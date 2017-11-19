Хроника 18 ноября: столкновения в Одессе, украинско-польский скандал

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Украине не планируют закрывать школы с обучением на языках нацменьшинств, официальный Киев готов идти на компромиссы в вопросе обмена пленными, а в центре столицы обвалилась многоэтажка.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Столкновения в Одессе: сотни протестующих, пострадали полицейские

Несколько сотен человек протестовали против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре в Одессе. Там же начались столкновения с правоохранителями, пострадал начальник полиции, которому разбили голову.

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По данным издания "Думская", к активистам прибыл директор компании "Солинг", которой еще в декабре прошлого года передали в аренду территорию Летнего театра. Он пообщался с людьми и уехал.

В результате беспорядков более 20 полицейских получили травмы.

Украина-Польша: новый виток международного скандала

МИД Украины экстренно вызвал посла Польши после того, как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета.

Также в МИДе заявили, что отказ во въезде в Польшу Шеремету противоречит договоренностям, достигнутым на встрече сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Участь школ с обучением на языках нацменьшинств

Школы с обучением на языках национальных меньшинств не будут закрывать в Украине, ученикам дадут больше возможностей для изучения украинского языка, заверила министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, министерство не откажется от того, чтобы в школах с венгерским языком у детей был шанс выучить украинский язык.

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"Заигрались в Бандеру". Польша заблокировала транзит в Европу — Червоненко

Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию в связи с политикой Киева. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала ZIK.

"Благодаря заигрыванию с западным электоратом мы потеряли очень большие деньги и большое будущее. Мы почти потеряли транзит", — сообщил экс-министр, уточнив, что когда он возглавлял ведомство в 2005 году, объем транзита достигал 5 миллионов тонн, тогда как сейчас эта цифра составляет лишь 250 тысяч тонн.

Митинг под Радой: поездка к Порошенко и горящие шины

Участники палаточного городка под Радой приехали к имению президента Петра Порошенко в Козине Киевской области. Активисты хотели потребовать объяснить причину депортации в Грузию добровольца батальона "Донбасс" Вано Надирадзе. Участники акции постучали в ворота имения, но к ним никто не вышел.

А затем ночью они подожгли шины на пересечении ул. Банковой и ул. Институтской.

Обмен пленными. Киев готов идти на компромиссы — СБУ

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что киевская сторона готова идти на компромиссы по вопросу об обмене пленными на Донбассе, главное, чтобы это было сделано "побыстрее".

"Всех, кого можем законно отдать, мы готовы отдать. Заложников на сегодня 158 человек. Они (ополченцы) говорят о другой цифре… Мы, идя на компромиссы, готовы и к такой схеме, главное, чтобы это было побыстрее, потому что многие из наших ребят находятся там около трех лет", — сказал Тандит.

В Киеве похитили женщину

В Киеве среди бела дня похитили женщину.

"На Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли. Сейчас вроде полиция пытается найти машину. Говорят у нее ребенок маленький остался. Гуляла с собачкой, собачка на обочине так и осталась", — отмечают очевидцы происшествия.

Обвал в центре столицы: не выдержала новостройка

В центре Киева в элитном районе Воздвиженка обвалилось перекрытие строящегося здания. Позднее застройщик, компания "Укрбуд", объяснила причину: при заливке плиты перекрытия якобы не выдержала опалубка, что и привело к обрушению.

По данным компании, один из рабочих поцарапал бровь, никому другому медпомощь не понадобилась.

Переворот в Зимбабве: президент покинул страну

Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул страну на фоне митингов за переход власти к военным. По словам сотрудника службы охраны президента, в его резиденции "Голубая крыша"остаются только военные.

Позднее стало известно, что Мугабе в воскресенье, 19 ноября, собирается встретиться с командованием вооруженных сил страны. Эта встреча станет уже второй за последнее время.

Смерть легенды. Скончался основатель AC/DC

На 65 году жизни умер один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг, сообщила официальная страничка группы в Facebook.

"Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга", — говорится в сообщении.

Разбился крупнейший в мире дирижабль

В британском графстве Бедфордшир оторвалось от причальной мачты крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10.

В результате инцидента легкие травмы получили два сотрудника HAV, им была оказана медпомощь.

Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира-2017"

В Китае состоялся финал конкурса "Мисс Мира-2017". Победу одержала представительница Индии Мануши Чхиллар.Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезе, третье – британка Стефани Хилл.