Надругательство над памятью стало системой. Кому мешает Вечный огонь?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Цемент, крест и ведра

Утром 20 ноября стало известно, что в столице уже второй раз за месяц неизвестные залили цементом Вечный огонь в столичном парке Славы.

"На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь", — говорится в сообщении столичной полиции.

Также правоохранители уточнили, что на на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, которые причастны к инциденту, проверяется наличие записей камер видеонаблюдения. После проверки будет дана правовая квалификация события.

Схожий случай произошел в начале ноября, в ночь на 7-е число. Тогда случайный прохожий сообщил в полицию, что Вечный огонь залили цементом, а вандалы возле него оставили еще восемь ведер и строительные перчатки. Позднее газовщики очистили все конфорки от цемента и заново зажгли огонь.

"Эспрессо ТВ" В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

Полиция открыла по факту инцидента уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса. По делу были задержаны трое подозреваемых.

"На счету задержанных граната, брошенная в День независимости на ул. Грушевского, а также граната, брошенная в памятник воинам АТО в одном из спальных районов Киева. Этой же группой был совершен ряд терактов, направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами: осквернение могилы ребе Нахмана, бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань, взрывного устройства — на территорию польского консульства в Луцке, гранаты — на территорию посольства США в Киеве", — сообщал член коллегии МВД и народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко.

По этой статье вандалам светит ограничение свободы от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Кражи, кофемобиль и плакат

В апреле с Вечного огня были украдены четыре бронзовые детали. Кражу обнаружил один из коммунальных работников.

Украинское фото Неизвестные украли четыре бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве

В Печерской районной администрации тогда предполагали, что бронзовые детали мемориала могли похитить охотники за цветным металлом или специально повредить вандалы. Полиция занялась поиском злоумышленников, однако до сегодня никого не нашла.

Тогда же из парка Славы был эвакуирован кофемобиль, который облюбовал себе место и торговал кофе непосредственно у Вечного огня.

В мае минувшего года неизвестные накрыли Вечный огонь плакатом с изображением российского президента Владимира Путина, выложив в сеть соответствующий видеоролик.

Яичница

Один из самых громких случаев осквернения Вечного огня в центре столицы произошел в декабре 2010 года. Тогда сразу несколько человек решили пожарить на Вечном огне сосиски и яичницу. Свои действия они снимали на видеокамеру, позиционируя это как акцию протеста и патриотизма против "бесцельного сжигания тысяч кубометров газа".

Примечательно, что к молодым людям подходили сотрудники патрульной службы, которые только сделали им замечание. Позднее их уволили из правоохранительных органов за нарушение дисциплины.

В марте 2011 года одну из участниц акции, студентку и активистку "Братства Святого Луки" Анну Синькову задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО. Ей инкриминировали ст. 297 ч.2 УКУ (Надругательство над могилой).

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В "Братстве" назвали Синькову политзаключенной и призвали бороться за ее освобождение, а в июне 2011-го, когда в парке Славы происходили официальные мероприятия с участием президента Виктора Януковича и лидера КНР Ху Цзиньтао, члены арт-группы «Яйцо» на Вечном огне пожарили яичницу уже в поддержку Синьковой.

Через год активистке "Братства" дали три года лишения свободы с отсрочкой на два года, однако в ноябре 2014 года Святошинского райсуда Киева освободила ее от наказания.

Вместе с тем, активиста "Черного комитета" Богдана Тицкого, и.о. пресс-секретаря Киевской городской организации ВО "Свобода" Кирилла Бабенцова и Александра Лазаренко, которые яичницой на Вечном огне «поддержали» Синькову, приговорили к трем годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на два года по статье ч. 2 ст. 297 УК (надругательство над могилой).

По словам матери Синьковой Татьяны Близнюк, как сообщают СМИ, дочь в содеянном не раскаялась.

Напомним, Вечный огонь — часть мемориала на могиле Неизвестного солдата, расположенный в Парке Вечной Славы в Печерском районе столицы. В композицию также входят обелиск и Аллея павших героев, где расположены 34 могилы воинов, погибших в годы Второй мировой войны. Был открыт 6 ноября 1957 года.

Во времена СССР у Вечного огня школьники и студенты несли Почетный караул. Вахту памяти у Вечного огня за годы независимости возобновили единожды — в 2013-ом году в честь годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков был выставлен караул из отличников, которые сменялись каждые четверть часа.

По данным открытых источников интернет