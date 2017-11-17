Игра "Мытарства переселенцев": не погибни, а проиграл - назад под обстрелы

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В начале осени в Украине создали настольную игру "Мытарства переселенцев", критика которой с каждой публикацией вспыхивает с новой силой и не утихает по сей день. Игра вызвала волну негодования и возмущения как среди самих внутренне перемещенных лиц, так и рядовых граждан. Что же вызвало такой резонанс и кто создал скандальную игру-бродилку – в обзоре РИА Новости Украина.

Путями переселенцев

"Переселенська блуканина" — классическая бродилка с масштабным игровым полем 6х4м, кубиками и фишками. Игра рассчитана на 3-5 человек, продолжительность – 60-90 минут, однако, как отмечают авторы, квест – не для переселенцев, а для тех, кому непонятно, с чем им приходится ежедневно сталкиваться в повседневной жизни.

В игре, по задумке создателей, смоделированы 76 ситуаций, которые описывают события жизни переселенцев. Так, игрок, перевоплотившись во внутренне перемещенное лицо, со старта попадает в "переселенческий ад", а отказ продвигаться по игровому полю грозит возвращением обратно под обстрелы.

"Мы предлагаем игрокам перевоплотиться во внутренне-перемещенное лицо и попробовать пройти путь, который хорошо известен каждому переселенцу. По очереди бросайте кубик и передвигайте фишки на то количество ходов, которое выпадет. Читайте описание ситуации и дальнейшие указания к действиям. Если не хватает сил двигаться вперед, Вы всегда можете вернуться жить на неподконтрольную территорию", — говорится в правилах игры.

Старт бродилки содержит описание причин, по мнению авторов, по которым жителям территорий, неподконтрольных властям, приходится покидать родные дома: "Вы все чаще видите на улицах родного города новые лица и людей в магазинах, которые не знают, как выглядит банкнота 20 гривен. На улицах становится небезопасно, особенно, если вы говорите на украинском языке или носите государственную символику".

И после этого участников жестокого квеста ждут сбор необходимых вещей и документов для выезда из зоны АТО, очередь в "Ощадбанк" для оформления карточки переселенца, переезды из одной квартиры в другую, телефонные угрозы от коллекторской компании, проблемы с налоговой, приостановление социальных выплат, очередь на КПП, кража документов.

К примеру, одна из ситуаций, в которой игрокам предлагаю "попробовать не погибнуть": "чтобы присматривать за больным родственником, вы вынуждены вернуться на неподконтрольную территорию. По дороге попробуйте не погибнуть, не потерять свои деньги, а то жизнь там недешевая. Из-за того, что вы присматривали родственника более 90 дней, ваш статус ВПЛ аннулирован. Начните игру сначала".

Или же есть и такие ситуации: "Вы пришли в поликлинику, но забыли справку ВПЛ. Пропустите ход, чтобы вернуться за ней домой", "Вам приходится искать новую квартиру, потому что Вам не хотят сдавать жилье. Вы же – переселенец", "Вам заблокировали выплаты на основании информации СБУ, что Вы вернулись на неподконтрольную территорию. Возвращайтесь, чтобы возобновить выплаты".

После появления игры интернет взорвался шквалом негативных отзывов. Так, сами переселенцы выражали возмущение и самим квестом, и предлагаемой там возможностью "всегда вернуться жить на неподконтрольную территорию".

В социальных сетях нашлись также как противники, так и сторонники игры.

"Если вы не понимаете, в чем трешовость игры, то проведите аналогию с АТО. Если бы такая игра была об АТО. "Ты поехал в АТО — пропусти ход". "Тебе оторвало ногу — пропусти 2 хода". "Тебя застрелили — твоя игра окончена". Это танцы на костях и ничего положительного в такой игре нет", — пишет пользователь facebook Мария Карпюк.

Скриншот с сайта Facebook

"Люди добрые, кто там возмущается, что почему в виде игры… Игра — это прекрасный инструмент!!! Но с такими реализаторами и идеями лучше даже не соваться! Это можно было бы реализовать гораздо лучше, чтобы это имело какую-то учебную составляющую, чтобы игра заставляла принимать какие-то решения и т.д. Сейчас это просто "пазорище" и унижение переселенцев… Стыдно", — написал Роман Задорожный.

Скриншот с сайта Facebook

"Чтобы информировать людей существует масса других методов и форм. Для меня это жестоко. Это — не игра, это жизнь людей, огромная боль и горе", — отметила Анна Мельник.

Скриншот с сайта Facebook

Создатели

После презентации игры в СМИ появилась информация, что жестокий квест разработан ОО "Советник по вопросам ВПО" при поддержке Министерства социальной политики и международных партнеров. Вместе с тем, после шквала негативных отзывов на игру в Минсоце от этой инициативы открестились.

"Министерство официально сообщает, что не имеет никакого отношения ни к появлению данного проекта, ни к его поддержке", — говорилось в сообщении ведомства.

Впрочем, в "Советник по вопросам ВПО" заявили, что игра направлена на противодействие дискриминации переселенцев, а в создании игры были задействованы и сами внутренне перемещенные лица.

"Разработчики игры не зарабатывают на ее продаже. Все экземпляры игры распространяются бесплатно среди общественных организаций, хабов, креативных пространств, библиотек для проведения просветительской работы, направленный против дискриминации переселенцев", — сообщили в организации, добавив, что бюджетные деньги на разработку игры не тратились, а создание происходило инициативной группой украинского офиса канадской НПО "Stabilization Support Services" при финансовой поддержке правительства Великобритании.

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Вместе с тем в организации также сообщили, что сожалеют о том, что прямолинейные формулировки в отдельных пунктах игры оскорбили чувства некоторых людей, однако именно это, по их мнению, должно "подчеркнуть драматичность обстоятельств с которыми сталкиваются переселенцы".

Примечательно и то, что в "Советнике" решили: гневные отклики на скандальную игру – заказные, так как "инициатива негативных публикаций поступала со стороны пророссийских пабликов и СМИ сомнительного характера".

Отметим, что по официальным данным, почти 1,6 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами за время вооруженного конфликта в Донбассе. Всем этим людям пришлось пройти злоключения переселенцев в реальной жизни, без кубиков и фишек.

По материалам открытых источников интернет