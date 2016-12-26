Бортник о блокаде Донбасса: идет шантаж внутри властных сил

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Бойцы батальонов "Айдар" и "Донбасс" объявили ополченцам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену, в противном случае они обещают устроить настоящую блокаду оккупированных территорий. В частности, ветеран батальона "Донбасс" Евгений Шевченко в эфире "112 Украина" сообщил, что блокировать планируют не только автомобильные, но и железнодорожные пути. По его словам, такие действия согласованы с другими организациями, но не с властью.

В свою очередь, советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что блокада оккупированных территорий действует уже давно.Тандит заверил, что ветераны АТО не добьются желаемого результата посредством новых акций, и предупредил, что такие действия могут лишь навредить.

"Это игра определенных политических и финансовых групп внутри страны, внутри государства. То есть эти группы уже огосударствлены, но они играют в какую-то игру, потому что понятно, что здесь больше шантажа и больше проблем энергетическому сектору Украины. По железной дороге продукты туда не поставляются, по железной дороге поставляется в Украину уголь, поставляется какое-то сырье на предприятия того же Ахметова. Поэтому здесь я вижу борьбу под ковром внутри украинской власти", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

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По мнению политолога эта подковерная борьба чревата серьезными проблемами в энергетическом секторе Украины.

"У нас предельный баланс по газу, у нас сложный зимний период, и если возникнет кризис с углем, это, конечно, негативно может отобразиться на всей экономике и привести к серьезным проблемам в энергетике. Я думаю, что это элемент шантажа, и на самом деле, те политические вопросы, которые они поднимают, — это больше прикрытие, декорация, или способ привлечь на свою сторону правых или ветеранов. Но цели организаторов этой акции другие — скорее всего политические, а не сугубо экономические", — считает эксперт.

Бортник расценивает заявленную блокаду как элемент давления, но не на представителей самопровозглашенных ДНР/ЛНР.

"Это давление на энергетический блок в правительстве, возможно, на президента Украины, и также возможно, что это элемент давления на Ахметова. Не исключено, что на повестке стоят какие-то "южноафриканские контракты". Что-то происходит в экономике и политике. Где-то бульдоги сцепились под ковром. А вопрос пленных и всего остального — это, мне кажется, то, что позволяет привлекать и использовать ветеранов и правых. Игра идет на уровне столпов в правительстве, парламенте, СНБО", — пояснил политолог.

Эксперт напомнил, что блокада всегда приводит к росту тарифов на линии разграничения, поэтому борьба за контроль над контрабандными потоками может быть дополнительной мотивацией.

"Государство способно препятствовать блокаде. Но оно не способно пока вступать в откровенный конфликт с правыми и ветеранами. Поэтому я думаю, что если такая блокировка произойдет, то государство, скорее всего, ничего делать не будет, мы видели это на примере Крыма", — сказал Бортник.