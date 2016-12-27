Все равно будем братьями

Платон Беседин — писатель, публицист, для РИА Новости Украина

За эти несколько жутких дней я прочитал сотню постов и десяток статей о том, как ненавидеть. Столкнулся с десятками видами ненависти. Словно побывал в музее зла.

Глупцы и подлецы злорадствовали относительно катастрофы ТУ-154. Сыпали гнусными шуточками так часто, так густо, будто у Сатаны порвался карман. Их слова, больше похожие на беснование, вызвали в ответ гнев. Причем многие так усердствовали, желая смерти и проклиная, что из борцов с чудовищами сами превратились в чудовища. И тут можно вспомнить не только Ницше, но и Григория Померанца с его известной сентенцией: "Дьявол начинается с пены на губах ангела".

Больше всего, пожалуй, лютовали на Украине. Плясали на костях так, что ноги в мозоли стерли.

Это отметили многие. И дали отпор.

Однако сколь мало оказалось тех – журналистов, публицистов, селебрити, – кто отметил, например, что к посольству России в Киеве несли цветы. Что украинцы ставили на аватары свечи. Что зажигали поминальные лампады и свечи. А ведь все это было. Как у нормальных людей. Главным было захотеть это увидеть.

Так же, как и были яростные споры на украинских форумах и в социальных сетях. Не поленитесь – пролистайте ленты. Там украинцы осуждают украинцев за их неадекватную реакцию. И тех, кто осуждает – куда больше. Вот только неадекватные, по обыкновению, вели себя гораздо активнее, злее, наглее.

Сохранить облик – об этом в трагические дни писали многие украинцы.

И это – лишь публичная сфера. А медиасреда всегда агрессивнее, нежели реальность, где за слова можно ответить сразу. На бытовом уровне – хотя бы в вашем кругу – разве было больше тех, кто плясал на костях? Уверен, что нет, если вы, конечно, сами, как звучало в переписке Пушкина с Вяземским, не искали мелкого и унизительного.

"Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы!"

Это, к слову, вообще наша беда – и России, и Украины – сосредотачиваться на мелком, гадком. Выискивать дрянь – и упиваться до отупления. Тут ведь и "Боярышника" не надо.

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Я в принципе понимаю некоторых из тех, кто не смог разделить горе относительно крушения ТУ-154. Это сложно сделать, когда твой муж, твой брат, твой сосед вернулся из АТО инвалидом (а туда его загнали под угрозой тюремного срока), а по телевизору круглыми сутками: "Россия виновата. Она оккупировала Донбасс". Для того чтобы рассуждать самому, здесь необходимо колоссальное личностное сопротивление. А кто способен к нему? Вспомните эксперименты Фила Зимбардо – главным образом, лишь параноики. Но у них – и в Украине, и везде – другие проблемы.

Принести цветы к зданию посольства страны-агрессора, как представляют Россию в Украине, – это маленький подвиг. Такой же, как спеть на вокзале Днепропетровска "Катюшу". В Украине сейчас сотни, а, возможно, тысячи политзаключенных. И дело не только в работе спецслужб, но и в тех неадекватных, что гораздо активнее, наглее, злее.

Украинский народ сегодня зажат в "железной деве" агитации и пропаганды. На него обрушивают тонны лжи и глупости. Эта матрица, которая, как в одноименном фильме, не только не дает права голоса, но и полностью уничтожает рот.

В этих трудных условиях так сложно сохранять отзывчивость и милосердие, сложно в принципе остаться мыслящим человеком. Но многие украинцы с этим справляются. Я знаю – вижу, слышу, чувствую – по своим знакомым. Мониторю социальные сети. В голове, в душах, в сердцах людей несколько иная картинка, – несмотря на все обратные усилия! – нежели та, что создают в "Министерстве правды".

Да, процесс слома сознания идет, нельзя отрицать. Но то, что заложено природой, Богом, если угодно, не уничтожить ни за четверть, ни за полвека. Тут я всегда вспоминаю слова Гоголя: "Знаю только то, что никак не дал бы преимущества ни украинцу перед русским, ни русскому пред украинцем. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую".

Но вот беда – инфернальный передатчик вранья включен, и он работает на полную мощность. Часы тикают – отсчитывают время до критической границы водораздела. И тут, конечно, важно включить другой передатчик, изменить сигнал. Тогда многие люди в Украине будут выражать то, о чём писал Гоголь и что скрыто в них самих, без боязни, открыто.

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А сейчас крайне важно разделять народ, братский народ, и алчных людей, захвативших власть. Тогда много предстанет в более четком, ярком свете. И назло хлопцам и дивчынам, воспитанным американскими и немецкими грантами, мы все равно будем братьями. Как то и должно быть.

Ну а пока россияне говорят настоящим украинцам спасибо. Мы остаемся вместе с ними – в едином горе. Украина, подлинная Украина, скорбит вместе с нами.