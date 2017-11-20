В Украине хотят закрыть интернаты. Куда деть 100 000 детей?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Еще один плод реформ

До 2026 года в Украине не останется ни одного интерната. Вместо них появятся Центры соцпомощи семьям и детям. Об этом говорится в Национальной стратегии реформирования институциональных учреждений.

Планируется, что реформа будет проходить в два этапа и займет 9 лет. С 2019 года начнется выведение детей из интернатов — возвращение их в семьи или поиск новых родителей.

Первой реформа стартует в Житомирской области. Региону будет помогать организация "Люмос", основана британской писательницей Джоан Роулинг.

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Однако пока такая инициатива вызывает немало вопросов. Что если родители не захотят забрать ребенка? Или что делать тем, у кого нет средств на содержание детей, или это дети из интернатов в зоне АТО?

Что хотят изменить

Однако по задумке властей, в результате развития системы социальных услуг многие родители захотят забрать своих детей из интернатов.

В офисе детского омбудсмена поясняли, что задача максимум — вернуть детей в семьи, ведь, согласно данным статистики, только 8% детей в интернатах круглые сироты, остальные 92% имеют биологических родителей или близких родственников.

Вместо интернатов появятся Центры соцпомощи семьям и детям. В таких центрах будут услуги: социально-психологическая реабилитация, работа с родителями детей для возвращения ребенка в семью, социальная адаптация детей в общество, социальная профилактика, улучшение отношений в семье и другие.

На базе Центра будут отделения срочного устройства детей, отделение для родителей с детьми, малый групповой домик, социальная квартира, отделение неотложной помощи семьи и отделение дневного пребывания семей с детьми с ограниченной жизнедеятельностью.

Планируется, что в отделении срочного устройства детей временно будут проживать дети из неблагополучных семей: если ребенок в семье терпит насилие, а также найденные или подброшенные дети. В таком отделении ребенок может пребывать не больше 9 месяцев. За это время социальные работники должны решить проблему в семье или найти ему новую.

В отделении для родителей с детьми смогут находиться родители, в которых есть риск отказа от ребенка. Мать или отец с ребенком может находится в отделении год. Это время социальные работники будут работать над тем, чтобы ребенок остался в семье.

Дети, которых не удастся оставить в семье будут жить в малых групповых домиках. Он будет рассчитан не больше, чем на 15 детей. С детьми в домике будет пять педагогов — за каждым закрепится по два-три ребенка. При этом дети будут ходить в общеобразовательную школу.

В социальной квартире смогут проживать сироты и дети без родительского попечения от 18 до 23 лет.

Отдают из-за бедности

Следует отметить, что Украина имеет наибольшее число детей в интернатах по всей Европе. Сегодня сеть интернатов насчитывает 663 учреждения, в которых находится более 100 тысяч детей. В среднем каждые 3 дня 250 детей попадают в учреждения институционального ухода.

При этом лишь 10% детей являются полными или частичными сиротами или лишенными родительской опеке! Остальных отдают в интернат из-за бедности семьи, если у ребенка инвалидность, по состоянию здоровья или по несостоятельностью родителей самостоятельно заботиться о детях.

Число сирот сократилось с 40% до 8%, а количество детей из семей выросло с 60 до 92%

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Проблема с интернатами

Сторонники реорганизации интернатов говорят, что сегодня многие из них устарели, а условия содержания там детей оставляют желать лучшего.

По мнению уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, интернатная система только калечит судьбы детей.

О том, что интернаты — далеко не лучшая форма для содержания детей, говорится уже давно, а в СМИ писали о том, как издеваются над детьми в некоторых заведениях.

В декабре 2016 года сети всколыхнула история о преступной халатности работников одного из домов-интернатов Житомирской области, которую рассказывал Кулеба. По его словам, сотрудники интерната закрыли в комнате в горячке одного из своих воспитанников — 6-летнего Андрея. Медицинский персонал учреждения просто не видел смысла в том, чтобы вызвать мальчику скорую, ведь у Андрея было ДЦП.

При этом выделяемые на детей деньги совсем мизерные. Как сообщалось, на содержание ребенка в интернатных учреждениях и учреждениях социальной защиты государство выделяет от 14 до 3 тысяч грн в месяц. Общий объем финансирования интернатных учреждений составляет более 5 млрд грн. При этом непосредственные расходы на содержание детей (питание, одежда, лечение, обувь) составляют только 12% от общей суммы средств, оплата коммунальных услуг — 11%, заработная плата персонала — 70%.

Впрочем, откуда возьмут власти деньги на кардинальное реформирование системы, и удастся ли полностью закрыть интернаты, остается под вопросом.

Ведь даже если максимально приблизить все социальные услуги к ребенку, родители, которые уже отдали своего ребенка в интернат, не будут им заниматься. Это касается и родителей, у которых нет средств на содержание ребенка.

Кроме того, в некоторых интернатах предоставляется узкоспециализированный уход за детьми с особыми потребностями.

В самих интернатах боятся перемен по трем причинам, говорит бывший директор детдома Елена Гуржий. Первая — это рабочие места, работникам интернатов придется искать либо новую работу, либо переобучаться, чтобы работать в новой системе. Следующая причина — для реформы нужно приложить усилия и труд, что многих отпугивает. Третья причина — есть люди, которым интернаты выгодны. В интернатах крутятся большие деньги, пишет "Сегодня".

Например, этой весной возник скандал из-за того, что под предлогом деинституциализации хотели закрыть житомирскую школу-интернат №9, потому что ее здание находится в одном из "самых аппетитных мест города". То же самое происходило и в Краматорске.

По материалам из открытых источников интернет