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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Украина опасна для туристов, а мы как выживать будем?

    (обновлено: )37661
    Туристам в Украине небезопасно - часть страны "засветилась" красным на карте самых опасных стран для туристов в 2018 году. Как отреагировали на такое сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Международная организация International SOS, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру и оказанием им срочной медицинской помощи, создала карту самых опасных стран для туристов в 2018 году. Согласно информации пресс-службы этой организации самыми опасными странами оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди.

    Мексика, Египет, Индия и Украина являются примерами "средних" рейтингов риска путешествий, которые имеют более высокий рейтинг риска в конкретных регионах в этой стране. В соцсетях по этому поводу нашлись свои комментарии:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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