция "партии войны" если не паническая, то уж точно истерическая. По мнению Александра Турчинова, "начало рассмотрения в московском суде вопроса о признании событий в Украине 2014 года государственным переворотом – это очередной маразм тирании, которая переживает социально-экономический и интеллектуальный кризис". А депутат от НФ Сергей Высоцкий пишет, что "если дестабилизация государства окончится приходом к власти сил реванша, именно решение московского суда и наработанные в ходе этого так называемого "процесса" "материалы" станут отправной точной для начала массовых репрессий в Украине. Нам с вами, дорогие активисты, волонтеры, добровольцы, военнослужащие депутаты, журналисты, готовят статус "путчистов" и "незаконных вооруженных формирований".

Чего удалось достичь команде Олейника?

Во-первых, принято юридическое решение, которое квалифицирует события 2013-14 годов как государственный переворот.

Ничего особенно интересного тут нет – о том, что это был переворот и так всем было известно (вот и я об этом неоднократно писал, упирая именно на те моменты, которые положил в основу своего иска Олейник). Более того, как убедительно доказала Елена Лукаш, сами путчисты не только знают, что осуществили переворот, но и впопыхах закрепили это на законодательном уровне…

Но, тем – не менее.

Во-вторых, в команде Олейника удалось (пусть и против их воли) объединить всех высокопоставленных московских политэмигрантов. Сделать это в рамках какой-то общей организационной структуре было невозможно (они и в Киеве-то друг с другом не здоровались), а тут они вынуждены были явиться в суд и дать показания.

В-третьих, бывшая власть наконец-то получила возможность представить свою позицию – в российском, а до этого и в украинском суде. И теперь это не досужие рассуждения политэмигрантов, а юридический факт, подтвержденный определенным судебным решением.

В-четвертых, решение суда открывает путь к признанию того же Олейника (если он еще не получил российского гражданства, а он утверждает, что на гражданство не подавал) политическим эмигрантом. Это – несколько иной статус и, вероятно, несколько иные возможности.

Что делать?

Реакция Украины пока что трудно предсказуема. Решение суда есть решение суда и украинской стороне, в лице министра Павла Петренко, надлежит как-то реагировать – то ли опротестовать решение московского суда, то ли отказаться от исполнения конвенции. Но, скорее всего, украинская власть традиционно протупит и будет делать вид, что ничего не произошло.

Зато на перспективу позиция украинской власти вынужденно ужесточится.

Собственно и так было понятно, что политические силы, пришедшие к власти в результате государственного переворота, просто так не уйдут. Тоже самое можно было сказать и о Ющенко, который перевороты проводил дважды (в 2004 и в 2007), но потом все же ушел. Однако, те перевороты юридического статуса не получили, оппоненты Ющенко (Янукович прежде всего) "законность" его действий признали.

Теперь уход от власти того же Турчинова вполне может закончиться для него судом. И чтобы этого не допустить, необходимо исключить даже теоретическую возможность прихода к власти "сил реванша", не останавливаясь перед применением вооруженной силы.

Собственно, я и раньше в победу "сил реванша" не верил (их у нас в политическом спектре просто нет и избиратели вполне этим фактом удовлетворены), но сейчас можно быть уверенным, что не пройдут даже те, кого спьяну можно счесть "силами реванша". Вплоть до нового государственного переворота.

А вот на позицию России решение суда, скорее всего, значительного влияния не окажет. Россия признала новую украинскую власть и ведет с ней переговоры. Решение суда задним числом определяет, что Россия признала и одобрила государственный переворот. А значит опасения, что Россия будет оказывать какое-то давление по этому вопросу на украинскую власть, лишены оснований.

Зато у Москвы, Донецка и Луганска появляются дополнительные аргументы в рамках Минского процесса. А может и за рамками. В общем, период идеальных для Киева условий урегулирования конфликта на Востоке заканчивается. Шансы вернуть Донбасс на своих условиях (а именно они, в общем-то, прописаны в Минске) для Украины утрачены.