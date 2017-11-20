Спецоперация ГПУ, СБУ, МВД в Одессе и области: цели и итоги

арья Егорова, РИА Новости Украина

Самым серьезным образом силовики взялись за наведение порядка в Одессе и ее окрестностях. И ничего, что с опозданием, лучше, как говориться, поздно, чем никогда. К тому же, с 20 ноября у следователей ГПУ уже будут урезаны полномочия.

С последним приветом

В Одесской области правоохранители задержали двух депутатов местных советов, начальника следственного отдела Приморского отдела полиции, начальника отдела по вопросам природопользования Одесского областного совета и начальника юридического департамента Затоковского поселкового совета за вымогательство взяток.

"Провели еще одну зачистку коррупционного гнезда в Затоке в Одесской области. В результате совместных действий ГСУ ГПУ и местной Нацполиции задержали с поличным начальника следственного отдела Приморского ОП ГУ ЧП в Одесской области, депутата Затокской поселкового совета, депутата Шабовского сельского совета Белгород-Днестровского района и начальника отдела по вопросам природопользования Одесского областного совета во время вымогательства и получения от гражданки Украины денежных средств в сумме 72 тыс. долл. США", — сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Одновременно проведена спецоперация и задержаны с поличным начальник юридического департамента Затоковского поселкового совета при получении от жительницы Одесской области взятки в сумме 135 тыс. долл. США за решение вопроса о выделении Затоковским поселковым советом гражданам в собственность и аренду земельных участков.

Все задержанные были ранее подозреваемыми в уголовном давлении на эстонского инвестора и местных предпринимателей.

И интересно даже не то, что фигуранты уголовного дело до сих пор на свободе, а то, что одного из них спокойно взяли на работу в полицию. Полицейский ранее был секретарем поселкового совета в Затоке, где, в сущности, и занимался земельными аферами за вознаграждение. В полицию на должность рядового сотрудника пошел, после того, как к его персоне проявили интерес правоохранители. И, как ни странно, его взяли без проблем.

Но и на службе народу Украины, не забыл о старых схемах, попался на взятке в 135 тысяч долларов, за которые обещал помочь в выделении земельного участка в курортной Затоке.

В схемах завладения государственными базами отдыха в Затоке были успешно задействованы сотрудники прокуратуры Белгород — Днестровска. Некоторые из которых уже работают в прокуратуре Одесской области, но их никто не ловит. Как считает один из бывших прокуроров, все упирается в деньги. И взятых с поличным мздоимцев выпустят очень скоро, потому что вопрос будет решен в их пользу.

"Вы можете вспомнить хоть одно судебное решение по задержанным генпрокуратурой совместно с СБУ или МВД чиновникам?! Я нет. Их просто нет. Есть только показуха, уложенные мордой в асфальт люди, разложенные по одной купюре доллары или гривны — картинка для наивных. Ни одного приговора по серьезным делам нет. Ни одного толкового обвинительного акта. Ничего. Все вчерашние фигуранты дел открытых ГПУ, сегодня гуляют на свободе. Я верю в рассказы адвокатов о том, что все эти люди откупились от уголовного преследования. Так и с этим делом, оно на десятки, а то и сотни миллионов. Теперь главная задача следствия запугать фигуранта и вытрясти наличность. Все. По Затоке это дело тянется уже несколько лет, выжидали удобного случая. И не удивлюсь, если дама с деньгами — обычная подстава", — считает Александр Середа.

Пора безвластия

По сути, ГПУ успела забежать в последний вагон уходящего поезда — задержать крупных взяточников накануне 20 ноября. С этого понедельника, с 20 ноября 2017, следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных государственное бюро расследований (ГБР).

В настоящее время фактически прекращено расследование производств относительно бывших высших должностных лиц, чиновников разных мастей, в том числе и коррупционеров. В этих расследованиях следователи прокуратуры утрачивают полномочия, потом что, расследованием этих дел должно заняться ГБР, которое, если заработает, то только через полгода.

ВР не приняла никаких переходных положение, которые помогли бы решить проблему. Сегодня следователи прокуратуры утрачивают полномочия, эти полномочия переходят к следователям ГБР, которых нет. Соответственно все новые уголовные производства, все преступления, которые совершаются после 20-го ноября подследственные ГБР, а это — преступления, совершенные правоохранительными органами, высшими должностными лицами. Открывать и расследовать уголовные дела формально некому.

Единственное, прокуратура должна завершить расследование уже начатых уголовных дел до этой даты. Но что делать с делами расследуемыми в МВД, СБУ, налоговой, не понятно.

"Есть или нет у них полномочий, нам все равно. Что ГПУ, НАБУ, МВД — это деловые ведомства при политических партиях существующие для решения определенных задач, либо вымогания денег, уничтожение конкурентов, а результата для страны — никакого. Сколько бы не было громких заявлений о задержании того или иного чиновника, говорить о результате, легкомысленно. Положительного результата от их деятельности ни для государства, ни для граждан Украины, вообще нет", - считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Собственно, с учетом того, как вяло идут расследования уголовных дел в прокуратуре, может быть к лучшему то, что следователи прокуратуры остались не у дел.