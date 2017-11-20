Соцсети: Украина опасна для туристов, а мы как выживать будем?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Международная организация International SOS, занимающаяся безопасностью путешественников по всему миру и оказанием им срочной медицинской помощи, создала карту самых опасных стран для туристов в 2018 году. Согласно информации пресс-службы этой организации самыми опасными странами оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди.

Мексика, Египет, Индия и Украина являются примерами "средних" рейтингов риска путешествий, которые имеют более высокий рейтинг риска в конкретных регионах в этой стране. В соцсетях по этому поводу нашлись свои комментарии:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook