Якубин: погром в Умани спровоцирован попустительством власти

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Группа неизвестных в ночь на среду забросали внутренние помещения синагоги на могиле Рабби Нахмана в Умани кусками свинины и облили красной краской. Кроме того, бросили в здании свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Национальная полиция расследует инцидент с могилой цадика Нахмана в Умани – как "нарушение равноправия по религиозным убеждениям", хотя сначала событие квалифицировали как хулиганство. После акта вандализма в Умани усилят охрану культовых сооружений и символов.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко поручил прокурору Черкасской области взять под жесткий контроль расследование инцидента.

Абсурд при молчаливом согласии власти

Произошедшее в Умани для РИА Новости Украина прокомментировал политический эксперт Алексей Якубин.

"Это экстраординарная ситуация. Очевидно, символическая и знаковая, потому что мы понимаем: Умань – это город, который во многом экономически живет за счет того, что на Новый год приезжают паломники-хасид в город на могилу цадика Нахмана, в эту синагогу. Во многом город живет благодаря таким постоянным миграциям", – отметил политолог.

С экономической точки зрения все это происходящее выглядит абсолютным абсурдом, добавил эксперт.

"Но как я это понимаю, во многом такие абсурды стали возможны, потому в целом представители власти в какой-то мере толерантно относятся к неким ксенофобским тенденциям, которые есть у нас в обществе. Например, они у нас проявляются у отдельных представителей власти – связанные с Россией, но в какой-то мере мы видим, что если власть не начинает пресекать активно, в публичной плоскости такие вещи по поводу России, очевидно, что рано или поздно это выходит из-под контроля и начинает проявляться, бить уже по всем другим группам", – сказал Якубин.

По его словам, сложно говорить, что в Украине есть политика антисемитизма, но бытовой антисемитизм в виде неких предрассудков сохраняется.

"Получается, что если власть не борется против любого проявления ксенофобии, а борется избирательно, то такие вещи дальше тоже будут возможны, и не только против еврейской общины – у нас есть и другие общины. Тут действительно можно ставить вопрос и власти: если не происходит универсальная борьба (против ксенофобии), то мы можем стать свидетелями таких вещей", – отметил политолог.

При этом, продолжил он, есть и другой аспект: в произошедшем в Умани – много непонятного.

"Мне кажется, что это вполне может быть связано с какой-то местной борьбой. Мы видели сам по себе факт произошедшего, но мне кажется, что есть еще какой-то локальный контекст, связанный с Уманью. Если мы вспомним настроения части населения, несмотря на то, что город во многом экономически живет за счет хасидской миграции, но там тоже на бытовом уровне возникали конфликты", – сообщил эксперт.

Гройсмана спросят в Израиле

По мнению Якубина, во многом проблема в том, что «власть в какой-то мере, если она не запрещает части ксенофобских высказываний против России, русскости, неудивительно, что это выходит из-под контроля и будет пересено на других".

"Потому что нужно понимать, что во многом ксенофобия возникает как боязнь, страх другого. И если не бороться в целом с ксенофобией, рано или поздно она выходит из-под контроля. Если такие вещи легитимировать, они дальше начинают быть неподконтрольны", – заявил политолог.

Прокомментировал он и реакцию власти на произошедшее.

"Мне кажется, что власть постаралась скорее не очень заметить произошедшее или сказать, что это является единичным, абсолютной случайностью, провокацией. Я даже видел заявление, что "те, кто это делал, говорили на русском языке, что это сознательная провокация". Мне кажется, что со стороны власти на самом деле нет реакции, которую мы хотели бы увидеть в контексте того, что она выступает против всех видов ксенофобии", – сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что нападение на синагогу случилось накануне визита премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль и наверняка к Гройсману там будут вопросы.

"Параллельно мы видим, что есть проблемы в самой правоохранительной системе: произошедшее в Княжичах, Одесской области, Днепре. И эти проблемы отражаются на нормальной работе правопорядка", – резюмировал Якубин.